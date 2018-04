Skandinávci si zamilovali půjčky přes SMS. Nedokážou je ale včas splácet

Službu si oblíbila především tamní mládež, kterou láká jednoduchost získání půjčky; stačí několik sekund, pár stisknutých tlačítek na telefonu a na jejich účtě se do patnácti minut může objevit až 300 eur (cca 7 500 Kč).

Zájemci navíc nemusí nijak prokazovat svou bonitu a na půjčku tak dosáhnou i lidé, kteří by v bance jinak neuspěli. Tato na první pohled výhoda je ale zároveň hlavním úskalím nového finančního produktu.

Vypůjčenou částku je totiž nutné splatit do třiceti kalendářních dnů, a to s vysokým, mnohdy až 40% úrokem. Pokud zákazník navíc dluh nesplatí, celková částka i s připočtenými poplatky a úroky může za jediný rok dosáhnout až hodnoty sta tisíc eur. Takové podmínky jsou však pro mnohé klienty šibeniční.

Ve Švédsku dluží přes 20 tisíc lidí

Jen ve Švédsku, kde se SMS půjčka poprvé objevila před dvěma roky, dnes vymáhají banky pohledávky na více než dvaceti tisících lidech. Třetina neplatičů přitom patří do věkové skupiny mezi 18 a 25 lety. Vidina rychle získaných peněz je totiž pro mládež velmi lákavá.

"Mladí si usmyslí koupit oblečení, jít do baru, cestovat a nepřemýšlí, co bude za měsíc. Peníze si prostě půjčí," řekla pro AFP dvacetiletá studentka Amy Tran ze Stockholmu. Tím se však dostávají do zbytečných dluhů, které se poté snaží řešit dalšími půjčkami.

"Jelikož mladí nejsou schopní splatit dlužnou částku, berou si často jiné půjčky s menšími úroky, čímž se však dostávají do bludného kruhu," uvádí na svých internetových stránkách agentura AFP.

Na reklamu lze narazit všude

Právě díky rostoucí popularitě služby na tamním trhu působí již desítky společností, které rychlou SMS půjčku nabízejí. Většinou lze finance získat během pár minut od zaslaní SMS žádosti.

Na své produkty firmy lákají doslova na každém rohu; poutáky na rychlé získání peněz lze najít v metru, na autobusových zastávkách, ale i v masmédiích, jako jsou noviny, rozhlas či televize.

SMS půjčky jsou v Česku pomalejší

I v tuzemsku si lze peníze půjčit po poslání jediné textové zprávy. Na rozdíl od severských zemí však přijdou zhruba po dvou dnech. Rozhodování, zda půjčky využít či naopak, tedy není tak impulsivní. I proto této služby čeští klienti příliš nevyužívají.

Navíc je nutné se smířit s tím, že v textu musí být uvedené soukromé údaje - vedle jména a příjmení také rodné číslo, číslo občanského průkazu a další osobní data. Stejně ostatně postupují i ve Skandinávii.

Česká SMS půjčka se však oproti svému vzoru pyšní tím, že je bez úroku. Při žádosti o ni se ale klienti zavazují k uhrazení poplatku, který je mnohdy ve výši až 30 procent požadované částky. - více o SMS půjčce zde