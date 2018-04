SkyNet a Internet z oblak

Společnost SkyNet dnes zprovoznila třetí základnovou stanici své bezdrátové sítě SkyLink (pásmo 2.4 GHz) na střeše budovy Radio Plaza (dříve Český rozhlas), nejvyšší budovy v České republice. Dalším místem připraveným pro připojení je budova MOTOKOVu.

"Tyto strategické mrakodrapy, patřící skupině našeho akcionáře, nám dávají možnost pokrýt velké oblasti z jednoho místa a dostat se s cenou za připojení velmi nízko. V našem záměru budování sítě v licencovaném pásmu 26 GHz jsme schopni nabídnout kompletní připojení do internetu včetně přípojné linky rychlostí 256 kbps za měsíční poplatek 7.900 Kč a s cenou za 2 Mbps se dostat pod magickou hranici 30.000 Kč", uvádí Mgr. Karel Taft, člen představenstva Sky 26, a.s. - společného podniku SkyNet, a.s. a TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o., usilujícího o získání licence v pásmu 26 GHz.