Samsung zuří. Klíčové patenty skládacího smartphonu mu měli prodat do Číny

Samsung je významný výrobce displejů, dodává je mnoha dalším značkám, třeba Applu. To vyžaduje náročný vývoj, který mu dává konkurenční výhodu. I proto se dlouho předpokládalo, že Samsung může získat výrazný náskok ve flexibilních displejích.

Samsung vyvíjí potřebné flexibilní displeje v rámci displejové divize mnoho let s miliardovými investicemi. Jednou z nejdůležitějších technologií má být 3D laminace. Tu firma připravuje šest let a už ji to stálo v přepočtu přes tři miliardy korun.

Jenže podle posledních zpráv čínská konkurence Samsung dohnala a závod o první skládací smartphony bude ještě velmi napínavý. Stejně tak je zajímavé, jak se čínským firmám podařilo vývoj Samsungu tak rychle dohnat. Nestalo se tak mohutným vývojem, ale průmyslovou špionáží.

Jak informovala agentura Reuters, jihokorejská prokuratura ve čtvrtek uvedla, že obvinila devět lidí z průmyslové špionáže, která se týká displejové divize Samsungu. Konkrétně je to generální ředitel a osm zaměstnanců jihokorejské společnosti Toptec, která vyrábí automaty pro produkci displejů. Ta se Samsungem dlouhodobě spolupracuje a dodává mu výrobní vybavení.



Obvinění měli prodat informace a dokumentaci Samsungu k technologii 3D laminace ohebných displejů blíže nespecifikované čínské firmě, která taktéž vyrábí displeje. Cena za tyto dokumenty nebyla malá, čínská firma za ně měla zaplatit v přepočtu přes 310 milionů korun. To je na jednu stranu vysoká částka, na druhou zhruba desetina nákladů Samsungu na vývoj uvedené technologie.

Lze předpokládat, že příjemcem informací nebude žádný známý čínský výrobce smartphonů, ale některý z jejich dodavatelů. Pokud dotyčná firma zvládne sériovou produkci, mohou čínské značky uvést skládací smartphony v podobném termínu jako Samsung. Tedy v první polovině příštího roku.

Samsung je samozřejmě z incidentu nešťastný, podle mluvčího displejové divize je nutné zvýšit ochranu technologií. Naopak společnost Toptec vinu v prohlášení popírá. Akcie firmy se však okamžitě propadly o dvacet procent a je dost pravděpodobné, že Samsung s Toptekem přestane spolupracovat.

Musíme dodat, že Samsung samozřejmě není jediný, kdo má silný vývoj v oblasti displejů. Ohebný displej pro skládací smartphone slibuje například další jihokorejská značka LG a první funkční skládací mobil už dokonce představila společnost Rouyu Technologies. Ta je primárně výrobcem ohebných displejů a její první skládací smartphone Royole FlexPai má demonstrovat, že firma flexibilní displeje umí vyrobit.

Možná to byl právě tento výrobce, který se dostal k technologii Samsungu, možná někdo jiný. To by mělo ukázat vyšetřování jihokorejských úřadů. Otázkou je, nakolik dobře měl svou technologii Samsung patentovanou. Pokud dobře, tak můžeme být příští rok svědky dalších velkých patentových bitev. A s těmi má Samsung velké zkušenosti.