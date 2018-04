Skládací klávesnici a fotoaparát máme. Mobil stále nikde.

Když se na podzim loňského roku objevil projekt malého mobilního génia britské firmy Sendo s označením Z100, byl celý mobilní svět na nohou a všude se šuškalo, že konečně přijde rovnocenný konkurent světovým gigantům Nokii, Motorole nebo Siemensu. Přístroj, který v sobě spojuje vlastnosti mobilního telefonu a PDA, byl několikrát před svým uvedením na trh odložen a po více než roce se stále neví, kdy si první uživatelé budou moci Sendo Z 100 osahat. Po pravdě řečeno, očekávání tohoto malého chytrého mobilu s vlastnostmi kapesního počítače už není tak horlivé, prvenství mezi multimediálními přístroji mu již vzala například Nokia 7650 a jistě jej předežene již ohlášená nová Motorola A 830. O zdržovaném nástupu chytrého Senda se dočtete například v tomto článku.

O důvodu, proč se vývoj Z 100 tolik zpomaluje, můžeme pouze spekulovat, že by ale jeho finální verze mohla být na světě v nejbližší době, nám mohou napovědět nedávno představené doplňky pro tento telefon. Přídavný digitální fotoaparát již dnes není vůbec žádnou raritou (podobný má například populární Sony Ericsson T68i), ale klávesnice, kterou můžete sbalit do ruličky - podobně jako palačinku – to tady ještě nebylo.

Fotoaparát s označením Z-i by měl být kompatibilní právě jen se „zetstovkou“ a svým umístěním patří na vrchní část zadní strany telefonu. Foťák jednoduše nasadíte na mobil a snímky vyrábíte stiskem joysticku uprostřed čtyřcestného tlačítka nad klávesnicí přední strany mobilu. Z-i 100 umí pořizovat snímky v 65 536 barvách a pro jejich zobrazení by měl být přímo ideální TFT displej telefonu s úhlopříčkou dlouhou 5,58 centimetrů a rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Sendo Z 100 umožňuje zasílat snímky pomocí multimediálních MMS zpráv nebo e-mailu, nebo je můžete uchovat na datových paměťových kartách MMC/SD (Multimedia Card & Secure Digital).

Jako perlička a důkaz nekončící fantazie výrobců příslušenství k mobilním telefonům byla vyvinuta speciální „rolovací“ klávesnice, kompatibilní nejen s modelem Z 100, ale i s ostatními přístroji Senda. Vedle dostupných „pevných“ přídavných klávesnic a například projekční klávesnice budoucnosti, působí skládací klávesnice opravdu jako výmysl scenáristů science fiction, ale jistě může být praktickou pomůckou při psaní SMS nebo emailů. Klávesnice je velice tenká a lehká (přesné rozměr ani váhu výrobce zatím neuvádí) a v zabaleném stavu vám v kapse nezabere více místa než peněženka.

Je zajímavé, že výrobce dělá netradičním příslušenstvím mediální podporu Sendu Z100, kdy se ale samotný telefon kombinující v sobě vlastnosti mobilu a kapesního počítače objeví na trhu, je stále nejasné. Doufejme, že to nebude dlouho trvat, protože za krátký čas bude Sendo Z 100 mezi chystanými supermoderními telefony jiných výrobců pěkným novým veteránem.