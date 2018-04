Sítě třetí generace budou na světě co nevidět

V době, kdy se v České republice teprve jedná o tom, jak licence pro UMTS sítě udělit, ve Švédsku se již pilně pracuje na jejich realizaci. I když to možná málokdo čekal, první UMTS sítě by měly být uvedeny do provozu již příští rok, a to již v prvním pololetí.