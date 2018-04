Skládací ergonomická klávesnice pro Palm

Jak už jsme jako většina uživatelů mohli zaznamenat, příslušenství pro PDA se dělají s určitým zpožděním a také asi podle požadavků samotných uživatelů PDA. Takže na trh se postupně dostávají lepší a lepší klávesnice, které lépe vyhovují svým uživatelům

plní jejich očekávání. Pozn.: obrázky a první dojmy byly převzaty ze serveru palminfocenter. Klávesnici Fold F-5000 je možno srolovat do ruličky, tak jako známou klávesnici Flexis, o které jste si mohli u nás také přečíst. Tím získává na mobilitě a skladnosti. Navíc, protože je gumová, nemusíte se obávat toho, že ji zničíte politím kávou atp.



Jak jste již podle obrázku zjistili, jedná se o gumovou klávesnici, navíc s velkým plusem pro ty, kterým tento typ klávesnice vyhovuje a nedokáží bez ní být ani při psaní na PDA. Ano, je to ergonomie! Klávesnice je rozdělena na dva bloky, levý a pravý, které svírají tentýž úhel jako ruce člověka při normálním (ergonomickém) psaní a držení těla. Totiž psaním na takovéto klávesnici vás nebolí ruce ani při psaní delších textů a pro takové lidi, kteří se psaním a prací na počítači či PDA živí, by tato klávesnice měla být nutností. Nevyvracíte si zápěstí a vaše ruce netrpí! Důležitou vlastností každé klávesnice je psaní na ní. Klávesnice má vcelku malý chod jednotlivých tlačítek, a tak chce psaní trochu cviku; každopádně stisk je velice podobný jako u gumových klávesnic, které se používají u některých mobilních telefonů. Chce to prostě cvik a trochu

itu v prstech, ale jde jen o zvyk a po pár řádcích napsaných na této klávesnici se vám to bude zdát jako samozřejmost. Mezerník je na klávesnici rozdělen také na dvě části, a tak pokud píšete stylem "keď ťa najděm, tak ťa jebněm", vězte, že při psaní klasickým způsobem, kde klepete do mezerníku přesně v jeho polovině, zjistíte, že u této klávesnice je zde zrovna volno - mezerník tak nebude psát :) Dobrým zvykem přídavných klávesnic je zabudování tlačítek na spouštění zabudovaných aplikací, kurzorových kláves a např. tlačítek pro podsvícení a zapínání PDA. Ani tato klávesnice na toto nezapomíná a všechny vyjmenované položky obsahuje. Mobilnost této klávesnice si můžeme demonstrovat na přirovnání, že pokud klávesnici srolujete do ruličky, její velikost nepřesáhne velikost plechovky od chemického nápoje, které nám jistá firma s bílým logem a červeným podkladem denně hustí pomocí reklam do hlavy. Důležitou záležitostí při výběru klávesnice je také její cena, hlavně v naší zeměpisné šířce; zatím je možné tuto klávesnici zakoupit pouze v USA, ale cena 50 USD ji předurčuje k tomu, že by ji za nějaký ten pátek mohl někdo dovážet i k nám a mohl a by se velice dobře uchytit.

Závěr:

Rolovací a ještě ke všemu ergonomická klávesnice, to tu opravdu ještě nebylo a za cenu padesát babek? No neberte to, že? :) Už se těším, až nás dodavatelé PDA zahrnou nepřeberným množstvím příslušenství a že si zákazník bude moci opravdu vybrat!