Skvělý Android za necelých šest tisíc. Recenze LG Optimus One

LG P500 Optimus One je plně vybaveným Androidem a nabídne vše od podpory sítí třetí generace, GPS a solidní palety předinstalovaných aplikací. Jeho hlavní zbraní je cena, kterou se podařilo u takto vybaveného přístroje udržet velmi nízko. Dobré jsou technické parametry zahrnující 600MHz procesor, Android ve verzi 2.2 a výtečný kapacitní displej o úhlopříčce 3,2 palce

Mezi hlavní nedostatky tohoto modelu patří kupříkladu slabší výdrž baterie, konzervativní vzhled, nanejvýš pouze průměrný fotoaparát a o chlup pomalejší procesor, který nezvládá ty nejnovější hry. Těmito chybami však trpí drtivá většina současných chytrých telefonů a nejenom těch, které jsou vybaveny Androidem.

Katalog mobilů:

Největší konkurenti v podobě HTC Wildfire, Samsung Galaxy Spica a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Plně vybavený Android s povedeným kapacitním displejem a OS ve verzi 2.2. Mezi největší nedostatky patří slabší výdrž baterie.

Vzhled a konstrukce – šedá myš

Oproti relativně odvázanému LG GT540 Optimus je dnes recenzovaný telefon šablonou průměrnosti. Kompletně černé provedení rozjasňuje pouze několik chromovaných prvků. Na druhé straně decentní vzhled může mnohým vyhovovat a dají mu přednost před rozverněji vypadajícím Samsungem Spica. Prakticky celé tělo přístroje je pokryto jemnou gumou a nejsou na něm příliš patrné otisky prstů. Zařízení je rovněž příjemnější na dotyk a nestudí jako obyčejné plasty. Podobně provedenou konstrukci má kupříkladu HTC Desire.

Boční tlačítka pro regulaci hlasitosti a horní vypínací tlačítko by mohlo mít daleko lepší odezvu a při jejich drobnosti si nebudete stiskem příliš jisti. Naopak chválíme hardwarová tlačítka pod displejem, která odvádějí poctivou práci. Na dolní straně najdete standardní microUSB konektor a na vrchu naopak 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Jsou rovněž součástí základního balení. Na paměťovou microSD kartu už místo nezbylo.

LG Optimus One potěší svými příznivými rozměry 113 × 59 × 13 mm a hmotností 129 gramů. Celkově se konstrukce povedla a za celou dobu testování jsme se setkali pouze s menším vrzáním zadního krytu baterie.

Uživatelské prostředí – Froyo v základu



LG si podobně jako u modelu GT540 dovolilo lehce poupravit uživatelské prostředí Androidu k obrazu svému. Není to tak masivní přestavba jako u HTC Sence, ale i drobné změny mnohé uživatele potěší a celý systém vypadá víc k světu. LG překvapilo rovněž přítomností Androidu ve verzi 2.2, s jehož updatem pro své telefony má ještě spousta výrobců problém. Samozřejmostí je celá řada předinstalovaných aplikací, pár jich ale u nás zatím nevyužijete. Příkladem za všechny může být navigace od Googlu.

I přes relativně slabý 600MHz jsme byli spokojeni s odezvami veškerých základních programů či uživatelského prostředí. Optimus One již z pochopitelných důvodů nezvládal úplně plynule náročnější aplikace či hry, které běžely naopak naprosto perfektně na telefonech HTC Desire či Samsung Galaxy S. Paměť dostupná pro instalaci dalších programů činí odhadem 170MB a hodnota paměti RAM se zastavila zhruba na 256MB. Android 2.2 však u aplikací, které to umožňují, dovoluje jejich instalaci na paměťovou kartu.

Displej a výdrž baterie – slabé dva dny

Velmi jsme byli spokojeni s displejem, který hravě trumfne za podobnou cenu prodávaný HTC Wildfire. Optimus One totiž nabídne vyšší rozlišení 320 × 480 pixelů při srovnatelné úhlopříčce 3,2 palce. Potěší rovněž výrazné barvy a citlivý kapacitní displej, který reagoval na naše požadavky většinou aniž bychom je museli víckrát opakovat. Solidní je čitelnost na přímém slunečním světle.

Jak už to tak u chytrých telefonů bývá, kamenem úrazu je výdrž baterie. Při našem testu vydržela necelé dva dny při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a zapnuté synchronizaci s účtem na Gmailu. Pokud k této kombinaci přidáte připojení na wi-fi sítě, GPS a další žrouty energie, můžete se s telefonem rozloučit klidně po jediném dni. Hodí se však dodat, že u výše postavených modelů je spotřeba energie ještě vyšší.

Telefonní seznam a zprávy – podle přání

Kontakty v telefonu můžete synchronizovat s vaším účtem na Gmailu, Outlookem nebo je lze provázat s účtem na Facebooku. Při uložení každého kontaktu vždy máte na výběr, jaké úložiště použijete. Obdobně funguje i synchronizace kalendáře a dalších položek. Samozřejmostí je několik opakovaných budíků, aplikace pro otvírání Office dokumentů a mnohé další.

Při používání dokončování slov u zpráv, dochází ale ke zkracování na pouhých 70 znaků. Naštěstí jsou klávesnice v Androidu dostatečně modulární a lze ji snadno nahradit některou alternativou na internetu, která nás zkracování zbaví. Zapomeňte také na automatickou opravu překlepů.

LG Optimus One poskytuje plnou datovou výzbroj a stahování většího objemu dat tak není problém. Webový prohlížeč a kupříkladu galerie fotografií podporuje multidotyková gesta. Změna velikosti zobrazení však není tak plynulá jako u dražších telefonů s Androidem. GPS modul našel naši pozici pár desítek vteřin od spuštění. Podmínkou však byla spíš otevřenější prostranství, jinak se tato doba výrazně prodlužovala.

Multimédia a fotoaparát – DivX na scéně

Stejně jako model GT540 i Optimus One podporuje nativní přehrávání videí v DivX/Xvid a dalších podobných formátech, s nimiž mají ostatní výrobci problémy. Vzhledem k tomu, že kvalitní přehrávače jsou volně či za menší poplatek k dispozici na Marketu, není to tak velká konkurenční výhoda jako před několika měsíci. Z obchodu s aplikacemi jistě budete chtít nahradit předinstalovaný MP3 přehrávač, který sice poskytne všechny potřebné funkce, ale s jeho vzhledem to není dvakrát veselé.

Optimus One disponuje fotoaparátem s rozlišením 3 Mpix, který je navíc vybavený automatickým ostřením. Tento fakt mu hodně pomáhá, pokud mluvíme o kvalitě fotografií a snímcích bližších předmětů. Už se mu to nedaří, když má upravit přílišnou světlost či tmavost snímků. Celkově dosáhne maximálně průměrných výsledků.

Závěr – velmi kvalitní Android

LG Optimus One je dalším důkazem toho, jak kvalitní přístroje s Androidem lze vyrábět. Navíc za velmi příznivou cenu, která se pohybuje lehce pod šesti tisíci. Výměnou za tuhle sumičku dostanete plnou funkční výbavu, vynikající kapacitní displej, solidní konstrukci a samozřejmě stále lepší operační systém Android ve verzi 2.2. U něho však nesmíte zapomínat, že nejlépe funguje s neomezeným datovým tarifem a tuto investici byste si měli dopředu rozmyslet. Výtečná je i rychlost uživatelského prostředí.

Kromě tradičních nedostatků chytrých telefonů jako je slabší výdrž baterie či pomalejší procesor je hlavní nevýhodou nového LG pouze průměrný fotoaparát, zkracování SMS při použití základní klávesnice či hodně konzervativní vzhled. Konkurence v podobě Samsung Galaxy Spica či HTC Wildfire je na tom v některých ohledech daleko hůře a ze vzájemného souboje vychází Optimus One velmi dobře. Podobně vybavené Androidy však seženete za nižší cenu a příkladem za všechny může být Vodafone 845 či starší Samsung Galaxy.