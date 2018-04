Síť Paegasu zase v problémech

Svými problémy pozlobila o víkendu uživatele síť Paegas společnosti RadioMobil. Tentokráte nešlo o žádné nefunkční posílání SMS zpráv přes web, taková prkotina by snad ani nestála za zmínku.

Nejviditelnějších nepříjemností se sice dočkali hlavně lidé, kteří posílali SMS zprávy z internetu. SMS zprávy chodily zmnožené, docházely pozdě a vůbec se na ně nedalo spolehnout. To ale nebylo to nejhorší - problémů se dočkali i uživatelé, kteří chtěli pouze telefonovat. Některé hovory byly propojovány na úplně jiná čísla, než na jaká bylo voláno, a to opakovaně, takže nešťastníci jen dokolečka utráceli své peníze ve snaze dovolat se na to správné telefonní číslo. To se jim ovšem nedařilo a nervozita vzrůstala jak u volajících, tak u nesprávně zavolaných.

Šťastnější jedinci se nemohli dovolat vůbec, síť Paegas jejich žádosti o vytočení čísla ignorovala hlubokým mlčením. Těm nejšťastnějším telefonování fungovalo.

Infolinka RadioMobilu všechny problémy hrdě popírala a vytrvale je označovala za lokální, pokud ale můžeme věřit našim čtenářům i vlastní zkušenosti, bylo možno se s výše uvedenými příznaky problémů setkat nejenom v Praze, ale i v mnoha dalších městech. Ostatně, podívejte se, jak se zhoupl graf vaší Spokojenosti s operátorem v případě Paegasu (hlasování je na titulní stránce, výsledky i zde).

Podle neoficiálních informací se problémy vyskytly v návaznosti na prováděný upgrade základnových stanic vystavěných firmou Siemens na GPRS, oficiálně se nám však tuto informaci nepodařilo ověřit, takže vám oficiální vyjádření nemůžeme přinést. Pokud bude, doplníme jej později.

Nepříjemné pro RadioMobil je, že jde již o čtvrtý námi evidovaný výpadek plošného charakteru za tento rok. V předchozích případech RadioMobil vždy hovořil o souhře okolností, je ale faktem, že jeho síť je pro takovou souhru okolností háklivější. Zatímco EuroTel letos škobrtl jen jednou, a to pouze drobným výpadkem Go linky, Oskar se zatím obešel téměř bez problémů. V tomto srovnání tedy vychází RadioMobil velmi smutně a přesvědčovat zákazníky o kvalitě jeho sítě dá stále více práce. Proč se EuroTel při zprovozňování GPRS, ve kterém je podstatně dále než RadioMobil, obešel bez výpadků?

Aby byl tento článek úplný, v průběhu neděle opět vypadávala internetová služba RadioMobilu Click včetně stránek pro odesílání SMS zpráv. Vzhledem k tomu, že optická kabeláž PragoNetu byla opravena již v neděli, neměly by tyto výpadky Clicku mít spojitost s požárem v metru.