Skvělé novinky HP chtějí zatopit záplavě Androidů

Novinky HP s operačním systémem webOS působí v lavině přístrojů s operačním systémem Android doslova jako zjevení. Jsou prostě jiné, jdou svou vlastní cestou a mají svůj vlastní styl. A velmi se nám líbí.

Operační systém webOS už jsme v minulosti několikrát obdivovali ještě u přístrojů se značkou Palm. Podle mnohých expertů nejlepší mobilní operační systém současnosti ovšem Palm nikdy nedovedl prodat, a tak před časem firma skončila v rukou HP. To si nebralo servítky, nedbalo na sentiment a značku Palm jednoduše zabilo. Staronový HP webOS tak najdeme už jen v přístrojích se značkou HP. A můžeme doufat, že nový vlastník dovede přístroje s tímto systémem dostat k masám.

HP Pre 3 – jeden z nejlepších s klávesnicí

Ve světě chytrých mobilů s vestavěnou qwerty klávesnicí patří HP Pre 3 na absolutní špičku. Silnější procesor než má tento mobil v jiném qwerty mobilu nenajdeme, telefon ale díky systému webOS rozhodně nevypadá, že by sílu 1,4 GHz kdovíjak potřeboval.

WebOS je velmi plynulý a extrémně rychlý systém, který nemá problém ani s multitaskingem mnoha aplikací zároveň. Líbí se nám ovládání systému pomocí gest, která se uživatel snadno rychle naučí a přejdou do krve. Toto řešení nám přijde daleko příjemnější než nutnost neustále hledat to pravé tlačítko a tu správnou ikonu.

I když má HP Pre 3 vysouvací qwerty klávesnici, je to vcelku tenký přístroj. Po předchozích modelech přebírá oblý design, díky kterému skvěle sedne do dlaně. To se o řadě přístrojů s úhlopříčkou přes 3,5 palce říci nedá.

Na rozdíl od většiny konkurentů se klávesnice nevysouvá do strany, ale směrem dolů. Kdo se obává, že tak dostala příliš málo místa a nebude moc pohodlná, je na omylu. Klávesnice Pre 3 patří k tomu nejlepšímu, co jsme mohli na poli qwerty mobilů vyzkoušet. Prostoru má dostatek, tlačítka jsou i dostatečně veliká a výrazně odlišená. Tady se asi projevují dlouholeté zkušenosti původního Palmu s návrhem přístrojů s qwerty klávesnicí.

Příkladné je i zpracování Pre 3. Líbí se nám, že u HP ponechali většinu těla telefonu v matném provedení z jemně pogumovaného materiálu. Ten je dalším důvodem proč se telefon opravdu dobře drží v ruce. Pochválit musíme i displej telefonu. Jemné rozlišení 800 × 480 pixelů i živé barvy a skvělá čitelnost jsou jeho nespornými klady.

HP Veer – prcek k pohledání

Pro toho, kdo velké a těžké smartphony s obřími displeji opravdu nemusí, připravili u HP nový model Veer. Drobný smartphone se (na rozdíl od řady novinek) v názvu nechlubí označením mini, jako jeden z mála telefonů ale opravdu miniaturní je. Systém s úhlopříčkou 2,6 palce stále poskytuje dostatek prostoru pro práci i zábavu.

Miniaturní Veer se nám líbí snad ještě více než Pre 3. Lehký telefon se snadno schová v dlani, zpracování je opět příkladné jako u Pre 3. Opět musíme pochválit displej, na relativně malé úhlopříčce nabízí rozlišení 320 × 400 pixelů, takže je hezky jemný. Výborné je i barevné podání.

Hodně zvědavi jsme byli na miniaturní klávesnici telefonu, která se zdá na první pohled být už hodně namačkaná. Určitě nabízí méně místa než do boku vysouvaná klávesnice Xperie X10 mini pro. Je jisté, že tento telefon nebude určený pro jedince se silnými prsty. Kdo ale vlastní prsty normální či útlé, tomu může klávesnice modelu Veer vyhovovat.

Při jejím zkoušení jsme si vzpomněli na starší Palm Centro. Klávesnice má výrazně oblá tlačítka, zdvih kláves je trochu vyšší než bývá obvyklé. Psaní tak možná nebude bleskurychlé, ale tato konstrukce snižuje pravděpodobnost překlepu a zvyšuje samotnou jistotu psaní. Pro běžnou práci se SMS a kratší e-maily tak bude klávesnice dostatečně pohodlná.

Zajímavostí modelu Veer je magnetický USB konektor. Na těle telefonu nenajdeme klasický microUSB konektor, namísto něj jsou tu jen tři relativně nenápadné tečky. Řešení je to podobné magnetickým konektorům notebooků Apple. Datový kabel nebo nabíječka se v tomto případě připojují přes malou redukci.

HP TouchPad – hodně upatlaný tablet

Zatímco u mobilních telefonů zvolilo HP chytře matný povrch, tablet HP TouchPad je celý vyroben z vysoce lesklého plastu. Záda telefonu jsou tak extrémně upatlaná a jinak velmi elegantní a opět hodně oblý tablet takto vypadá nehezky.

Na pole tabletů přináší skvělý systém webOS s dvoujádrovým procesorem. Představitelé HP na tabletu předváděli i velmi propracované hry s detailní 3D grafikou. TouchPad bude patřit k nejvýkonnějším tabletům a díky operačnímu systém mu toto prvenství pravděpodobně nějakou dobu vydrží.

Doufejme, že se dočkáme

Nové přístroje HP jsou příjemným oživením trhu. Doufejme, že budou i oživením toho evropského. HP zatím hovoří pouze o uvedení modelů na americký trh, o prodeji v Evropě se zatím jedná. Představitelé firmy zatím ani nehovořili o uvedení modelů do široké prodejní sítě HP, ale pokud chce s webOS firma opravdu uspět, musí k tomuto kroku přistoupit. WebOS a nové telefony mají potenciál k úspěchu.