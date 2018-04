Sklo, ocel a chrom ve svitu luny - recenze Nokia 8600 Luna

Nová Nokia 8600 Luna je povedený stylový telefon s bohatou výbavou. Pochválit musíme design a použité materiály, které dělají z testovaného telefonu výjimečný módní doplněk. Kvalitní je vysouvací mechanismus i celá konstrukce telefonu. Displej, stejně jako klávesnice, také zaslouží pochvalu.

Za neodpustitelný nedostatek považujeme absenci slotu pro paměťové karty. U tak drahého přístroje je to vážně neodpustitelné. Luxusní Nokia sice není vzhledem k její ceně mobil pro běžného uživatele, který svůj mobil využívá i jako hudební přehrávač, výbava by však ochuzena být neměla.

Někteří potenciální uživatelé by také možná uvítali podporu sítí třetí generace. V luxusním segmentu totiž prozatím žádný mobil s podporou UMTS není. Luna sice není pracovní nástroj, rychlá data v 3G sítích by však za cenu telefonu mohla být přítomna. O videohovorech nemluvě. Chybět by také nemusel prohlížeč kancelářských dokumentů, když nechybí ovladač prezentací PowerPoint.

Luxusní Nokie 8600 Luna se začne prodávat během tohoto měsíce. Zájemce si však musí připravit částku okolo 22 000 Kč, která z Luny dělá jeden z nejdražších mobilů na současném trhu. Zákazník si však může být jist, že si vedle stylu kupuje i jistou exkluzivitu, která mu zaručí, že dalšího uživatele s Lunou jen tak nepotká.