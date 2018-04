Skládejte slova ve Word Watch nebo zachraňte rybí princeznu (Hry do kapsy 155)

Novinky a aktualizace

Ancient Evil

Ano, je to tady a dokonce s denním předstihem (31.7.) jste si už mohli zakoupit plnou verzi nejočekávanější hry roku 2005 s názvem Ancient Evil .

Zpracování a systém je velmi podobný počítačové hře Diablo, čili ovládáte postavičku v izometrickém 3D prostředí, zabíjíte ošklivá monstra a nestvůry, čímž zvyšujete schopnosti své postavy a stáváte se silnějšími a schopnějšími likvidovat pokročilé nepřátele. Ku pomoci vám bude třicet druhů kouzel, se kterými se již mnoho RPG hráčů setkalo.

Pokud se jedná o grafiku, je to asi to nejlepší, co na PocketPC kdy vyšlo. A ve verzi VGA si to užijete dvojnásobně!

Hru vyvíjí firma Pocket PC Studios a stojí $24.95. K dispozici je již od minulého týdne demoverze, kterou určitě doporučujeme stáhnout. Připravte si ale dostatek místa - až 27 MB.

Joker´s Quest

Ještě jste si nevydechli z předchozí hry a už tu máme pro vás další zábavnou gamesku Joker´s Quest, o jejíž kvalitě svědčí i populární výrobce - firma PDA Mill .

Celý příběh se točí okolo tajemných světlých perel, které ochraňovaly a ukrývaly podmořské království Luphia před temnými silami, kde jeho obyvatelé žili a plavali v klidu a míru. Potíže nastaly během plavby princezny Sephiny po okolí Luphie. Její město padalo do temnot a k tomu ještě princeznu unesl zlodějíček perel a viník těchto událostí - Ryper. Naštěstí měl oceán svého udatného hrdinu, superrybu Vinn, která ale bohužel nemohla princeznu ze spárů šíleného Rypera zachránit kvůli hroznému mrazu, který ve vodě panoval. Jedinou nadějí tedy zbyla ryba jménem Joker...

Hra je oblečena do humorného grafického kabátku. Stojí $19.95 pro PocketPC a $9.95 pro verzi MS Smarthone.

Avici Hell

Škála zajímavých her pro PocketPC je tento týden velmi bohatá. V akční hře Avici Hell budete procházet strastiplnými a nebezpečnými úrovněmi hrozného pekla, abyste na samém konci mohli naposledy spatřit svého umírajícího otce...

K dispozici je trénink, který absolvujete, než se vydáte na vlastní cestu. Grafika a ozvučení hry je parádní a přidávají na hratelnosti.

Avici Hell stojí $9.95. Výrobcem je firma Luckia a demoverzi stáhnete ZDE .

Word Watch

Zábavnou slovní hru pro PalmOS od verze 4.1 vydala firma Smart Box Design .

Cílem hráče je uspořádat z rozházených písmen co nejvíce slov během 60 sekund, přičemž každé nové slovo se zvětšuje o jedno písmeno. Samozřejmostí je nutná znalost anglické slovní zásoby, která v této hře obsahuje přes 50,000 slov.

Hra stojí $14.95.

eBall

Majitelé mobilních telefonů se systémem Symbian S60 mohou vyzkoušet nový arkanoid, jenž rozhodně nepřináší žádné inovace, ale jeho cena může přimět k nákupu i ty, kteří mají hlouběji do kapsy.

eBall vám nabídne úctyhodných 100 úrovní s deseti odlišnými cihlami. Stojí $4.95 a výrobcem hry je firma Abstrakt Mechanik .

Máte hluboko do kapsy?

Slide X

Pro váš palm připravil autor YK Kong jednoduchou skládačku čísel od nejmenších po největší.

Vybrat si můžete ze šesti velikostí herní plochy a jednu z devíti obtížností.

Hra je zdarma a spustíte ji na palmech od verze 4.0.

Palm Concentration

Další gamesku zdarma vydal autor Brendan Burns .

Jedná se o karetní pexeso, v němž můžete hrát samotnou hru, s palmem nebo s kamarádem po multiplayeru.

Hra je kompatibilní s palmy od verze 2.0.

V přípravě

Broken Sword - The Shadows of the Templars

Teď tu máme skutečnou lahůdku. Firmy Astraware a Revolution , výrobce slavné série nejprodávanějších adventur 90. let - Broken Sword, spojí síly a právě první díl zmíněného Broken Swordu bude v tomto spojení vyvíjen pro PDA.