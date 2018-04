Sítě čtvrté generace LTE konečně standardizovány

Organizace 3GPP vydala 11. prosince 2008 poměrně v tichosti finální podobu Release 8 svého standardu. Tato verze je důležitá především proto, že konečně standardizuje sítě LTE. Dosud totiž nebyly tyto sítě čtvrté generace jasně definovány a výrobci infrastruktury i operátoři mohli mít k LTE vždy trochu jiný přístup.





Nový standard tak znamená, že firmy již mají konkrétní základ, na kterém mohou stavět. Tím se vývoj LTE sítí dostává do závěrečné fáze. V ní budou výrobci a operátoři implementovat pokyny a technologie obsažené v Release 8. Jde především o softwarovou stránku věci, protože na podobě síťového hardwaru se zainteresované strany dohodly již před nějakou dobou. Ale i hardwarová stránka byla finálně standardizována až právě v rámci Release 8.





V návaznosti na standardizaci LTE představil korejský elektronický gigant LG první LTE čip určený pro zabudování do koncových terminálů. Čip o rozměrech 13 x 13 mm se bez větších potíží vejde i do současných mobilních telefonů. Při představení byl čip vestavěn do modemu, který umožnil stahovat data rychlostí 60 Mbit/s a odesílal data třetinovou rychlostí. Teoreticky čip zvládá downlink rychlostí 100 Mbit/s a uplink 50 Mbit/s. LG dále vyvíjí LTE datovou kartu, kterou bude možno využívat v počítačích.

LTE sítě tak již pomalu začínají dostávat konkrétní podobu a my můžeme doufat v jejich brzké uvedení do praxe.