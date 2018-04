Skvělá výbava a tři megapixely: konkurence, třes se!

Samsung je maximalista a chce mít všechno nej. Modelem D900 zakončuje svou Ultra edici, ve které jsou samé nejtenčí mobily na světě. Nejtenčí véčko, nejtenčí mobil vůbec a nejtenčí vysouvák. Někdo může namítnout, že s tenkými mobily se Samsung „opičí“ po žiletkách od Motoroly a bude mít pravdu. Stejně tak ale bude mít pravdu, že se žiletkami inspirovali i ostatní výrobci a navíc je o tenké mobily stále velký zájem.

Tenký mobil v podání Samsungu není jen vzhledově a konstrukčně atraktivní mobil. Je to i přístroj nejvyšší třídy s bohatou výbavou. To platí o všech tenkých mobilech Samsungu a o modelu D900 pak dvojnásob. Se svou výbavou se může směle postavit hvězdám trhu, mezi které patří například Sony Ericsson K800i nebo Nokia 6233.



Supertenké Samsungy: X820, D900 a D830.

Šoupací placka

Design Samsungu D900 se drží v intencích svých sourozenců. Je tenký a široký. Není ale tak tenký jako klasicky konstruovaný model X820 nebo nejtenčí véčko D830. Jeho tloušťka má hodnotu 12,8 mm. To mu dává punc nejtenčího vysouvacího mobilu na světě. A pro porovnání, populární žiletka od Motoroly je tlustší o 1,5 milimetru.



Tři z Ultra edice: plochý 3G model Z370, véčko D830 a vysouvací Samsung D900. V každé kategorii nejtenčí mobil na světě.

Vysouvací novinka Samsungu vyznává ostré hrany a jednoduché linie. Tmavě šedivé tělo přístroje ozvláštňují černé lesklé plošky na horní a dolní hraně. Ozdobných prvků najdeme na telefonu jen úplné minimum. Stříbrnou linkou ozdobenou navigační klávesu, stříbrný proužek reproduktoru a ve stejné barvě vyvedená boční tlačítka.

Po vysunutí telefonu, které je mimochodem díky pružině velmi snadné, vynikne velká numerická klávesnice. Ta je shora ohraničena horní částí telefonu, na druhé straně ji pak ukončuje brada, kterou dobře známe z žiletek od Motoroly. Brada ukrývá anténu a v případě testovaného mobilu nikterak zásadně přístup ke klávesnici neomezuje. Vysunutý telefon díky spodní bradě a hornímu výběžku fotoaparátu tvoří siluetu písmene S.

Ke klávesnici nemáme žádné výhrady, patří k nejlepším klávesnicím, jaké jsme kdy zkoušeli. Velké klávesy s přesným stiskem se dobře hodí pro ovládání telefonu stejně jako například pro psaní SMS. Celý telefon, až na hliníkový kryt baterie, je vyroben z kvalitních plastů. Přesto bychom u přístroje této třídy očekávali hodnotnější materiály.



Novinka vedle dnes již legendárního modelu D600. Jeho úspěchů by chtěl nový Samsung D900 dosáhnout.

Výdrž – není to špatné

Samsung D900 se bude dodávat s baterií typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Podle výrobce by měl s touto baterií vydržet telefon na příjmu přes deset dnů. V reálném provozu jsme se dostali na výdrž těsně atakující hranici tří a půl dne s běžným používáním funkcí telefonu a se zhruba 20 minutami hovoru. Dodáváme, že telefon na noc nevypínáme.

Displej – pozdrav z Prahy

K displeji mobilu máme jen jednu výhradu – pokud není podsvícený, není na něm nic vidět. Jinak mu ale můžeme přisoudit jen samé superlativy: velké rozlišení, velkou úhlopříčku, výborný jas i kontrast a také velmi jemný rastr. Hned po prvním spuštění telefonu nás potěšil pozdrav Samsungu českým zákazníkům. Model D900 totiž nabízí témata a hned to první a jediné v testovaném vzorku nainstalované ukazuje pohled na pražské Staroměstské náměstí.



Displej vás přivítá nám dobře známým motivem. Střídmá grafika menu je dnes v módě.

Tato tapeta má dokonce dvě varianty – denní s pohledem na náměstí ve dne a s létajícími ptáky a noční variantu s nočním pohledem na osvětlené náměstí. Tapety se přepínají automaticky, denní přes den, noční od šesté večer do šesté hodiny ranní. Téma se projevuje i při přímém zadávání čísel, zde ale animace docela zdržuje. V menu si však lze nastavit i jiné zobrazení a to včetně velikosti fontu, jeho barvy a barvy pozadí. K dispozici jsou i dost divoké variace.



Černé nebo bílé menu. Nám se víc líbí černá varianta, ta se však mnohem hůř fotografuje.

Díky parametrům displeje se na něj vejde velké množství informací. Až osm řádků textu a k tomu tři řádky stavové. Displej je slušně čitelný na slunci a velmi velký je i jeho pozorovací úhel. Nastavit lze délku podsvícení a to zvlášť pro displej a zvlášť pro klávesnici. To vše i v různých časových intervalech. Chválíme velký a dobře čitelný font, který konkurenci svou velikostí překonává velmi výrazně.



Ke klávesnici nelze mít žádné výhrady. Numerická i funkční část patří mezi absolutní špičku.

Ovládání – nová klasika

Pokud jste si již přečetli naší recenzi supertenkého véčka Samsung D830, již dobře víte, jak vypadá menu dnešní novinky. Přesně podle poslední módy šetří barvami a ladí tak s designem telefonu. Na výběr jsou dvě barevné varianty menu – bílá a černá. Nám se více líbí druhá varianta, která je více kontrastní a spolu s oranžovým zbarvením aktivních ikon i lépe čitelná přes den.



Dobře patrná brada ve spod telefonu. Otevřený přístroj tvoří siluetu písmene S.

Jinak stále platí, že se do menu vstupuje přes levou kontextovou klávesu, protože potvrzovací tlačítko slouží v pohotovostním režimu pro vstup na Wap. Proč tomu tak je, ví jen u Samsungu, kde umí i logičtější variantu se vstupem do menu přes toto tlačítko, ale jen u modelů pro sítě třetí generace.



Kovový je pouze zadní kryt baterie. Design ozvláštňují lesklé černé plošky na obou koncích mobilu.

Menu má standardní strukturu. Hlavní s devíti ikonami, další v textové podobě s očíslovanými položkami a s nabídkou voleb ve vyskakovacích oknech. Díky tomu není nutné zbytečně do některých položek vstupovat a postačí kurzorovou klávesou přejít do vyskakovacího okna. Horizontálním směrem lze pak procházet celé menu telefonu. I tato novinka disponuje vlastností, kdy si telefon pamatuje, kde jste v konkrétním menu naposled skončili. Příště po vstupu do něj začnete na posledně použité položce. To platí pro hlavní menu i pro hlouběji zanořené volby. Někdy se to hodí, jindy se nám tato vlastnost menu příliš nezamlouvala.



Se zavřeným telefonem fotografovat nelze. Sklíčko objektivu je ale kryté a nemělo by se špinit. Blesk nabízí několik režimů. Jeho dosah je však výrazně omezený. V noci poslouží jako velmi intenzivní svítilna.

Telefonování a SMS

Žádných zásadních změn jsme se nedočkali u telefonního seznamu novinky. Tradičně zobrazuje kontakty ze SIM a paměti přístroje najednou, umí vyhledávat podle více znaků a k dispozici je libovolné kopírování mezi paměťmi. Do paměti telefonu lze umístit tisíc vícepoložkových kontaktů. Ty si pak můžete roztřídit do libovolného počtu skupin volajících. Bohužel, ani tato novinka Samsungu nenabízí vyzváněcí profily. Tuto funkci si ze zcela nepochopitelných důvodů výrobce schovává jen pro telefony s podporou 3G.



Telefonní seznam vyniká přehledností.

Editor SMS nemá podle nás chybu. Zobrazuje počet napsaných znaků i celkový počet již napsaných zpráv. Snadno se přepíná zadávání textu mezi prediktivním slovníkem a běžnou metodou. Stejně snadné je přepínání velkých a malých písmen. Testovaný vzorek neměl české menu, ale s ohledem na další modely výrobce se není třeba obávat slovníku T9. Bude psát bez diakritiky. Paměť na SMS pojme 200 zpráv, které lze mazat najednou, nebo vybrané hromadně. Zajímavou funkcí je blokování nežádoucích zpráv z předdefinovaných čísel. Stejný „blacklist“ pak nabízí i MMS a e-mail.



Zcela bezproblémový editor SMS a slušná paleta her v testovaném vzorku.

Příjemná je inovovaná nabídka tabulek pro zadávání znaků a slovník T9 se konečně naučil smajlíky. Editor MMS se nikterak neliší od toho, který nabízí starší modely výrobce. Přímo lze pořizovat veškerá multimédia a velikost zprávy je omezena buď na 100 nebo 300 KB. E-mailový klient nabízí pět účtů, umí stahovat celé zprávy nebo jen hlavičky. K dispozici je také filtrování zpráv podle příjemce a subjektu. Podporovány jsou protokoly POP3, IMAP4, SMTP a zabezpečené připojení.

Autofokus podle Samsungu

Na první pohled ukrytý, přesto největší tahák nového Samsungu D900, je fotoaparát. Má poněkud atypické maximální rozlišení 3,13 megapixelu a hlavně disponuje automatickým ostřením. To ale funguje trochu jinak, než je u konkurence obvyklé. Jako spoušť slouží potvrzovací tlačítko, boční klávesou lze fotoaparát jen zapnout. Při fotografování stačí stisknout spoušť, fotoaparát zaostří a automaticky snímek pořídí. Tedy žádné namáčknutí a domáčknutí, stačí jen první krok. Zpočátku nás tento postup mátl, ale časem jsme mu přišli na chuť. V běžném provozu je velmi praktický a zjednodušuje ovládání. V případě potřeby lze autofokus vypnout.



Všechny fotografie jsou pořízené v plně automatickém režimu.



Kliknutím na náhled si můžete prohlédnout fotografie v plném rozlišení bez jakýchkoliv úprav.

Kvalitu fotografií můžete posoudit sami na množství přiložených vzorků. Podle nás je kvalita fotografií o kapku horší než u etalonu třídy – Sony Ericssonu K800i. Nutno však připomenout, že testovaný Samsung pocházel z předsériové produkce. Fotoaparát je docela rychlý, problémy jsme nezaznamenali ani při prohlížení snímků či jejich odesílání na počítač.



Telefon nemá makro režim, přesto s ním lze bez problémů snímat text.

Fotoaparát nabízí pro Samsung běžnou bohatou paletu efektů, rámečků a snímacích režimů – mozaikového obrazu nebo sériového snímání. Líbila se nám možnost vytvoření klávesových zkratek pro ovládání fotoaparátu i jeho bohaté možnosti nastavení. Nastavit lze měření expozice – bodové, celoplošné, středové, nastavení vyvážení bílé, citlivosti a dalších parametrů.

Fotografie lze editovat přímo v telefonu. Oproti starším modelům výrobce umí novinka automaticky zmenšit fotografii pro MMS. Samozřejmostí v nabídce Samsungu D900 je i videokamera. Ta nabízí maximální rozlišení CIF při délce omezené jen volnou pamětí. Kvalita videa předčí většinu konkurence, ale od dob modelu D600 zde nedošlo k žádnému pokroku.

Přehledný kalendář potěší

Přehledný kalendář nového Samsungu D900 nabízí měsíční, týdenní a denní zobrazení. Zadávat lze širokou škálu událostí, u kterých nechybí možnost zadání upozornění v několika intervalech předem a k dispozici je také opakování, rovněž v několika intervalech. Události však nelze přiřadit specifické vlastní vyzvánění, na výběr jsou pouze čtyři přednastavené.



Týden v kalendáři začíná korektně pondělím. K dispozici je měsíční i týdenní náhled.

Další výbavu zahrnuje budík s třemi nezávislými časy, u kterého lze nastavit vlastní dny, kdy má být aktivní. Jako vyzvánění lze nastavit i vlastní MP3 soubory. Nastavit lze, zda se má při buzení telefon automaticky zapnout. Další položkou výbavy je poznámkový blok, u kterého může mít poznámka maximálně 1 000 znaků. Velmi nás potěšil prohlížeč kancelářských dokumentů. Poradí si se všemi běžnými typy souborů, jejichž prohlížení je rychlé a plynulé. Samozřejmostí je zvětšování dokumentů.



Standardní nabídka kancelářských funkcí.

Ve výbavě nechybí světový čas, kalkulačka, převodník měn a fyzikálních veličin, odpočítávač a stopky. Hlasový záznamník může pojmout záznamy o maximální délce jedné hodiny. Nový Samsung D900 podporuje Javu MIDP 2.0 a v telefonu jsme našli několik předinstalovaných her. Vedle her známých i z předešlých modelů výrobce se v testovaném telefonu nachází i dema několika dalších her. Je otázkou, zda dema her budou i v běžné prodejní verzi telefonu.

Hudba hraje na pozadí

Hudební přehrávač nového Samsungu D900 podporuje formáty MP3, AAC, AAC+ a eAAC+. Hudební přehrávač konečně hraje na pozadí a tak lze při poslouchání hudby pracovat s ostatními funkcemi telefonu. Poslouchat hudbu lze přes stereofonní Bluetooth sluchátka, běžná stereo sluchátka a přes vestavěný reproduktor. Telefon nemá vestavěné stereo reproduktory, přesto je reprodukovaná hudba kvalitní a dostatečně hlasitá.

Poslech přes běžná sluchátka nepostrádá výrazné basy a plastické středy. Pouze výšky by mohly být reprodukovány přesněji. V menu lze nastavit funkci prostorového 3D zvuku a zvolit některý z přednastavených módů ekvalizéru. To však nemá na kvalitu reprodukované hudby příliš vliv. V nabídce nechybí možnost opakování a náhodný výběr skladeb. Nastavit lze také funkci, která upřednostní zvuk přehrávače před ostatními zvuky telefonu.

Paměti je dostatek

Vestavěná paměť námi testovaného telefonu má kapacitu okolo 60 MB, i když oficiální zdroje nejdříve hovořily o kapacitě 80 MB. Paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu Micro SD, které se vkládají do slotu na levém boku. Slot kryje titěrný kryt, který by podle našeho názoru šel snadno ulomit. To však platí i pro kryt systémového konektoru.

Připojit telefon k počítači lze pomocí Bluetooth nebo přes USB datový kabel. Infračerveným portem nový Samsung vybaven není. Při připojení přes datový kabel můžeme využít funkci Mass Storage. Telefon lze také připojit pomocí Pictbridge k tiskárně. Někdo může využít možnost připojení k běžnému televizoru, na kterém může přehrávat pořízené fotografie i nahraná videa.

Nový tenký vysouvák D900 patří mezi telefony s celosvětovým použitím (podporuje všechny čtyři používaná pásma GSM) a využít můžeme datové připojení GPRS třídy 10 a EDGE třídy 10. Datové připojení lze využít i pro vestavěný wapový prohlížeč, který nabízí poměrně kvalitní práci s internetem. Ikonky na displeji pak upozorňují, jaký typ datového připojení je aktuálně k dispozici.



Tři supertenké Samsungy: Z370, D830 a D900.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Výborný displej

Velmi dobrý fotoaparát

Perfektní ergonomie

Téměř maximální výbava Proč ho nekoupit? Nemá stereofonní reproduktory

Stále chybějící profily

Výrobce mohl nahradit plasty kovovými materiály Kdy? Od září 2006 Za kolik? Předběžně cca 13 000 Kč

Samsung D900 je výborně vybavený multimediální mobil. Jenže telefon patří i mezi stylové mobily a navíc drží primát nejtenčího vysouváku na světě. K tomu všemu přidává výbornou ergonomii práce v kombinaci pohodlné klávesnice a velkého displeje. Můžeme tedy novince vůbec něco vytknout?

Podstatného nic, ale někomu mohou chybět vyzváněcí profily, jinému stereofonní reproduktory. Celkově ale hodnotíme tuto novinku Samsungu jako jeden z nejlepších a nejuniverzálnějších mobilů na trhu. Drobnou vadou na kráse asi bude jen vyšší cena, předběžně zhruba 13 000 Kč včetně DPH.

Asi největším konkurentem Samsungu D900 bude Sony Ericsson K790i/K800i. Oproti tomu druhému nepodporuje Samsung sítě třetí generace, ale již tento týden pronikly na veřejnost první obrázky nástupce s podporou 3G. Sony Ericsson boduje fotoaparátem, Samsung se nám však zdá univerzálnější a praktičtější pro každodenní provoz.