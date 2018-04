Sítě 3G zahajují provoz, ale provází je skepse

Spouštění nových mobilních sítí třetí generace (UMTS) se stále odkládá. Technické problémy nových telefonů a technologická nevyzrálost sítí by totiž tyto sítě velmi rychle odsoudily k zapomnění. Jenže operátoři již do nich investovali stovky miliard dolarů, které nechtějí jen tak odepsat. „Doufají, že když spustí sítě později, budou jim už sítě fungovat a telefony budou pro zákazníky dostatečně zajímavé, takže by vložené peníze mohli vydělat rychleji zpět,“ říká analytik Deutsche Bank Michael Thelander.

Síť UMTS se testuje i v České republice. V Praze ji zkouší Eurotel. T-Mobile plánuje, že využije zkušeností kolegů z Německa, kde se na stavbě sítě UMTS podílejí i zaměstnanci T-Mobile z České republiky. Operátorům ale licenční podmínky ukládají spustit síť až v lednu 2005, a to ještě jenom v Praze. Do dřívějšího spuštění se tak Eurotel ani T-Mobile, kteří si koupili licenci, rozhodně nehrnou. „Prozatím se zdá, že UMTS je jedna, nikoliv jediná cesta budoucího rozvoje mobilních služeb a všichni odborníci se shodují, že většinu služeb, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit, nebo které se čekají od UMTS, lze nabídnout už na GSM,“ komentoval nezájem Oskara o licenci na UMTS mluvčí firmy Igor Přerovský.

Mobilní telefony pro UMTS jsou k ničemu

Nikdo jistě nečekal, že spouštění nových mobilních sítí proběhne bez technických potíží a že vše bude od začátku fungovat. Rozhodně se ale nečekalo, že operátoři budou vracet mobily jako nefunkční a spouštění sítí odkládat o několik let. „K novým službám potřebujeme mnohem vyspělejší přístroje. Baterie s dvouhodinovou životností je možná dobrá pro zkušební provoz, nikoliv však pro komerční použití,“ konstatuje Richard Fletcher z Manx Telecom.

„Měli jsme deset Nokií 6650, museli jsme je však poslat zpět k přepracování softwaru,“ stěžuje si Rudi Westerveld z Technické univerzity v nizozemském Delftu. Vracení mobilních telefonů z testů výrobci už považují mobilní operátoři za samozřejmost. Výrobci dodávají pro UMTS polofunkční telefony, ale ani ty by nebyli schopní dodat ve velkých množstvích, pokud by si je operátor objednal.

Nejsou služby, chybí kvalita

Podle analytické společnosti Forrester Research chybějí operátorům kvalitní služby pro sítě třetí generace. „Firmy chtějí rychlé zabezpečené připojení k internetu, jenže operátoři jim místo toho nabízejí multimedia. To jsou ale typické služby pro běžné uživatele, kteří o ně ovšem nebudou mít při současných cenách zájem,“ píše se ve zprávě Forrester Research.

Výmluvným příkladem zájmu o služby sítí třetí generace je britský operátor The 3, patřící hongkongské skupině Hutchinson Wampoa. Zákazníci využívají služby této sítě především proto, že nabízí levnější běžné hovory než konkurenční sítě GSM. Podle výzkumníků ze Strand Consult o jiné služby než levné hovory od The 3 není zájem.

Současné sítě UMTS potenciální zákazníky zklamaly také svojí kvalitou. „Hovor je kvalitní, pokud stojíte na místě. Když sednete do auta, raději zavěšte, protože hovor se za chvíli stejně rozpadne,“ říká analytik IDC Keith Waryas. „Videohovory v pohybu radši vůbec nezkoušejte,“ doporučuje Waryas.

Operátory trápí také malá rychlost datových přenosů. „Špičkově zvládáme až 144 kb/s, ale zaručit můžeme průměrných 40 až 60 kb/s,“ chlubí se Jim Gerace z Verizon Wireless. „Kvůli tomu ale nepotřebuji novou mobilní síť,“ oponuje mu Waryas. A za pravdu mu dávají i potenciální zákazníci, kteří podle Strand Consult v současnosti vůbec netuší, co od sítí UMTS mohou čekat. Jenom vědí, že za současné ceny o to nemají zájem.

Wi-Fi sítě 3G nezničí, ale ubere jim příjmy

Mobilní operátoři se musejí také vyrovnat s fenoménem bezdrátových sítí Wi-Fi. Ty jsou určené především pro připojení k internetu a nejspíš nepřekročí svůj stín reálnou nabídkou telefonování, byť technologie pro to existují. Pokud se ale někdo chce především připojovat k internetu, Wi-Fi mu nabídne vyšší rychlost za nižší ceny.

Problémem není ani pokrytí. Sítě UMTS sice budou mít řádově lepší pokrytí než veřejné sítě Wi-Fi, ale i tak půjde především o města. Zákazník si tak bude muset pokryté místo stejně najít. Terminály pro UMTS budou zpočátku velmi drahé, na rozdíl od již dnes levné techniky pro Wi-Fi, se kterou se navíc v kanceláři či doma můžete připojit k internetu zadarmo.

Mobilní operátoři mají jedinou možnost, jak nepřijít o příjmy kvůli bezdrátovým sítím Wi-FI. A tou je začít tyto služby také nabízet. Operátor má oproti konkurentům několik výhod. Může ušetřit za páteřní síť a pronájem vysílačů, protože tuto infrastrukturu má již vybudovanou a za pronájem platí. Obojí totiž potřebuje již pro současnou mobilní síť.

Ceny za volání s předplacenými kartami v Anglii

Volání 3toGo (UMTS) Vodafone Smartstep (GSM) V síti 5p 30p (po třech minutách 5p) Do pevných sítí 10p< 30p (po třech minutách 5p) Do mobilních sítí 25p 35p Textová zpráva 10p 12p (od čtvrté zprávy v samý den 9p)

Tento článek vychází i v dnešním vydání Mladé fronty DNES, v příloze Svět online (sešit B).