Síť Telecomu je již plně digitální

Včera, 27. června 2002, přesně v 9:53 v budově Českého Telecomu na pražské Bílé hoře přestala pracovat poslední analogová ústředna v síti Telecomu. Den předtím byl v Kopeckého ulici přepojen poslední účastník z této analogové ústředny na novou, digitální. Po včerejším odpojení této analogové ústředny tak mohl Telecom prohlásit: naše síť je plně digitalizovaná. V tuto chvíli tak provozuje 141 řídících a 2366 místních ústředen. Ty dokážou obsloužit až 4,5 milionu telefonních přípojek.

Vypnutí poslední analogové ústředny v síti Českého Telecomu

Všichni zákazníci Telecomu tak od této chvíle mohou využívat všechny služby, které jsou v pevné síti dostupné a Telecomem nabízené. I když přístupová síť (dráty od ústředen až k telefonnímu přístroji) je stále analogová, nevadí to. Spousta služeb je sice vázána na technologii ISDN, ale ta využívá stejnou přístupovou síť. Stejně jako ADSL, které by na analogových ústřednách nefungovalo (byť nyní s digitální ústřednou na stejné lince funguje).

Kromě zmiňovaných služeb (je jich spousta, výčet by zabral velkou část článku, zmiňme například přesměrování, konferenční hovory, čekající hovor apod.) ale digitální ústředny znamenají další krok k liberalizaci telekomunikací. S analogovými ústřednami totiž nebylo možné používat služby volba operátora (Telecom ji musí umožnit od 1. 7.) a předvolba operátora a přenositelnost čísel (obojí od 1. 1. 2003). A to už vůbec nemluvíme o umožnění přístupu konkurence do ústředen (jde o zpřístupnění místní smyčky, ULL).

Modernizaci a digitalizaci své sítě Telecom prováděl téměř deset let. První etapa probíhala v letech 1992 až 1994. V té době byl u nás velký hlad po telekomunikačních službách – jenže kapacita sítě Telecomu byla malá. Proto přebudoval svou tranzitní síť a masivně zřizoval nové telefonní stanice. V druhé etapě, v letech 1995 až 2002, se zaměřil na digitalizaci místních sítí. To bylo jednak v důsledku potřeby nabídnout služby založené na technologii ISDN a také vyhovět požadavkům telekomunikačního zákona. Nyní je tedy síť Telecomu plně digitální. Uvidíme, jestli toho využije k nabídce novějších, zajímavějších a cenově dostupných služeb, nebo mu celou digitalizaci zaplatíme jenom v podobě cen za telefonování.