Kam se na ně hrabou top smartphony. „Skvosty“ za několik stokorun

Stačí zabrousit na některý čínský obchod s elektronikou. V nabídce budou mít desítky či spíš stovky smartphonů od superlevných po docela slušně vybavené přístroje. Ale pokud zkusíte kliknout na záložku obyčejných mobilů, vyvalí se na vás záplava roztodivných mobilů, které sice nic neumí, ale často vypadají tak divně, že za těch několik stokorun je stojí vyzkoušet.

U velkých výrobců obyčejné mobily hynou na úbytě, v podstatě se jejich výrobou moc firem už nezabývá. Jedničkou je Nokia, Samsung také něco má, ale prakticky si vystačí s letitými modely. Co na obyčejném mobilu také vymýšlet? Ten, který byl nový před pěti lety, je v podstatě aktuální i dnes. A že vypadá stejně, to také vlastně nevadí.

Menší čínské značky jsou podstatně kreativnější a dokážou obyčejný mobil nacpat do nejroztodivnějších krabiček. I na čínských obchodech jsou tyto poklady kreativního mobilního designérství většinou ukryté hluboko v menu (hledejte tzv. feature phones), zájem o ně je oproti levným smartphonům pravděpodobně poměrně malý. Ale pozornost si jistě zaslouží.

Finančně na koupi takového mobilu určitě nevykrvácíte. Nejlevnější obyčejné mobily stojí už od 15 dolarů (asi 400 korun), ty nejdražší končí na 100 dolarech (asi 2 400 korun) za poměrně atraktivní véčka větších výrobců, jako je třeba čínské Oppo. Ty nejzajímavější však většinou stojí mnohem méně.

Multiinstrumentalista

Hned první kousek, který nás zaujal, je solitér jak se patří. To, co vypadá jako svítilna, je opravdu svítilna, lidově baterka. A ona to je i baterie doslova, v této svítilně je integrovaná externí baterie s kapacitou 8 000 mAh pro dobíjení třeba smartphonu. Tato baterie je přitom v přístroji navíc, nepohání mobil, ani žárovku ve svítilně.

A7 Led Phone

Mobil podporuje dvě SIM karty, zvládá všechny GSM standardy a displej je dvoupalcový barevný s rozlišením 320 × 240 pixelů. Cena je lidová, podle obchodníka od 35 do 45 dolarů, tedy asi 860 až 1 100 korun. Našli jsme i verzi jen pro jednu SIM a podle obchodníka se liší i kapacita baterie pro nabíjení externích přístrojů. Obvykle se telefon značí jako A7.

Kreditka do každé kapsy

Velmi oblíbené jsou u asijských obchodníků mobily ve tvaru kreditní karty. Jsou tenké (sice většinou nikoliv rekordně) ale také úzké a krátké. Nabízí je hodně značek, ale výbavou jsou skoro stejné. Liší se většinou jen krytem a ovládací prvky a displej mají stejný. Plastové jsou levnější, ty, které vypadají jako kovové, jsou o něco dražší. Ceny začínají na 20 dolarech a končí na dvojnásobku (v přepočtu 500 až 1 000 korun).

Mooc M33

Kreditkotelefony mají malinký displej s jednoduchou grafikou a několika barvami. S úhlopříčkou 1,6 palce a neznámým rozlišením to není pro pro nikoho, komu vadí malá písmenka. Přístroje zvládají všechna GSM pásma a mají i GPRS. Ale to je v podstatě v jejich případě zbytečná výbava. Našli jsme jen verze pro jednu SIM, ale na rezervní malinký mobil to bohatě stačí.

Housenka pro odvážné

Mobil housenka

Další mobil je ideální pro děti a nebo pro někoho, kdo se nebojí pozornosti. Mobil ve tvaru housenky je opravdu originální a na první pohled nepřehlédnutelný. Hraje všemi barvami a vypadá spíš jako chrastítko. Zezadu housenka, zepředu obyčejný telefon pro dvě SIM karty s podporou všech GSM frekvencí a datových přenosů GPRS.

Displej je barevný s překvapivě slušným rozlišením 480 × 320 pixelů. Paměť skoro žádná a malá baterie udrží telefon na příjmu jeden den. To vše za slušných 25 až 30 dolarů (asi 620 až 740 korun) podle prodejce.

S briketou zpátky do minulosti

Na závěr tu máme vyloženou lahůdku. Kiccy KR999 je retro telefon jak poleno. Vypadá totiž jako první mobily Motorola ze začátku osmdesátých let. Je velký, neskladný, nepohodlný, ale absolutně nepřehlédnutelný. Rozměry jsou 200 × 45 × 65 mm a hmotnost 188 gramů taktéž není malá. Ale oproti originálu je lehký jako pírko.

Kiccy KR999

Výbava je v podstatě stejná jako u předešlých přístrojů. Podporuje všechna pásma GSM, zvládne dvě SIM, má miniaturní barevný displej a navíc fotoaparát s minimálním rozlišením a dokonce má i slot na paměťové karty. Kiccy je dražší kus, stojí 50 až 70 dolarů (od 1 200 korun) podle prodejce.

Pokud byste si některý z uvedených modelů či jiný z čínských obchodů objednávali, počítejte s dodacími lhůtami od týdne až do měsíce. Záleží na obchodníkovi a na přepravci. Také je nutné při objednání z Číny počítat s případnou platbou DPH. Ta se vztahuje na zboží v ceně 22 eur a vyšší (asi 25 dolarů). Někteří obchodníci už mají sklady v Evropě, a tak lze vybrané modely koupit přímo za konečnou cenu. V případě telefonu Kiccy pak na webu dx.com zaplatíte asi 1 450 korun.