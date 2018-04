SKY IM5400: malý a elegantní vysouvací telefon

Dostanou se vysouvací telefony do módy? Ještě na začátku roku by tomu věřil málokdo, ale po úspěchu Nokie s modelem 7650 vše nasvědčuje tomu, že tento typ mobilů si své místo na slunci vydobude. Vysouvací mobil ale není žádnou letošní novinkou. S tímto systémem přišel již před lety Siemens s modelem SL10, který ale ve své době velkou slávu neudělal. Tenkrát v Evropě frčely klasické telefony, které byly často vybavené flipem. Těm již ale dávno odzvonilo a největší souboj se dnes odehrává mezi „klasiky“ a véčky. Zatím vedou klasici, ale véčka útočí od východu a možná do roka a do dne budou mít i polovinu trhu. Třetím vzadu jsou pak právě vysouvací přístroje.

Ten třetí vzadu…

Po Nokii 7650 můžeme očekávat další vysouvací telefon od německého Siemensu, který chystá model SL55. Pozadu však nechtějí zůstat ani asijští výrobci, kteří jinak v drtivé většině produkují véčkové přístroje. První vlaštovkou je jihokorejská firma SK Teletech, která nabízí své produkty pod značkou SKY. Hlavní výrobní náplní jsou CDMA telefony, ale umí i GSM. Její rozvírací model IM5400 je ale určen pro CDMA 1x standard, takže si z něj v Evropě nezavoláme. Ale kdo ví, třeba bude mít telefon úspěch, a jak je u jihokorejských firem v poslední době zvykem, to, co mají pro tamější CDMA sítě, časem připraví i pro GSM. Že by tomu tak mohlo být, napovídá i jedna novinka od LG, která je také vysouvací!

…nebo ten první?

SKY IM5400 dokonce ani není prvním vysouvacím telefonem výrobce. Tím byl již na jaře minulého roku model IM5100, který na první pohled vypadá velmi podobně, ale má jen monochromatický displej. A teď otázka: kdo jako první obrodil po Siemensu SL10 vysouvací telefony? Nokia, nebo SK Teletech? Toto dilema nyní spravedlivě rozsoudit neumíme, ale můžeme se jít podívat, co vysouvací novinka od SK Teletech umí.

Malý, lehký a elegantní

SKY IM5400 je příjemně malý a lehký telefonek, který si nijak nezadá s běžnou produkcí véček. Rozměry přístroje jsou 88 x 48 x 22,5 mm a s tenkou baterií hmotnost telefonu nepřesáhne velmi solidních 88 gramů. Oproti Nokii 7650 je to výrazně méně, ale na druhou stranu podobné parametry se dají očekávat u Siemensu SL55. Oba tyto telefony ale na rozdíl od Nokie nemají integrovaný fotoaparát. Naopak všechny tři disponují barevným displejem, ale každý z nich umí zobrazit jiný počet barev. Nejslabší asi bude Siemens (zde ale zatím oficiální informace nejsou k dispozici), jehož displej podporuje jen 256 barev. Nokia 7650 je na tom o řád lépe, zvládá barev 4 096. Jasnou jedničkou je ovšem korejský soupeř, který umí zobrazit přes 65 000 barev. Rozlišení jeho displeje je 128 x 128 obrazových bodů, což je sice méně než u Nokie, ale s největší pravděpodobností více než u Siemense.

Slušná výbava, ale hlavně zábava

K zahození není ani výbava korejského vysouvacího telefonu. Díky samotnému standardu CDMA 1x telefon podporuje datové přenosy až o rychlosti 153,6 kbps, čehož majitelé telefonu jistě rádi využijí pro stahování her, streamovaného videa, polyfonních melodií nebo nejrůznějších obrázků, které pak mohou použít jako spořiče či tapety displeje. Zajímavostí je pak i možnost stahování karaoke videoklipů, hojně to využívané zábavy ve většině asijských zemí. Telefon zvládá jak textové zprávy, tak e-mail. Do paměti telefonu se vejde 30 e-mailů, 62 textových zpráv a 2 400 záznamů, mezi které se počítají kontakty, e-mailové adresy a poznámky v diáři. Zajímavou funkcí je pak integrovaný záznamník, který nahrazuje záznamník u operátora.

Půjde SK Teletech do Evropy?

Výrobce se u této své novinky chlubí i možností libovolné úpravy menu telefonu tak, aby co nejvíce vyhovoval vkusu a potřebám zákazníka. V telefonu nechybí ani dvě hry a čtyřicetihlasé polyfonní melodie. O něco chudší je pak výbava prvního vysouvacího modelu IM5100, který se musel spokojit jen s monochromatickým displejem. Výrobce musíme za takto koncipovaný přístroj pochválit, a to i z toho důvodu, že se výrobou mobilů zabývá teprve čtyři roky. SK Teletech však má podle vlastních slov velké ambice a za čtyři roky existence si získal na domácím trhu slušnou popularitu. Uvidíme, jestli se pustí časem i do Evropy, tak jak to již velmi úspěšně činí jeho korejští soupeři Samsung, LG nebo třeba Maxon a Sewon. Nejdříve se ale pustí do amerických zákazníků, kterým nabídne oba vysouvací modely již na jaře tohoto roku.