Škola zakázala mobily, děti v nich měly porno a násilí

Učitelé zhruba před měsícem zjistili, čím se jejich svěřenci baví. Do svých mobilních telefonů si nahrávali a mezi sebou si pak i posílali záběry stažené z internetu. „Byly to videosekvence brutálních a sexuálních scén. Nevím, jestli se tomu dá říkat porno, ale nahrávky určitě nebyly přiměřené věku dětí,“ řekl ředitel školy Jan Kadlec.

Například na serveru YouTube je dnes volně dostupná celá řádka školních rvaček z českých škol, které si děti nahrály na mobily





Pokud děti poruší zákaz používání telefonu, učitel jim může přístroj sebrat a předat ho rodičům. Když si budou nutně potřebovat zavolat domů, mohou školním telefonem. Ředitel si nedělá iluze, že zákaz vymýtí násilnickou zábavu dětí.

„Ale chceme jim to ztížit. Nahrávky totiž mají na chování dětí nepříznivý vliv. Jsou agresivnější, hlučnější a nesoustředí se tolik na výuku,“ poznamenal ředitel.

Vypnout mobily nařídila nyní škola v Sokolově dětem i po dohodě s rodiči. „Je to určitě dobře,“ tvrdí zástupce rodičů v radě školy Michal Plesník. O tom, co se ve škole děje, se dozvěděl od staršího syna. „Děti berou videonahrávky jako legraci, ale mně se to nelíbí. Není to vhodné,“ dodal Plesník.

Ředitel se obává, aby brutální záběry nesloužily pro žáky jako návod. „Viz situace, kdy děti v Polsku znásilnily spolužačku.“ Policisté tvrdí, že 2. základní škola není jediná, kde se záběry rvaček objevily v mobilech dětí. Celkem mají k dispozici asi sedm takových nahrávek. Některé si školáci sami natočili, když se stali svědky šikany. „Šlo o hrubé chování s prvky násilí,“ potvrdila policejní mluvčí Andrea Kávová.

Vyšetřování šikany ještě policie neuzavřela. Násilník, pokud je mu více než patnáct let, může být obviněn z trestného činu - například ublížení na zdraví, vydírání, omezování osobní svobody.

„Není vyloučeno, že záběry z mobilních telefonů by mohly sloužit jako důkaz,“ poznamenala Kávová.

Místostarosta Sokolova Zdeněk Berka jednu z nahrávek viděl. „Rvačka je natočená v Sokolově. Začínají se tady takové praktiky objevovat,“ řekl.

V pátek se na radnici v Sokolově sejdou na speciální konferenci o šikaně všichni ti, kteří k problému mají co říci. Kromě ředitelů škol například státní zástupce, psycholog, preventisté, odborníci na sociální péči. Konferenci organizuje policie, které už - zdá se - došla nad zprávami o násilí ve školách trpělivost. Vedení města si slibuje, že odborníci nastíní postup, jak šikanu potírat.

„Policie by šikanu měla vyšetřovat razantně. Aby si rodiče uvědomili, že jde o vážnou věc, která se už nebude probírat jen v kanceláři ředitele školy, ale přímo na policii,“ vysvětlil místostarosta Berka.

Někteří ředitelé škol trochu pochybují o tom, jestli bude zákaz používání mobilů účinný.

„Nikdy nezaručíte, že si všichni žáci telefon vypnuli a že si s ním nehrají.

O přestávkách je dozorující učitel na chodbě a nemůže být ve všech třídách,“ míní ředitel 3. základní školy v Sokolově Rudolf Flaška. Nejradši by do školního řádu napsal, že děti vůbec nesmějí telefony do školy nosit. „Jenže to podle přípisu ministerstva školství nelze,“ dodal Flaška.

Proti zákazům mobilů ve škole obvykle protestují rodiče. Argumentují tím, že chtějí mít svého potomka pod kontrolou. Podle ředitele Rudolfa Flašky je takový argument podivný. „Když rodič dítěti zavolá, stejně neví, kde jeho potomek je.“

Kdyby měl psycholog Jiří Bauer hodnotit, které děti s jakými potížemi k němu dochází, netvrdil by, že je šikana příliš častá. Většinou se podle něho uchylují k násilí ti, kteří se neumí prosadit v kolektivu. S agresivitou pak roste i chuť dovolit si vůči spolužákovi čím dál víc. Za nebezpečnou považuje skupinovou šikanu. „Může pak dojít v kolektivu až k davové psychóze a stupňování týrání. Děti se mezi sebou hecují a může to skončit tragicky. Rozhodně by se šikana neměla podceňovat ani ututlávat,“ varuje psycholog.

Řešení vidí ve správně zvoleném postupu, kdy se případ násilí probírá v úzkém kruhu a vždy s rodiči. „Nemusí to hned vyšetřovat policie. O problému by se mělo hovořit ve třídě, dobré jsou schránky důvěry,“ míní Bauer.