Sítě čtvrté generace dostaly zelenou. Těšte se na nadpozemské rychlosti

Soubor doporučení, kterou ITU ve středu schválila, znamená plné posvěcení několika technologií, které se dosud vyvíjely bez jasné záštity a jasně daných specifikací. Označení IMT-Advanced, jak se soubor jmenuje, v praxi ale není nic jiného než úřední, a tedy krkolomnější, název pro sítě čtvrté generace.

IMT-Advanced tak nahrazuje dosud poslední soubor nazvaný IMT-2000, který podobně zaštiťuje stávájící technologie sítí třetí generace. Zjednodušeně: IMT-2000 je oficialita pro sítě třetí generace, IMT-Advanced definuje sítě generace čtvrté, které přinese dnes už nedaleká budoucnost.

Pompéznost zprávy, která oběhla světová média, spočívá v jasné definici několika technologií jedním z nejvyšších standardizačních úřadů. Patří sem například známé sítě LTE (LTE-Advanced či WiMAX (WirelessMAN-Advanced). Jistou paralelou k nově schválenému souboru jsou právě dosavadní sítě třetí generace, kdy se pod tímto pojmem skrývá také víc technologií (UMTS, CDMA...).

To, co může znít na první pohled jen jako byrokratická záležitost, je důležitý signál pro všechny výrobce. ITU totiž určuje standardy pro celý obor. Výrobci tak nyní přesně ví, jak mají pro danou technologii připravit své produkty.

Za pojmy jako LTE či 3G se mohou schovávat rozdílné technologie. Například v Česku jsme to poznali v případě 3G - O2 a Vodafone používali technologii WCDMA FDD, T-Mobile technologii WCDMA TDD a loni se pak vrátil k verzi FDD. U:fon pak dokonce využil CDMA2000. Všichni čtyři přitom měli síť 3G.

Podobná situace může nastat i v případě LTE, což je také obecnější název zahrnující několik různých technologií. Vydaná zpráva ITU pak výrobcům říká, co je považováno za mezinárodní standard. Tomu pak všichni ostatní přizpůsobují svou produkci. Operátoři tak budou vědět, které technologie jsou pro ně využitelné.

Podle aktuální regulačního rámce EU jsou totiž kmitočtové příděly technologicky neutrální. Takže pokud dostane operátor určitý kmitočet, nemůže mu už národní regulační úřad, u nás ČTÚ, nařídit, jakou technologii použít. Může ale požadovat dodržení standardů ITU.

V Česku bychom se mohli startu technologie LTE dočkat v následujících letech. ČTÚ chce ještě letos zahájit konzultace s cílem vypsat výběrové řízení na frekvence pro sítě čtvrté generace, tedy LTE. Na základě této diskuse chce úřad určit vyvolávací cenu a další parametry aukce. Stávající operátoři již ohlásili, že o tuto technologii budou mít zájem, nicméně záleží na tom, za jakých podmínek ČTÚ nabídne kmitočtový příděl.

ČTÚ zřejmě nechce připustit podobné přešlapování jako u 3G, a tak naznačuje, že do tří let od získání kmitočtů bude požadovat pokrytí 90 procent populace. V Praze by tak mohlo začít LTE fungovat již příští rok.

Pro operátory bude přechod na LTE snazší než v případě 3G. V rámci upgrade sítě, kterou pro 3G provedli, už udělali přípravu pro LTE. Stejně tak hlavní světoví dodavatelé, například Ericsson a Nokia Siemens Networks, potvrdili redakci Mobil.cz připravenost dodat příslušnou infrastrukturu během letošního roku. Ostatně několik LTE sítí už ve světě komerčně funguje a v jiných státech se pracuje na výstavbě, vede jako tradičně Skandinávie.

Největší výhodou sítí čtvrté generace budou přenosové rychlosti, naprosto srovnatelné s pevným připojením. Dodavatelé infrastruktury pracují s rychlostmi nad 100 Mb/s. Právě tolik přitom nabízí aktuálně nejrychlejší pevné připojení přes kabelovou televizi. U LTE stejně jako u ostatních mobilních technologií rychlost závislá na dalších podmínkách (síla signálu, počet uživatelů atp.). Přesto první zkušenosti ukazují, že bychom měli být schopni přes mobilní připojení dosahovat vyšších rychlostí než u pevného připojení.

Pro uživatele to znamená, že bude moci využívat všech služeb, bez ohledu na to, jestli bude připojen pomocí pevné nebo mobilní sítě. Žádným problémem už nebude například přehrávání streamovaného videa ve vysokém rozlišení, stejně jako odesílání fotek či jiných souborů. Dodavatelé infrastruktury dokonce tvrdí, že díky LTE budou moci například televizní štáby živě vysílat v HD, což může znamenat revoluci v televizní žurnalistice.

Vyšší rychlosti a také vyšší stabilita připojení by měla umožnit i rozvoj VoIP aplikací, tedy telefonování přes internet. Už dnešní 3G sítě zvládnou přenos hlasu v dostatečné kvalitě, LTE by mělo srovnat kvalitu VoIP volání na úroveň běžného hovoru. Je možné, že operátoři tak do budoucna utlumí klasické hlasové služby a budou nabízet volání především prostřednictvím VoIP.