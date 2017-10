První skládací mobil přijde za dva týdny. Bude to trhák, nebo propadák?

O ohebných displejích se mluví delší dobu. Jenže na trhu zatím smartphony s takovým displejem nejsou, přestože technologie výroby je už pravděpodobně zvládnutá. Zatím v praxi existují jen přístroje s fixně zahnutým displejem, Samsung takové smartphony prodává už tři roky. A zahnutý displej mají i některé chytré hodinky.

Jenže ohebný displej, který by šlo ohnout a narovnat, se zatím do sériové výroby nedostal. Samsung by mohl takový přístroj ukázat příští rok (více zde), snad na veletrhu MWC v Barceloně, který proběhne na přelomu února a března.

Nebo se takového smartphonu dočkáme už za 14 dnů? Na 17. října svolalo tiskovou konferenci do New Yorku čínské ZTE. A hlavní hvězdou má být nezvyklý smartphone Axon M. První fotografie před pár dny zveřejnil exkluzivně portál Androidauthority.com a novinku představil jako jednu z nejvýraznějších novinek poslední doby. Podle serveru může ZTE s tímto modelem změnit celý trh.

ZTE Axon M

Pokud by Axon M měl ohebný displej, tak by to mohlo platit. Jenže podle všeho bude jeho konstrukce jiná. Bude rozkládací, to ano, ale bude mít dva samostatné displeje, které se po rozevření „spojí“ do jednoho velkého.

I to zní zajímavě, i když úplně převratné řešení to není. Něco podobného zkoušela v roce 2011 Koyocera s modelem Echo (video test na Androidcentral.com). Ten měl dvě části s dvěma displeji, kdy se horní část vysunula a zaklapla, takže se vytvořil velký přístroj s dvojitým displejem. Echo ovšem propadlo.

Axon M bude mít konstrukci jinou, pravděpodobně bude mít displej vpředu a vzadu a po rozevření se na vnější straně vytvoří jeden velký panel. Jenže z obrázků to nevypadá, že by ZTE použilo bezrámečkové řešení, aby se dva displeje podařilo dokonale spojit. Ale zatím dostupné fotografie mohou mást a zvnějšku může být jeden displej pro tradiční ovládání a skládací či rozvírací displej se schovává uvnitř přístroje, kam zatím není na obrázcích vidět.

Podrobnější informace prostě zatím nejsou. Je tedy možné, že ZTE to má vyřešené. Stejně tak se ovšem nabízí, že mezi oběma displeji zůstane poměrně výrazný rámeček, kdy výsledkem nebude jednolitý velký panel, ale opět dva displeje vedle sebe jako u letité kyocery. Samozřejmě s aktuální technikou, šest let stará kyocera se s ZTE v tomto směru logicky měřit nemůže.

Podle serveru Androidcentral.com tak bude předností ZTE možnost multitaskingového provozu, kdy na každém displeji může běžet jiná aplikace. Procesor Snapdragon 820 to zvládne, 4 GB operační paměti by také měly stačit. Co může být ovšem kritickým prvkem, je baterie. Má mít totiž kapacitu 3 100 mAh, což by na jeden klasický smartphone stačilo, ale dva displeje baterii asi velmi rychle „vycucnou“.

Předností konstrukce Axonu M by mohly být příjemné rozměry zavřeného přístroje na jedné straně s funkčním Full HD displejem (1 080 x 1 920 pixelů) pro běžné použití. Po rozložení pak vznikne panel s úhlopříčkou 6,8 palce, což je parametr běžný u menších tabletů.

Nechme se tedy překvapit, jak se ZTE podaří nezvyklou konstrukci vytvořit a jak bude fungovat v praxi. Na druhou stranu, ZTE v Evropě moc aktivní není, takže je dost pravděpodobné, že Axon M se zde prodávat nebude. V Česku ZTE prakticky neprodává, aktivní je jen značka Nubia, která aktuálně patří ZTE už jen částečně. Část této značky ZTE letos odprodalo (více zde).

V USA by Axon M měl prodávat operátor AT&T za zhruba 650 dolarů (v přepočtu a s DPH asi 17 300 korun).