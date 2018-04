Skype přináší čerstvý vítr do internetové telefonie

Niklas Zennström and Janus Friis jsou známi světu hlavně jako podnikatelé, kteří ve spolupráci s týmem estonských programátorů dali světu internetovou síť FastTrack, kterou využívají pro bezplatnou výměnu souborů programy KaZaA a Grokster. Se střídavým úspěchem se snažili i o využívání této sítě pro komerční distribuci dat a v obou případech využívali fakt, že síť byla do značné míry decentralizována, neboť klienti mohli do určité míry nahrazovat centralizované servery. Nyní přicházejí s Skype, řešením pro internetovou telefonii, které využívá podobnou infrastrukturu, navrch přidává silné šifrování a schopnost práce za firewallem. Zatím je Skype dostupný pouze pro Windows.

Přenos telefonních hovorů po internetu je běžně nabízen již od roku 1995, trpěl však některými nedostatky. Kvalita zvuku a zpoždění hovoru nebyly nejlepší, internetové hovory navíc procházely přes firewally či obyčejný překlad IP address (network address translation, NAT) obtížně anebo vůbec ne. Systémy pro internetové vysílání v reálném čase (streaming) trpěly obdobnými problémy, dokázaly se však s nimi vyrovnat, pokud běžně využívaný protokol UDP nahradily protokolem TCP či dokonce protokolem HTTP využívajícím opět TCP. Klienty pro streaming si někdy umějí dokonce samy vybrat, který způsob přenosu dat využít, avšak v internetové telefonii jsme se s podobnou flexibilitou dříve nesetkali. Protokol TCP či dokonce HTTP přináší oproti UDP určitou zátěž kapacity linky navíc (overhead), streaming či internetová telefonie s overheadem jsou však jistě lepší než nic.

Decentralizace, flexibilita, šifrování

Skype eliminuje nutnost velkých investic do hardware a připojení na straně poskytovatele, hovory jsou směrovány mezi jednotlivými klienty navzájem. Protokol UDP je v případě potřeby nahrazen odchozím spojením protokolem TCP. Pokud se oba účastníci nacházejí za firewally a nemohou uskutečnit odchozí spojení TCP mezi sebou, je hovor směrován přes jiného klienta Skype. Směrování hovoru po síti se může měnit i během spojení, Skype dokonce dokáže udržovat několik spojení otevřených zároveň a směrování hovorů dynamicky měnit. Pokud data cestují podobnou džunglí, je ohrožena jejich důvěrnost a integrita. Skype proto využívá 256-bitové šifrování algoritmem AES.

Robustnost a flexibilita Skype je vykoupena zvýšenou režií, lze předpokládat, že Skype přenáší asi 0,5 kb dat za sekundu i v klidovém stavu, rovněž přihlášení klientu do distrubuované sítě chvíli trvá. Kapacita nutná pro přenos telefonního hovoru je však velmi optimalizována, Skype využívá pro kompresi hlasu několik proprietárních kodeků (kodek = kodér a dekodér), které vyžadují datový tok v rozmezí 3 až 16 kb/s. Zároveň je možná i textová komunikace v reálném čase, jakou známe z programů typu ICQ. Zatím však nejsou možné konferenční hovory.

Skype obsahuje vlastní telefonní seznam, i ten je do určité míry decentralizován, přestože provozovatel sítě udržuje centrální evidenci účastníků a umí například zaslat e-mailem nové přístupové heslo zapomnětlivému účastníkovi. Skype v současné nulté verzi však dosud neumí směrovat hovory do veřejné telefonní sítě. Tuto placenou službu, která by zároveň uhradila vývoj a provoz Skype, lze očekávat později. Skype rovněž připravuje vlastní internetový obchod s hardwarem pro internetovou telefonii.

Instalace i provoz Skype při našich testech probíhaly bez problémů, počítač musí být samozřejmě vybaven mikrofonem a reproduktory nebo sluchátky. Příjemné je, že v noteboocích bývají reproduktory i mikrofon vestavěny.

Dobrá společnost a příslib do budoucna

Na stránkách Skype ani v článcích na internetu se neobjevují technické informace o kodecích, které Skype používá. Vyšlo však najevo, že jejich dodavatelem je švédská firma Global IP Sound (GIPS). GIPS dodává softwarová i hardwarová řešení pro internetovou telefonii v pevných sítích i v bezdrátových sítích včetně Wi-Fi. Zákazníkem GIPS je mimo jiné Nortel a GIPS dává dokonce část svého duševního vlastnictví k dispozici pro navrhovaný kodek iLBC (internet Low Bitrate Codec, internetový kodek s nízkým bitovým tokem). Tento kodek by měl být poměrně odolný proti výpadkům paketů, slibně vypadají i výsledky měření jeho kvalit vyjádřené pomocí MOS (Mean Opinion Score, průměrné skóre mínění - myšleno je mínění posluchačů, jejichž sublektivní pocity MOS kvantifikuje).