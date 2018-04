Skype nabízí neomezené volání na pevné linky za 85 korun měsíčně

Nové tarify, které Skype představil, umožní uživatelům volat zadarmo, přesněji řečeno za paušál. Právě volání za paušál je jedním ze současných telekomunikačních trendů ve světě – jednoduše stačí zaplatit určitou částku, a uživatel už nemusí řešit jak často a proč volá.

Volání zdarma v rámci sítě Skype samozřejmě zůstává i nadále zachováno.

Výhodou volání přes internet jsou především nižší ceny a pro nové tarify Skype to platí stoprocentně. Měsíční paušál se v Evropě pohybuje od 85 korun za neomezené volání v rámci jedné země Evropy, přes 114 korun za neomezené volání v rámci celé Evropy, až po 265 korun za neomezené volání po celém světě.

Tarif Evropa (platí i pro Česko) Tarif Cena v EUR (bez DPH) Cena v Kč (s DPH) * Stát neomezené volání na pevné linky v rámci zvolené země 2,95 85 Evropa neomezené volání na pevné linky ve 20 evropských zemích 3,95 114 Svět neomezené volání na pevné linky ve 34 zemích světa 8,95 265

* přepočítáno dle aktuálního kurzu ČNB

Paušál se vztahuje jen za volání na pevné linky. Skype si vyhrazuje právo na volání aplikovat tzv. FUP (Fair Usage Policy), to by mělo být nastaveno na 10 000 minut měsíčně, což odpovídá zhruba 5 hodinám volání denně. To je podle našeho názoru pro drtivou většinu uživatelů více než dostatečný limit, takže se dá služba považovat za neomezené volání.

Zajímavostí je, že tarif je stejný pro všechny země v regionu. V nabídce je tarif pro Evropu, Asii, USA a Kanadu, Brazílii a ostatní svět. Pro nové tarify není nutné uzavírat speciální smlouvy a paušál platí pro všechna volání na pevné linky bez časového omezení.

Viceprezident a generální ředitel společnosti Skype Stefan Oberg řekl: „Díky tomuto našemu kroku může celá komunita uživatelů Skype být v kontaktu s přáteli a rodinami, které ještě na Skypu nejsou.“

Tarif si lze jednoduše aktivovat přes internet po přihlášení ke svému účtu. Pokud si uživatel aktivujete jeden z nových tarifů na tři měsíce nebo na celý rok do 1. června 2008, získá navíc další slevu ve výši 33%.

Na celém světě používá Skype více než 309 miliónů lidí. Nejvíce z nich využívá volání pomocí softwarového klienta nainstalovaného v počítači. Dnes už ale není problém koupit telefony, které umožní pohodlné volání bez zapnutého počítače. Existují i Skype klienti pro mobilní telefony a většina z nich podporuje i službu Skype Out, takže by měly jít použít i s novými tarify.