Skotští policisté chystají razantní zákrok na telefonující řidiče

Legislativa v evropských zemích se liší, ale v jednom jsou všechny státy zajedno: Volání za volantem je nebezpečné. Proto se také ve většině z nich můžete setkat s policisty, kteří nebudou mít pro váš důležitý hovor pochopení.

Velká Británie, stejně jako mnoho evropských zemí, svými zákony zakazuje používání mobilních telefonů při řízení automobilu. Statistické údaje ale ukazují na to, že tetno zákaz ignoruje jen ve Skotsku více než 20 000 řidičů. Díky povolné legislativě jsou tresty za tento přestupek velmi nízké, což vede místní úřady k boji o změnu zákona. Pokud se novela uchytí, provinilý řidič bude odměněn třemi body v bodovém systému a pokutou bezmála 3500 Kč.

Skotská policie ale nehodlá čekat na schválení novely zákona a do boje proti nezodpovědným řidičům se rozhodla zapojit vlastní síly. Sdružení Acpos (Association of Police Chief Officers in Scotland) připravila dvoutýdenní kampaň zaměřenou právě na telefonování za volantem, která má informovat řidiče o nebezpečí takového počínání. Šetřit se jistě nebude ani pokutami, jelikož se chystá i razantní celoplošná akce . Policie dále řidiče varuje, že s tímto přestupkem bude bojovat bez jakýchkoli sentimentů - pokud se tak v této době chystáte do Velké Británie, dejte si velký pozor.

V některých zemích dokonce netrpí telefonování za volantem vůbec - bez ohledu na to, zda používáte handsfree nebo ne. V Evropě mezi ně patří Španělsko, informace o vzdálenějších koutech světa nejdete na serveru Celluar-News (nedokážeme bohužel potvrdit jejich autenticitu). Naopak úplné svobody volání za volantem si můžete užívat ve Švédsku, kde to zatím nikomu nevadí.