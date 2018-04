Skin Generator - telefonování podle vašeho gusta

Většina z vás, kteří vlastníte kapesní počítač, si stáhnete, či upravíte prostředí Today obrazovky tak, aby bylo pro vás co nejpříjemnější. Dnes zde máme program Skin Generator od V2R Mobile Solutions SRL, kterým si můžete vygenerovat svůj vlastní panel vytáčení u vašeho kapesního zařízení. Program je určen pro Pocket PC Phone edition ( například MDA / MDA II - o kterém jsme již psali podrobnou recenzi).

Program nainstalujete do stolního počítače, na něm upravíte skin, a až poté ho odešlete do kapesního počítače.





Tvoříme Skin

Po úspěšném nainstalování a spuštění programu na stolním počítači se vám zobrazí okno, které vám dá na výběr. Můžete buď upravit skin, který jste již dříve udělali, vytvořit nový skin, nebo stáhnout skin z internetu.

Nyní se budeme věnovat tvorbě nového skinu. Z nabídky tedy vyberete volbu Create a new skin. Poté si musíte vybrat obrázek či fotku, která bude na pozadí vytáčecího panelu, a dáte next. Nyní můžete vše editovat. V levé části obrazovky je nastavení a v pravé je náhled skinu, který dává informace o tom, jak bude výsledný skin vypadat. Také zde můžete editovat i tlačítka s čísly. Po všech úpravách dáte dokončit a skin si uložíte do počítače. Po klepnutí na ikonu skinu se vás počítač dotáže, zda chcete skin uložit do kapesního počítače. Až ho budete mít v Pocket PC, tak na něho v průzkumníku ťuknete a je to.

Pokud vás skin omrzí a budete si chtít dát ten původní, musíte v kapesním počítači přes průzkumníka najet do složky Windows a tam najít soubor Default, který vrátí vše nazpět.

Závěr

Program je velmi vydařený, a jestli si rádi přetváříte a upravujete vašeho kapesního miláčka k obrazu svému, tak vám tento prográmek určitě přijde vhod. Aplikace disponuje zejména širokou škálou výběru tlačítek a také všemožných jejich editací, a pokud vám základní předdefinované nastavení nebudou stačit, můžete si další stáhnout z internetu.

Aplikace stojí $14.95 (12,45 EUR) a najdete ji zde. K dispozici je také demo, ve kterém si můžete veškerou editaci vyzkoušet. Omezení je takové, když skin nakopírujete do kapesního počítače, tak se tam velkým napíše Demo.