Skleněná žiletka otupěla, ale je víc šik a mnohem blýskavější

Před dvěma lety na podzim se začal prodávat jeden z nejdůležitějších mobilů dosavadní historie. Motorola RAZR nejenom že láme prodejní rekordy, ale stala se i ikonou módního trendu tenkých mobilů. RAZR je na trhu dva roky a stále se dobře prodává. Z luxusního mobilu za 20 000 korun se stal low-end za pár tisíc. Proto je ideální čas na nástupce.

Toho Motorola představila letos v létě a jmenuje se poněkud nelibozvučně KRZR. Telefon můžeme označit jako žiletku 2.0. Motorola totiž již delší dobu prodává inovovaný původní RAZR s označením V3i, který můžeme počítačovou terminologií označit za žiletku 1.1. Existuje i mnoho dalších klonů původní Motoroly RAZR a to v podobě véček i klasicky koncipovaných mobilů. Na popularitě žiletky se rádi svezli i jiní výrobci, z kterých je nejaktivnější Samsung se svou řadou Ultra Edition. A právě s telefony z této řady se letos na podzim Motorola KRZR utká o přízeň zákazníků.



Nové žiletky Motoroly: RAZR XX, RIZR, RAZR MAXX, KRZR a model W375

Jak vypadá?

Jestliže všechny ostatní klony původní Motoroly RAZR nesly její hlavní designérské znaky, tak nový KRZR se odlišuje mnohem víc. Všechny dosavadní tenké mobily se vyznačují nadprůměrnou šířkou – Motoroly stejně jako Samsungy. KRZR je ale již na první pohled výrazně užší než původní RAZR i všechny ostatní tenké mobily na trhu. S 42 milimetry šířky se řadí mezi obyčejné mobily, respektive je ještě užší než mnohé z nich.

Užší konstrukce je příjemnou změnou, telefon se rozhodně lépe drží v ruce než původní hodně široký RAZR. Nic však není zadarmo a tak oproti RAZRu narostla novinka jak do délky, tak je tlustší. Rozdíl není příliš výrazný, jen dva milimetry na tloušťku a půl centimetru na délku. Pokud si nepoložíte oba telefony vedle sebe, rozdíl si vůbec nepřipustíte. Naopak ubraný centimetr na šířku je nepřehlédnutelnou inovací.

Dalším podstatným rozdílem je povrchová úprava novinky. Původní RAZR se chlubil kovovým krytem a dával ho okázale najevo. Nový KRZR má vnější kryt z minerálního skla s vysokým leskem. Vypadá luxusně a efektně.

Zadní část telefonu má „mechovou“ úpravu soft touch, takže neklouže v ruce a ani se na ni nelepí otisky prstů. To ale v žádném případě neplatí o předku přístroje, který vypadá jak daktyloskopická podložka. Zadní kryt je hliníkový, takže na použité materiály si nikdo rozhodně stěžovat nemůže.

Ač jsou proporce telefonu odlišné od původního RAZRu, tak mnoho detailů na tento model odkazuje. Nechybí klasická brada ve spodní části, v které je umístěna anténa. Zcela charakteristická je plochá klávesnice a RAZR připomíná i kloub telefonu nebo pojistka krytu baterie.

Musíme pochválit špičkové zpracování, použité kvalitní materiály i efektní povrchovou úpravu. Modrá telefonu sluší a komu by se nelíbila, určitě se časem dočká i jiných barevných variant. Motorola KRZR je luxusní stylový mobil a v tomto směru mu nemůžeme nic vytknout.

Jak se s ním pracuje?

Tenké mobily: Motorola V3 Motorola V3i Motorola V3x Motorola L7 Motorola L6 Samsung D830 Samsung D900 Samsung X820 Vybrané tenké mobily na našem trhu

Kdo očekával nové menu postavené na platformě Java-Linux, které Motorola slibuje do mnoha nových modelů, tak u KRZRu se ničeho takového nedočká. KRZR má stejné menu jako starší modely se všemi ctnostmi i nedostatky. Kdo současné menu Motorol neakceptuje, asi se na KRZR přemluvit nenechá. Ostatní si buď zvyknou a nebo si naopak v menu Motorol budou libovat.

Menu vyčítáme absenci klasických doručenek s automatickým nastavením, nejsme nadšeni ze slovníku iTap, i když zde je mnohem chytřejší než u starších modelů a jinak na menu nic špatného nevidíme.

Novinka má díky konstrukci menší displej než původní RAZR. Odměnou je ostřejší obraz, ale u testovaného vzorku nás překvapila poněkud zubatá grafika. Musíme však upozornit, že testovaný vzorek pocházel z předsériové výroby. Vnější displej dobře poslouží a je, i když velmi špatně, čitelný i bez podsvícení. Pochvalu pak zaslouží klávesnice, s kterou se pracuje velmi dobře.

Co nabízí nového?

Drobné inovace zasáhly i výbavu telefonu. Tou nejdůležitější je dvoumegapixelový fotoaparát. Původní RAZR měl jen VGA foťák, inovovaná verze V3i foťák s megapixelovým snímačem. Snímky produkované KRZRem jsou na průměrné úrovni. Mezi špičkové fotomobily telefon patřit nebude a ani to není jeho priorita. Čočka objektivu není nikterak orámovaná, skrývá se za sklem čelního panelu a nedoplňuje ji žádný nápis.

Další novinkou je podpora EDGE a v telefonu najdeme i slot pro paměťové karty microSD, hlasové ovládání a další běžné funkce. Výhodou je, že karty lze měnit i za provozu. Slot je sice pod krytem baterie, ale tu při výměně karty není nutné vyjmout. Výhrady nemáme k hlasité reprodukci. Reproduktor je ukrytý na zadní straně spodní brady.

Vyplatí se?

Nová žiletka od Motoroly sice trochu otupila, ale je lesklejší, nápadnější, modernější. Telefonu to ve skutečnosti sluší víc než na fotografiích. Motorola si dala hodně záležet na použitých materiálech a bytelné konstrukci. To ji mírně favorizuje nad méně nápadnými konkurenty od Samsungu, na kterých najdeme výrazně více plastu. Jsou ale také výrazně lehčí.

Výbava novinky reflektuje současné požadavky na stylové telefony nejvyšší třídy. Mezi absolutní špičku patřit nebude, ale to ani nebyl záměr. Na to má totiž Motorola v záloze jiné modely. KRZR bude stát něco málo přes 10 000 Kč. Není to málo, ale za ten luxus se trochu připlatit vyplatí. Kdo dává přednost výčtu výbavy a nebo maximálnímu poměru výkonu a ceny, bude se muset poohlédnout jinde. KRZR je stylovka se vším všudy.

Další fotografie: