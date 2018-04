Škodovky dostanou do výbavy navigaci Mio Moov

Prozatím víme, že navigace bude montována do modelů Škoda Fabia, Fabia Combi a Roomster, a také to, že bude založena na poslední modelové řadě autonavigací Mio Moov s mapovým pokrytím 38 zemí Evropy. Zařízení bude ve voze připevněno na zabudovaném držáku s napájením, zároveň z něj ale bude moci být jednoduše vyjmuto. Uživatel tak nepřijde o možnost využít navigaci i mimo vůz a zároveň ji může jednoduše uchránit před zloději.

Budoucím majitelům zmíněných modelových řad vozů Škoda se tak nabízí příležitost získat GPS navigační zařízení do svého vozu přímo od výrobce, a to včetně odborné montáže u autorizovaných partnerů Škoda. Díky vestavěnému aktivnímu držáku odpadne potřeba napájecích kabelů vedených od zásuvky zapalovače pod čelní sklo, případně nutný zásah do palubní desky při instalaci skrytého napájení aktivního držáku.

Navíc by měl být design navigace sladěn s interiérem vozu a oproti držákům na čelním skle také téměř neomezí výhled řidiče při jízdě. Zda bude v navigacích i jiný firmware, výrobce nezveřejnil. Každopádně se toto integrované řešení pyšní tím, že úspěšně absolvovalo crash test dle norem Euro NCAP. Škoda Auto zahrne navigace Mio do své nabídky příslušenství od října 2008 za prozatím nezveřejněnou cenu.