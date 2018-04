Skládací samsungy se blíží. Displej se možná ukryje i v trubičce

Smartphone jako náramek, trubička nebo jako zařízení 2v1 s přednostmi tabletu v kompaktním těle. Nápady, jak plně využít potenciál ohebných displejů, Samsungu nechybí. Důkazem toho je letos v květnu podaná žádost u amerického patentového úřadu USPTO na další rafinovaně pojaté smartphony. Asi nejzajímavějším konceptem ze žádosti, která se teprve před několika dny dostala na veřejnost, je telefon válcového tvaru, jehož tělo ukrývá srolovaný plnohodnotný displej.

Flexibilní displej, který může být podle Samsungu OLED i LCD, uživatel v případě potřeby jednoduše vytáhne uchopením plošky vystupující z telefonu. Alternativním způsobem pak může být jeho „vystřelení“ příslušným tlačítkem na těle přístroje. Zpřístupnit jej lze také stiskem některé z ikonek na sekundárním displeji, v takovém případě by byla uživateli okamžitě k dispozici zvolená aplikace.

Displej šetřící místo navíjením do těla telefonu není přitom jedinou myšlenkou, se kterou si Samsung pohrává. Jednou z dalších je například zařízení, které sice není již tak kompaktní, ale uživateli po otevření nabídne téměř komfort tabletu.

Stejně jako u předchozího konceptu je i zde použit sekundární displej s ikonami nejpoužívanějších aplikací včetně těch telefonních. Ten je pevnou součástí čelní plochy a je situován do jejího levého okraje. Zbývajících zhruba 80 % plochy pak tvoří přes pravou hranu telefonu odklápěný díl a až po jeho otevření se uživateli zpřístupní hlavní displej. V případě stisku některé z ikonek na čelním displeji pak i v tomto případě s okamžitě zpřístupněnou příslušnou aplikací.

Další z konceptů může ohrožovat tablety. Zařízení složené ze dvou kloubem spojených částí totiž může posloužit coby jejich plnohodnotná náhrada. Tento koncept zařízení 2v1 pak dává výrobci řadu možností jak naložit s rozložením displejů. Může jít o zařízení s displejem výhradně uvnitř, ale také o přístroj s vnějším a rozměrným vnitřním displejem. Anebo by vnitřní část mohla být tvořena dvěma dílčími displeji. Možností je v tomto případě více.

Využití flexibilního displeje dává výrobci možnost téměř jakéhokoli zakřivení. Telefony by tak mohly zaujímat i tvar jakési skoby. Nosit by se tak daly třeba za opaskem, předtím by však musel Samsung vyřešit odolnost displeje proti poškození.

Kromě konstrukce tento koncept zaujme i něčím jiným. Designéři jihokorejské společnosti si v tomto případě neodpustili jednu vtipnou vsuvku. Mezi ikonky oblíbených aplikací, které pro názorné vyobrazení displeje běžně používají, totiž propašovali ikonku s popisem Apple iPod.

První flexibilní smartphone bude možná již příští rok

Jakkoli jsou uvedené koncepty zajímavé, podání patentové přihlášky ještě neznamená, že se Samsungu podaří patent skutečně získat a případně pak některou z myšlenek realizovat. Jednou z jeho mnoha vizí je například i smartphone, který si uživatel obtočí kolem zápěstí jako náramek (více zde).

A není jediným výrobcem, který si s takovou myšlenkou pohrává. Vlastní smartphone nositelný kolem zápěstí plánuje možná i konkurenční LG, které na takové zařízení získalo patent. A patent na flexibilní smartphone získal také Apple (více zde).

Futuristicky vyhlížející zařízení přitom nemusejí být hudbou vzdálené budoucnosti. Samsung se totiž již dříve nechal slyšet, že první smartphone s přeložitelným displejem chce na trh uvést už v příštím roce. A i LG vidí příležitost především v kompaktních zařízeních, která uživateli po rozložení poskytnou komfort tabletu.

Samsung některé ze svých vizí naznačil v dřívějším videu. Prostor věnoval především překládacímu smartphonu, krátce však naznačil i myšlenku válcového smartphonu s vystřelovacím displejem: