Sítě EuroTelu i RadioMobilu měly problémy

Problémy se tento týden nevyhnuly ani RadioMobilu, ani EuroTelu. Zatímco ve středu si svůj smolný den vybral EuroTel, o den později si na své přišel RadioMobil. Jediná v klidu tak zůstala síť Oskar, kterou ale čeká první zatěžkávaci zkouška v podobě Invexu, takže Oskar si možná užije příští týden.

EuroTel byl ve středu poměrně jednoduchý případ - díky chybě v aktualizaci obslužného software systému Go karet nebylo možno po několik desítek minut až hodin používat služby Go linky, tedy ani nabíjet Go karty, ani měnit nastavení služeb. EuroTelu poměrně dlouho trvalo, než si problému všiml a než jej napravil. Zákazníci si navíc stěžovali na informovanost zákaznické linky, na které se jim dostávalo zmatených informací, protože EuroTel dlouho informaci o problému s Go linkou nepustil k operátorům. Dokonce nám čtenář napsal, že mu na zákaznické lince EuroTelu doporučili doplnit si kredit, jinak že se na Go linku nedovolá.

Ve čtvrtek po patnácté hodině zhavarovala síť RadioMobilu z podobného důvodu - upgrade software MSC (to je ústředna mobilní sítě) se nevyvedl, ale MSC je o něco důležitější, než software Go linky a tak se nedalo dovolat v celé síti Paegas. Tisková mluvčí RadioMobilu ten výpadek označila za dvacetiminutový, čtenáři nám ale hlásili, že v některých lokalitách nebyla síť k dispozici ještě do pozdních večerních hodin - a to fyzicky nebyla k dispozici, síť se jevila klientům jako zakázaná a nepřijala registraci SIM karty. Do toho se ještě projevil oblíbený efekt, kdy všichni lidé, kteří se dozvěděli o tom, že síť má problémy, se v ní pokoušeli dovolat, aby zjistili, zda opravdu má problémy a tím její problémy jen zvětšili. V některých oblastech toto mohlo situaci ještě více zkomplikovat a i když síť již byla dostupná, volat v ní se nedalo.

Problémy v síti Paegas ten den byly ale hlubší - ještě před oním pádem již bylo problematické dostat odeslanou SMS zprávu, případně se pořádně dovolat a sám RadioMobil uznává, že příčiny odpolední havárie pocházejí z nočního update software. Nicméně RadioMobil se alespoň k celé události na rozdíl od EuroTelu postavil čelem, nebalamutil nad míru a přiznal barvu. EuroTel zachovává distingované mlčení - v jeho síti přeci k problémům nemůže dojít a když, tak jen na straně zákazníka, asi taková je výsledná reakce infolinky na naše dotazy.

Na infolinku RadioMobilu se ale nedalo dovolat pozdě do noci - buďto hovory vůbec nepřijímala, nebo automat oznámil, že si máme zavolat později.