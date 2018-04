Sítě UMTS by se neměly bát WiFi, ale spíše nedostatku rozumných aplikací

Největším omylem kterého se můžete dopustit při diskusích o sítích UMTS, je tvrdit, že budou uživatelům nabízet především rychlé datové přenosy. Jenže zatímco v případě potenciálních uživatelů je to ještě omluvitelné, mobilním operátorům vlastnícím licenci na provoz sítí UMTS může sázka především na rychlé datové přenosy zlomit vaz a přivodit mu finanční krizi. Zvláště když po celém světě rostou bezdrátové sítě WiFi (založené na standardu IEEE 802.11b, v budoucnu na rychlejším IEE 802.11a a 802.11g, o standardech se dočtete více zde), které nabízejí přenosové rychlosti, o kterých se UMTS zatím ani nezdá.

Jenže pokud mají sítě UMTS uspět (a částka již investovaná do licencí operátory k úspěchu zavazuje), budou muset nabídnout především aplikace, nikoliv samotnou technologii. Provozovatelé sítí třetí generace (kam UMTS patří) se totiž nemohou spoléhat na to, že uživatelé je začnou používat jenom kvůli datovým přenosům. Spíše budou muset přemýšlet o velmi silných finančních příspěvcích na marketingové kampaně a na dotace mobilních telefonů pro UMTS.

UMTS není revoluce

Důvodem, proč se mobilní sítě GSM rozšířily mezi téměř celou vyspělou část populace, je totiž ve velkém zlomu chápání telefonní služby – zatímco v minulosti jste byli vázáni na pevnou linku a telefonní číslo určovalo adresu, nikoliv osobu, nyní je to přesně obráceně. Máte osobní telefonní číslo (nikdo vám nezavolá kvůli tomu, že chce mluvit s někým jiným) a s telefonem jste dokonale mobilní. Přináší to samozřejmě závislost na mobilním telefonu (spoustu problémů již bez něj nevyřešíte, nebo ne tak rychle), ale také spoustu výhod a především spoustu nových služeb, z nichž většina je založena na další technologii, kterou přinesly až mobilní sítě – SMS.

Právě na textových zprávách se můžeme přesvědčit, že o úspěchu technologie nerozhoduje ona sama, ale především přístup operátora, jeho marketing a cenová politika. Všichni si jistě vzpomínáme na analogovou síť NMT, která u nás fungovala před startem sítí GSM. Používala ji hrstka velmi bohatých osob, kteří mobil (dají-li se tak některé zařízení pro NMT z té doby nazvat) potřebovali k práci, nebo na něj prostě měli. Kdyby zařízení pro NMT stála už tehdy tolik, co dnes (ceny se prakticky neliší od mobilů pro GSM), a existovaly služby, které zavedli operátoři NMT v uplynulých letech (SMS) a hovorné bylo výrazně levnější, tak by bylo mnohem víc uživatelů analogových sítí a GSM by se nešířilo tak rychle – možná bychom poslouchali i obdobu dnešních nářků – k čemu GSM (UMTS), když mi NMT (GSM) stačí. Pokud nevěříte, podívejte se do USA, kde operátoři horko těžko přesvědčují uživatele, aby začali používat moderní digitální sítě.

Problém sítí UMTS je v tom, že na rozdíl od prvních mobilních sítí nepřináší oproti svým předchůdcům zásadní skok kupředu – je to jenom evoluce v mobilních sítích, která přináší větší prostor pro nové služby a jejich komfort. Nenabízí už ale nic, co by vás zásadně motivovalo k jejich používání, pokud již máte GSM – tedy žádnou obdobu mobility, kterou přinesly první mobilní sítě. Nedá se tedy nic dělat, operátoři vás budou muset přesvědčit marketingem, službami a cenami.

Internet nebo telefonování?

V době před třemi lety, kdy se o UMTS začínalo mluvit, byl rychlý mobilní internet často zdůrazňovanou výhodou těchto sítí. V té době operátoři utápěli velké peníze do technologie WAPu, chystali se na masivní investice do GPRS a právě malá rychlost datových přenosů je omezovala v možnostech nabídnout rozumně použitelné služby. V této situaci poněkud nepostřehli, že jejich služby založené na datových přenosech jsou pro zákazníky nepřínosné a prakticky nepoužitelné. Jenže namísto zkvalitnění služeb se vrhli do zrychlování datových přenosů. Výsledkem bylo, že investovali velké peníze do sítí proto, aby se uživatelé mohli připojovat rychleji k internetu a k wapu. A poté se divili, že se nekoná předpokládaný boom datových přenosů.

Jenže uživatelé neměli a pořád příliš nemají důvod připojení k internetu přes mobil nebo z mobilu používat. Rychlost oproti obyčejné nekvalitní telefonní lince Českého Telecomu je stále ještě pomalá a ceny neuvěřitelně vysoké. Výjimkou z toho modelu chování je japonský operátor NTT DoCoMo, který soustředil svou aktivitu na podporu vývoje služeb, které by uživatelé mohli na mobilu využívat. Tak vzniknul fenomén i-mode, který se evropští operátoři v domnění, že stačí jenom přinést technologii, snaží nabídnout i svým zákazníkům. I-mode funguje i bez rychlých datových přenosů (HSCSD a GPRS) a je velmi úspěšný.

Někde v uvažování operátorů se stala chyba – vsadili příliš mnoho na technologii a méně se soustředili na praktický přínos. Základem jejich zisků totiž bylo a do budoucna i nadále bude telefonování. Mohou se sice utěšovat spoustou průzkumů, které předvídají výrazný nárůst datového provozu v mobilních sítích, ale bez telefonování se v budoucnu neobejdou. A pokud chtějí těžit z datových přenosů, musí nabízet telefonistům služby, které data využívají, nikoliv nabízet připojení k internetu samo o sobě.

Mobilní operátoři budou nabízet WiFi i UMTS

Pokud nechtějí mobilní operátoři vyházet stamiliony korun (teď mluvíme jenom o České republice) za soupeření se sítěmi WiFi, kterých se u nás nepochybně objeví velké množství (o prvním komerčním projektu píšeme zde), měli by přestat mluvit o mobilním internetu v sítích UMTS a sami nabízet připojení přes WiFi.

Bezdrátovému připojení k internetu totiž nemohou konkurovat přenosovou rychlostí – WiFi v ideálním případě nabízí 11 Mb/s (v praxi to bude výrazně méně), čemuž se teoretických 2 Mb/s u UMTS nepřibližuje; o praktických rychlostech od 64 kb/s do 400 kb/s už ani nemluvě. Navíc je nereálné předpokládat, že by začali konkurovat sítím WiFi i cenou za přenesený megabyte dat – náklady na přenos dat v mobilních sítích jsou vyšší.

Mobilní operátoři mohou nejlépe operátorům WiFi konkurovat tak, že budou sami nabízet připojení k bezdrátovým sítím založeným na standardu IEEE 802.11. Mají k tomu několik velmi dobrých předpokladů. Již nyní disponují obrovskou základnou uživatelů, z nichž spousta je potenciálními uživateli bezdrátového internetu. Jenže spousta těchto uživatelů o možnostech WiFi neví. V současnosti používají WiFi jen ti, kdo se o dění ve světě technologií a internetu zajímají. Ti také vždy budou zkoušet novinky a nenechají se tak snadno přesvědčit marketingem. Ale je jich poměrně málo a žádného operátora nespasí.

Mobilní operátor má naopak spoustu možností, jak oslovit své zákazníky s nabídkou již existujících služeb – může jim vkládat letáky do měsíčního vyúčtování. Může je o nových službách informovat při volání na infolinku, nebo jim může poslat textovou zprávu. Ale především má obrovské prostředky na reklamu a propagaci svého WiFi – nic z toho čistý operátor WiFi nemá. Ten může být již poskytovatelem připojení k internetu a WiFi nabídnout svým zákazníkům – je jich ale méně než zákazníků mobilních sítí.

WiFi srazí ceny za mobilní internet a rozhýbe používání datových přenosů

Pro síť WiFi nabízenou současným mobilním operátorem mluví ještě několik faktů. V centrech měst, kde budou převážně sítě WiFi nabízeny, již dávno stojí základnové stanice mobilních sítí. K těm stačí jenom přidat antény pro IEEE 802.11, navýšit kapacitu datového spojení mezi základnovou stanicí a zbytkem mobilní sítě (která již dávno má připojení k internetu) a vesele nabízet připojení k WiFi – účetní systémy již operátor dávno má, takže mu stačí vymyslet jenom vhodný cenový model (ať už systém předplacených karet, který u nás chystá VanCo.net, nebo příplatek k měsíčnímu paušálu a určitý objem dat zdarma – u mobilního operátora asi pravděpodobnější).

Pro WiFi se možná rozhodnete i tehdy, pokud často cestujete. Jestli jste byli někdy pracovně v zahraničí a potřebovali jste se z notebooku připojit k internetu, jistě jste využili datové přenosy v roamingu (byť existují levnější možnosti připojení). V případě WiFi sítí nabízených mobilními operátory se dá předpokládat, že budou nabízet i WiFi roaming, i kdyby to mělo být jenom v rámci skupiny (například T-Mobile, Vodafone apod.). Od lokálního WiFi ovšem podobné služby můžete očekávat stěží – byť samozřejmě budou utvářet aliance a roamingové dohody. Že je WiFi pro mobilní operátory zajímavý, dokazuje i americký T-Mobile, který WiFi v USA nabízí. Podle našich informací se chystá nabídka těchto služeb i v Evropě.

Je pravda, že z jednoho důvodu nemají současní mobilní operátoři rádi WiFi už teď – pokud má zákazník možnost WiFi použít, rozhodně se nebude připojovat přes jejich předražené datové přenosy. Zatím není pokrytí WiFi moc velké, ale až se výrazněji rozšíří, potom budou muset jít s cenou za čistý přenesený objem dat v sítích GPRS a UMTS dolů, a to výrazně (i tak bude WiFi vzhledem k nižším nákladům levnější).

Jenže pokud budou operátoři nabízet svým zákazníkům vedle GSM/GPRS či UMTS i WiFi – a samozřejmě jim nabídnou za zajímavé ceny i přístroje (mobily, karty), které jim umožní toto připojení používat – tak by mohlo výrazně vzrůst využívání datových přenosů až k hranicím, které jim již několik let předpovídají různí analytici a předpovídači vývoje trhu. Pokud si totiž zvyknou na mobilní internet od svého operátora, který je navíc díky WiFi dostatečně rychlý, potom budou – byť v omezenější míře – používat i připojení přes GPRS/UMTS tam, kde pokrytí WiFi nebude.

UMTS se WiFi bát nemusí

I kdyby se nakonec ukázalo, že pro mobilní operátory není WiFi zajímavé, mají pro podporu UMTS ještě jeden trumf v záloze. Zatímco v případě UMTS bude možné definovat minimální rychlost datového přenosu a zaručit se za kvalitu služby. Operátoři sítí WiFi naopak mohou nanejvýš omezit počet účastníků, kteří se přihlásí do jednoho uzlu (je tak možné statisticky určit minimální kapacitu datového přenosu), ale za kvalitu už se zaručit nemohou, a navíc musí počítat s tím, že podnikají v bezlicenčním pásmu 2,4 Ghz, kde může (a bude) své služby nabízet téměř každý.

Prostřednictvím sítí UMTS je možné bez větších problémů nabízet různé služby, které budou využívat rychlejšího přenosu dat, než je možné v síti GSM/GPRS, lokalizace polohy, jednoznačné identifikace uživatele a podpory multimediálních dat přímo v síti. WiFi toto nabídnout nemůže – základem je připojení k internetu, počítače, notebooku či kapesního počítače, a až poté je možné nabízet další aplikace. Ty ovšem budou muset nabízet třetí strany, což výrazně sníží cenu za používání aplikací (díky konkurenčnímu boji), ale také přinese méně peněz pro vývoj služeb. Naopak mobilní terminál pro UTMS jenom zapnete a všechny služby máte bez složité instalace softwaru dostupné. Bude to sice dražší, protože váš mobilní operátor bude mít kontrolu nad vším, co používáte, ale bude to fungovat.

Zdá se to být idylické – mobilní operátoři budou nabízet služby prostřednictvím UMTS a k internetu se budete připojovat přes mnohem rychlejší, ale zřejmě i levnější WiFi, kde ale budete muset zapomenout na kvalitu služby obvyklou v mobilní síti. Jenže je možné, že se mobilní operátoři dosud nepoučili ze svých minulých chyb. Třeba nebudou mít odvahu k nabízení levnějších služeb prostřednictvím sítí UMTS oproti GSM, jako to udělali v případě NMT versus GSM. Samozřejmě služby musí být použitelné a praktické – nemohou být jenom demonstrací schopností technologie.

Možná operátoři nepochopí, že když nerozdají mezi uživatele levné mobily pro UMTS, tak si ty drahé (tedy za cenu obvyklou pro dnešní nejdražší mobily) nikdo nekoupí a jejich draze zaplacené sítě UMTS nikdo nebude používat. A třeba se rozhodnou brát sítě WiFi jako skutečnou hrozbu pro UMTS a potom tento souboj musí prohrát, protože tak rychlé a levné připojení k internetu nikdy nabídnout nemohou.

Buďme proto raději optimisty – spousta miliard dolarů investovaná do licencí a ještě více do infrastruktury pro sítě UTMS by operátory měla přinutit k tomu, aby se snažili tyto prostředky vydělávat zpět.