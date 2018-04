Síť RadioMobilu včera funkčností v Praze připomínala Mobil server. Sice jela, ale jak komu a jak kdy - někdy jste se dovolali, jindy se mobil pod signálem hlásil jako bezsignálu, takže většina lidí ani problém nezpozorovala snad jen s tou výhradou, že včera "byli všichni v metru". Stejně tak náš server - od rána se potácel mezi životem a smrtí, kdy titulní stránka sice jela, ale databázový server (komerční software!) průběžně padal a padal. S databází je to obecně smutná historie - vždy jsem si myslel, že databáze by padat neměly a to je jejich prvořadá úloha. Se stabilitou komerčních databází pod Linuxem je to ale zatím zřejmě všelijaké a navíc k nim nejsou zdrojáky, takže nemohou zafungovat záplaty. Je to docela škoda - není nic beznadějnějšího, než stále dokola restartovat spadlou databázi. Takže, kdyby se vám příště nenačítaly články, zase někde restarujeme a uvažujeme o napsání vlastní databáze :)