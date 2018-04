Škodu nezjistí, kdo si mobil pojistí

Krádež nebo ztráta mobilního telefonu není žádnou příjemnou záležitostí. Nejlepší obranou je v první řadě zvýšená pozornost. I přes veškerou opatrnost však můžete o svůj telefon přijít. Naštěstí existuje řešení, které sice krádeži nezabrání, alespoň však minimalizuje škodu. Svůj mobil si můžete pojistit, i když to není zase tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Krádeži tím sice nijak nezabráníte, alespoň však nebudete úplně bez šance na finanční odškodné v případě, že váš mobil skončí v rukách, do kterých nepatří.

Krádež mobilu a pojišťovna

Najít pojišťovnu, jež by byla ochotná pojistit mobilní telefon, je úkolem nelehkým. Oslovili jsme tři pojišťovny, zabývající se nejběžnějšími typy pojištění - Českou pojišťovnu, Allianz a Kooperativu. Sjednat pojištění mobilního telefonu s pracovníkem u přepážky je téměř nemožné. Řadový zaměstnanec pojišťovny (pojišťovací agent, obchodní zástupce či pracovník infolinky) vám bude do vyčerpání tvrdit, že mobilní telefon pojistit nelze. Tím se však nenechte odradit, není to pravda. Ale nepředbíhejme.

Nejprve jsme telefonicky kontaktovali několik náhodně vybraných obchodních zástupců výše uvedených pojišťoven. Představili jsme se jako fyzická osoba, žádající o pojištění mobilního telefonu proti krádeži. Ve všech případech jsme se však se zlou potázali. Ani jeden z pojišťovacích agentů nebyl schopen (ochoten) takový druh pojištění s námi uzavřít. Po marných telefonických pokusech jsme se tedy obrátili na pracovníky tiskových oddělení jednotlivých pojišťoven. A dospěli jsme k zajímavým výsledkům.

Česká Pojišťovna, Kooperativa nebo Allianz?

Naše otázka zněla:

"Mobilní telefony lze pojistit v rámci pojištění elektroniky proti všem rizikům (i proti krádeži). Samotný mobil pouze proti krádeži pojistit nelze. Příklad: při pojištění počítačové sítě administrativní budovy lze připojistit mobilní telefony například pro členy vedení společnosti. Allianz nehradí prostou krádež (jako např. ztrátu telefonu v kině, restauraci, dopravním prostředku apod.). Hradíme škodu v případě loupeže při použití násilí, pohrůžce násilí apod." Tolik vyjádření tiskové mluvčí společnosti Allianz, Květy Voglové.

Tiskové oddělení České Pojišťovny bylo ve svém vyjádření nejkonkrétnější. "Mobilní telefon si lze pojistit v rámci pojištění domácnosti, a to na všechna vyjmenovaná nebezpečí, mezi kterými je zahrnuto i odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží. Mobilní telefon náleží do souboru věcí „Přístroje audiovizuální techniky …“, které jsou v základním pojištění zahrnuty do limitu 30 000 Kč. Je-li hodnota věcí zahrnutých v tomto souboru vyšší, je nutno sjednat připojištění. Byl-li mobilní telefon přidělen zaměstnavatelem, je nutné ho připojistit v souboru věcí „Věci svěřené zaměstnavatelem …“ na pojistnou částku, kterou si klient sám určí. Tento soubor je zahrnut v základním pojištění. Dále je možné mobilní telefon připojistit jako věc osobní potřeby, kterou měl pojištěný v době pojistné události na sobě nebo u sebe. Zde je limit plnění ze základního pojištění 5 000 Kč. Je-li cena mobilního telefonu vyšší, je možno sjednat připojištění. Pojištění domácnosti lze sjednat na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny, kterých je v ČR více než 700."

Naopak nejstručnější byli v pojišťovně Kooperativa, kde uvedli: "Ne, mobilní telefon nelze pojistit. Naše pojišťovna takovou službu nenabízí."

Ceny za pojištění telefonů uvést nemůžeme, protože je velmi těžké obecně stanovit konkrétní částku. K podobným druhům pojištění je nutný individuální přístup (to je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se do takových pojištění agenti nepouštějí). Záleží na ceně telefonu, výši pojistky, požadavků zákazníka a především na přístupu pojišťovacího agenta.

The Phone House

Aby byl výčet možností pojištění úplný, nesmíme zapomenout na společnost The Phone House, která se zabývá prodejem mobilních telefonů, příslušenství a služeb sítě GSM. Prostřednictvím této firmy lze pojistit mobil proti krádeži. Tato služba se jmenuje Lifeline. Vztahuje se však pouze na telefony zakoupené v prodejní síti The Phone House.

Zákazníci mají k dispozici celkem tři programy:

Basic - 1499 Kč / rok

Standard - 2499 Kč / rok

Gold - 2999 Kč / rok

Ve všech třech případech se jedná o výši ročního pojistného, které pokrývá jednu pojistnou událost. Uvedené částky tedy musí pojistitel zaplatit, aby měl v případě krádeže nárok na nový telefon. V případě krádeže zákazník dostává náhradu (nový mobilní telefon) za odcizený přístroj a uzavírá novou pojistnou smlouvu, která opět pokryje jednu náhradu. Při uplatnění nároku na plnění pojistné události musí zákazník navštívit některé z prodejních míst společnosti The Phone House a předložit protokol od policie o nahlášení krádeže.

Pojištění pokrývá i případ krádeže mobilního přístroje mimo území naší republiky. Pojištění prostřednictvím služby Lifeline navíc zahrnuje i neúmyslné zničení přístroje, náhradu odcizeného příslušenství a proplacení neoprávněných hovorů. Více informací o pojištění u The Phone House naleznete na této adrese. Kupujete-li si dražší přístroj (12 tisíc korun a výše), pojištění prostřednictvím této společnosti se vám nejspíše vyplatí. V případě levnějších přístrojů moc výhodné není.

Když se chce, všechno jde

Ptali jsme se třech odborníků přes pojišťovnictví, co všechno lze pojistit. Jejich odpovědi lze shrnout do následující věty:. Nejedná se o definici, ale prostý fakt, který nám všichni tři dotázaní jednoznačně potvrdili. Žádnému pojišťovacímu ústavu sice nelze přikázat, jaké služby má nabízet, ale pokud se některý z nich profiluje jako univerzální, měl by se podle toho také chovat.

Pojistit mobilní telefon lze. Pojistit lze téměř cokoliv, proč by tedy právě mobil měl být výjimkou? Vezmeme-li navíc v úvahu, že cena nemalého procenta typů telefonů, které jsou v současnosti na našem trhu, překračuje hranici 20 tisíc, nejde zdaleka jen o obyčejnou věc osobní potřeby, která nestojí za pojištění.

Problém není v pojišťovnách samotných. Problém je opět pouze v lidech. Pracovníci těchto institucí totiž většinou o takové možnosti zkrátka nevědí, nebo jsou prostě jen pohodlní podobnou smlouvu uzavřít. Museli by při tom namáhat svůj mozek a myšlení, jak známo, bolí. Proto se nenechte odradit neochotnými úředníky za přepážkami pojišťoven a trvejte na svém. Pokud vám nebudou chtít vyhovět, nechte si zavolat vedoucího směny. Ale hlavně, nenechte se jen tak odbýt. Vždyť oni jsou tu pro vás, ne naopak.

Od včerejšího dne (středa 17.1.2000, 12.00 hodin) do dnešního poledne proběhla na stránkách mobil serveru anketa na téma: "Pojistili byste si svůj mobilní telefon?". Během 24 hodin hlasovalo celkem 216 čtenářů. Z toho 5 % bylo pro, 19 % proti, u drtivé většiny - 75 % čtenářů - by byla rozhodující cena.