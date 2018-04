Skončí Jornady? - Exkluzivní pouzdra pro MS karty - a další aktuality

Palmarov Chess - je zde ještě prostor pro další šachy?

Ještě další šachy pro PalmOS počítače? Ty nové se jmenují Palmarov Chess a do boje proti nadupané konkurenci (PocketChess Deluxe, Chess Genius, TigerChess atd.) vstupuje s cenou $17,95. Nenašel jsem na první omak nic, co by konkurence neměla, spíš naopak. Takže nevím. Že by nějaký zázračný engine?



HPQ - už "hotovka"! Půjde Jornada z kola ven?

Fúze Hewlett-Packard s Compaq se zdá už hotová věc. Okamžitě se vyrojily dohady a zvěsti, co bude s PDA od firem HP (Jornada) a Compaq (iPAQy) po fúzi. Jedna z variant je, že HPQ bude vyvíjet a vyrábět dál iPAQy jako klasická PDAčka a řadu Jornada přeorientuje na WDA (PDA s bezdrátovým hlasovým a datovým připojením). Anebo to bude všechno jinak? Necháme se překvapit!

Kožená pouzdra pro Clié T615...

... nabízí firma Dr.Palm přes shop Brando. Vybírat můžete z barevných odstínů a pouzdro pořídíte za $32.

Treo se $100 slevou

Slevu ve výši $100 obdrží při nákupu komunikátoru Treo uživatelé, kteří "přecházejí" od jiného modelu. Nabídka se týká nejen majitelů Visorů, nýbrž i jiných handheldů, platí do 2.června, ale bohužel pouze pro občany USA či Kanady... :-(

Nový PalmTipSheet

Květnový e-zin PalmTipSheet s číslem 30 přináší interview s Apattem Seriniyomem, článek o AvantGo alternativách a první dojmy z držení Visoru Treo.