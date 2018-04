Škodí mobil zdraví? Nevíme, ale váš mozek kvůli němu pracuje rychleji

O dopadech elektromagnetického záření mobilních telefonů na lidské zdraví se vedou debaty mezi odborníky po celém světě už několik let. Některé studie potvrzují negativní účinky, jiné je vyvracejí. Zdali má používání mobilu významný vliv na vznik mozkových nádorů a jiných onemocnění, zatím netušíme. Vědci z USA teď ale přišli s novým zjištěním.

Tým vedený Norou Volkowou z National Institute of Drug Abuse publikoval v prestižním časopise Journal of the American Medical Association studii, podle níž je lidský mozek při telefonování aktivnější než obvykle. Část mozku, která je během hovoru blízko antény mobilu, vykazovala během pokusů až o sedm procent větší aktivitu oproti normálu.

Američtí vědci to dokázali za pomoci pozitronové emisní tomografie (PET), která sledovala mozkovou aktivitu vybraných dobrovolníků. Ti měli u každého ucha připevněný mobilní telefon s vypnutým vyzváněním. Dobrovolníci tak netušili, zdali příchozí hovor (bez zvuku) probíhá na telefonu u pravého nebo levého ucha. Zjistilo se, že část mozku u mobilu rychleji spaluje glukózu a pracuje tedy výkonněji.

Zdali je tato souvislost do nějaké míry pozitivní nebo naopak negativní, zatím odborníci nedokáží určit. Nově objevená souvislost mezi aktivitou mozku a telefonováním je však velmi zajímavá.