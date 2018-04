Skandál s druhou licencí na mobilní internet

Minulý čtvrtek 13. ledna 2005 vyhlásilo Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tendr na jednu licenci pro širokopásmovou datovou síť s celorepublikovou působností v pásmu 872 MHz. Kdo měl zájem se tendru zúčastnit, měl lhůtu do 14. ledna 2005 složit účastnický poplatek 50 000 Kč. Čtete správně. Na zjištění, že nějaký tendr je, a na rozhodnutí, zda chtějí či nechtějí stavět síť za miliardy korun, měly firmy necelých dvacet čtyři hodin.

Nejdříve se podívejme na to, proč ČTÚ vůbec licenční řízení vyhlašuje. Prvotním impulsem k uvolnění frekvence (až do té doby využité pro radiolokační službu) byl fakt, že společnost Eurotel na frekvenčním přídělu v pásmu 450 MHz vybudovala vysokorychlostní datovou síť založenou na technologii CDMA EV-DO. Tato datová síť nabízí pokrytí cca 80 % obyvatelstva s průměrnou a negarantovanou rychlostí 256 Kb/s a s plnou mobilitou. Na ČTÚ i vládu se sesypala řada stížností na to, že frekvenční příděl nebyl Eurotelu zabaven (ačkoliv jej vlastnil zcela legálně) a přidělen někomu jinému v licenčním tendru. Mezi nejhlasitějšími stěžovateli se objevil nejbližší konkurent Eurotelu operátor T-Mobile a také společnost Tiscali.

Je to opravdu skandál s předem zmanipulovaným tendrem?

Eurotel svoji síť nazvanou Data Expres spustil a do konce roku 2004 do ní nalákal úctyhodných 20 000 klientů, což jeho konkurenty trvale znervózňovalo a T-Mobile dokonce veřejně vyhlásil, že si bude na Českou republiku stěžovat u Evropské komise (referovali jsme zde). Tato výhružka byla o to pikantnější, že podobně jako Eurotel v ČR se později zachoval i slovenský EuroTel, patřící ovšem do skupiny T-Mobile – i na Slovensku se chystají doplnit či nahradit analogovou NMT síť nějakou širokopásmovou datovou technologií. T-Mobile na Slovensku svým českým požadavkům nedostojí a frekvenci do dalšího tendru nevydá.

Pak bylo několik měsíců ticho po pěšině. T-Mobile se zdržel před veřejností dalších silných prohlášení, až najednou z nebe spadl licenční tendr na zcela náhle a neočekávaně uvolněnou frekvenci 872 MHz. S tím malým háčkem, že přihlásit do tendru jste se museli během 24 hodin, tedy za dobu, během níž jen málokdo stihl zaregistrovat, že byl nějaký tendr vůbec vyhlášen. Rozčarování jednotlivých providerů se tedy vcelku nelze divit.

Jak probíhaly předchozí tendry

Podívejme se na to, jak probíhalo několik podobných předchozích tendrů, tedy udělování licencí na datové bezdrátové sítě. Následující tabulka vychází z oficiálních dokumentů k vyhlášení tendrů publikovaných ČTÚ a zachycuje původně plánovaný průběh. Prakticky všechny tendry se nějak zdržely nebo posunuly a pro úplnost je zde i tendr o UMTS licence, který nakonec odpadl zcela jinak, než ČTÚ původně předpokládalo a je zde jen pro úplnost, abychom porovnali termíny, s jakými regulátor běžně počítá.

Pásmo UMTS 3,5 GHz 28 GHz+ 872 MHz Počet licencí 3 2 3 1 Šířka pásma pro licenci 2 × 15 MHz 2 × 3,5 MHz 2 × 56 MHz 2 × 3,8 MHz Účastnický poplatek 100 000 30 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč Typ tendru aukce (dvoukolové) soutěž krásy soutěž krásy soutěž krásy Licenční poplatek dle výsledku aukce 20 000 000 Kč 3 000 000 Kč 50 000 000 Kč Platnost licence 20 let 20 let 10 let (+ 10 let možno) 10 let Vyhlášení tendru 29.6.2001 9.8.2002 8.12.2003 13.1.2005 Úhrada poplatku 16.7.2001 2.9.2002 23.1.2004 14.1.2005 Přebírání zadávací dok. 16.7.2001 2.9.2002 6.2.2004 19.1.2005 Předkládání žádostí po ukončení prvního kola 26.9.2002 25.2.2004 4.2.2005 Ukončení řízení 30.10.2001 17.10.2002 31.4.2004 8.3.2005 Do předání žádosti ? 48 79 22 Lhůta na úhradu poplatku 17 24 46 1

+ Poznámky: licence v pásmu 28 GHz udělena pouze pro oblast Prahy. Licence v pásmu 872 MHz je celorepubliková s výjimkou určitých lokalit, především letišť a vojenských oblastí.

Jak je z tabulky vidět, všechny tendry ponechávaly více jak dvoutýdenní lhůtu pro zaplacení účastnického poplatku, zatímco tendr na 872 MHz předpokládá pouze jediný den. Také překvapí, že ČTÚ očekává celkovou lhůtu od vyhlášení tendru po předání žádostí méně než poloviční ve srovnání s podstatně méně náročným tendrem na dvě licence v pásmu 3,5 GHz na území Prahy. ČTÚ také podmínky dodatečně upravilo - o den později (tedy v den určený pro složení účastnického poplatku) prohlásilo, že poplatek lze složit až do 19.1.2005. Žeby si to nerozmyslelo dříve?

Tabulku nelze vyhodnotit jinak, než že ČTÚ z nějakého důvodu zvolil pro sebe velmi nestandardní způsob uspořádání tendru, když radikálně zkrátilo všechny lhůty a především první lhůtu rozhodující o účasti v tendru nastavilo tak, že se tendru mohla účastnit jen společnost s mimořádně vyvinutou jasnozřivostí.

Proč takový spěch

Jelikož taková rychlost u tendrů podobné finanční náročnosti nebývá obvyklá ani u nás a nakonec ani v jiných zemích EU, stojí za to zamyslet se nad tím, proč ČTÚ tolik tlačí na pilu.

První možností je potenciální a chvályhodný požadavek ČTÚ zajistit občanům co nejrychleji kvalitní a celoplošné připojení k internetu. ČTÚ jako první z hledisek licenční "soutěže krásy" požaduje "předpoklady žadatele zajistit zahájení poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě v pásmu 872 MHz nejpozději do 12 měsíců ode dne udělení telekomunikační licence." Zde by ČTÚ mohlo ještě více utáhnout šroubky a požadovat, aby síť odstartovala co nejrychleji, a takováto formulace mu k tomu nechává dostatek prostoru.

Jenže na druhou stranu je s podivem, že ČTÚ uvolnilo frekvenci až nyní. Pokud chtělo posloužit občanům, mohlo ji uvolnit již dříve, nejpozději v květnu 2004, kdy využití těchto frekvencí pro PAMR (veřejné pohyblivé rádiové sítě) schválila konference RCC, přičemž záměr na využití těchto frekvencí byl znám již několik let a bylo nepravděpodobné, že by květnová konference RCC provedla radikální změnu.

Navíc spěch s vyhlašováním licenčních tendrů na zcela nové frekvence není nic, co bychom si s ČTÚ navykli spojovat. Například vydání generální licence na pásmo 5 GHz oddaluje regulátor úspěšně zhruba rok, přitom generální licence na toto pásmo byla v řadě zemí EU vydána a i naši slovenští sousedé se z ní mohou od loňského podzimu těšit. Také u ostatních frekvencí jsme si spíše zvykali, že jsme na chvostu než v čele peletonu, licence pro GSM i UMTS jsme udělili se zpožděním oproti jiným státům EU.

A vítězem tendru se stává…

Kdo se stane vítězem tendru, je zatím nejisté. Přihlášeni mají být tři zájemci, jedním z nich je T-Mobile, dalším údajně Tiscali, jméno posledního zájemce není známo.

Mezi lidmi z telekomunikací panuje přesvědčení, že tendr je ušit na míru právě T-Mobile a jak časová konstrukce tendru, tak technologické parametry nabídky odpovídají tomu, že vyhrát by měl nejspíše T-Mobile.

T-Mobile je totiž skrze své fondy T-Ventures investorem ve společnosti Flarion vyvíjející technologii pro bezdrátový širokopásmový přístup pojmenovanou Flash OFDM. Tuto technologii také T-Mobile testuje v holandském Haagu a hodlá ji používat pro síť v pásmu 450 MHz v Německu, ačkoliv původně zvažoval nasazení CDMA450 EV-DO, jako český Eurotel. Více o technologii OFDM se dočtete v tomto článku.

Pro pásmo 872 je FlashOFDM jedna z mála použitelných a rychle aplikovatelných technologií, druhou je již jen CDMA EV-DO. Ostatní technologie jako RipWave společnosti Navini, IPWireless, BeamReach či Expedience od NextNetu jsou vhodná pro pásma od 2 GHz výše a řešení jako Airspan jsou zase riziková pro neuspokojivé výhledy jeho technologie.

Politici nebo ČTÚ

Je těžko říci, kdo morálně zklamal, zda tlak na ČTÚ vyvinuli politici nebo ČTÚ jednalo na vlastní pěst. V každém případě zodpovědnost za fiasko celého tendru je na bedrech ČTÚ, kteréžto jako nezávislý regulátor mělo korektní průběh tendru zajistit a dozorovat. Pokud jsou pochybnosti o regulérnosti tendru od okamžiku jeho vyhlášení, je to opravdu zlé.

Další selhání regulátora

Navíc je to jen další z dlouhé řady selhání ČTÚ jako nezávislého regulátora. Jen za rok 2004 byla řada jeho přehmatů neomluvitelně dlouhá. Nejdříve tahanice kolem Eurotelu a jeho CDMA450, které se ještě daly omluvit. Pak přetrvávající neochota vydat generální licenci na pásmo 5GHz, tedy pomoci komunitním a malým sítím (zatímco jinde už toto pásmo je kryto generální licencí a volně k použití). Pak trestuhodná nedbalost, kdy ČTÚ s několikaletým zpožděním zjistilo, že v oblasti internetového připojení není dodržován číslovací plán a jsou provozována čísla pro připojení k internetu na geografickém rozsahu místo výhradní předvolby 971. ČTÚ situaci vyřešilo tím, že se rozhodlo udělovat pokuty a pak nechalo situaci zaviněnou vlastní nedbalostí vyšumět do ztracena. A aby toho nebylo málo, v zimě oznámilo svůj zájem regulovat internetovou telefonii. Do nového roku regulátor vstupuje s tendrem, u něhož se nelze zbavit dojmu, že není naprosto v pořádku, takže to vzbuzuje dojem, že řada neuvěřitelných událostí kolem ČTÚ bude pokračovat i v roce 2005.

Doporučené dokumenty: