Síť Paegas má více BTS než Eurotel

Na konci prázdnin fungovalo v síti Paegas více vysílačů (základnových stanic, BTS) než v konkurenční síti Eurotel. Přestože odborníci na tento stav poukazují už od jarních měsíců tohoto roku, kdy bylo pozorovatelné zrychlení tempa výstavby sítě Paegas, pro mnohé je tato skutečnost překvapením. Je to totiž Eurotel, kdo se v reklamních kampaních chlubí lepším pokrytím a po dlouhá léta používá informaci o větším počtu základnových stanic i jako jeden z argumentů pro přesvědčování zákazníků.

Mobilní síť Počet základnových stanic Eurotel GSM (Eurotel Praha) 2900 Oskar (Český Mobil) 1950 Paegas (RadioMobil) 3250 Zdroj: GSMweb.cz, údaje jsou uváděny s tolerancí 50 BTS k 1. 9. 2001

Počet základnových stanic však není jediným faktorem, který rozhoduje o kvalitě sítě GSM a její použitelnosti. Pro kvalitní telefonování je důležité také umístění základnových stanic na vhodných místech a konfigurace sítě (mj. počet použitých frekvencí v jednom sektoru, nastavení antén a definice tabulky handoverů). „Konkurenční Eurotel má v globálu prostě lépe nakonfigurovanou síť,“ říká Vladimír Bílý ze serveru GSMweb.cz (tento server zveřejnil počty základnových stanic), který se věnuje sítím GSM a NMT. Náskok Eurotelu v konfiguraci sítě dohnal RadioMobil podle Bílého větším počtem vysílačů. „Výsledkem jsou sítě se srovnatelnou úrovní pokrytí,“ vysvětluje vliv rozdílů v počtu BTS a konfiguraci sítí Bílý. Také naše vlastní měření pokrytí ve vybraných místech ukazují, že úroveň signálu sítí Eurotel a Paegas je přibližně stejná.

Zajímavý je údaj o počtu BTS sítě Oskar. Přitom je třeba ale brát v úvahu, že síť Oskar se začala stavět před dvěma roky, zatímco konkurenční sítě už stojí více než pět let. Podle oficiálních materiálů Českého Mobilu pokrývá síť Oskar 98 % populace České republiky. Zprávy z regionů ale naznačují, že třetí česká síť GSM má kapacitní problémy. Toto zjištění přináší i naše vlastní měření pokrytí. Problémy s kapacitou má Oskar kvůli způsobu výstavby své sítě. Velké množství z téměř dvou tisíc základnových stanic je umístěna ve velkých městech. V Praze (kde má síť Oskar srovnatelný počet vysílačů s konkurencí) navíc používá Český Mobil pouze frekvence 1800 MHz - ta má ale nižší dosah, a proto zde musí postavit více základnových stanic. Na pokrytí území mimo velká města tak z 1950 BTS příliš mnoho nezbývá. Tyto BTS navíc používají frekvence v pásmu 900 MHz, kterých Českému Mobilu přidělil Český telekomunikační úřad jen 20 (Eurotel a RadioMobil jich mají po 47 kanálech). Síť Oskar tak používá pouze jednu (výjimečně dvě) nosné frekvence na sektor (každá BTS vysílá do jednoho až čtyř sektorů, na jedné nosné frekvenci je možné uskutečnit sedm až osm hovorů). To ale výrazně snižuje kapacitu sítě - oba konkurenční operátoři používají tři až čtyři nosné na sektor, a proto téměř nikde s kapacitou sítě problémy nemají. Český Mobil se snaží odstranit problémy s kapacitou sítě implementací software umožňujícího předat hovor z přetížené BTS na BTS s menším zatížením. Vedle toho se snaží také používat frekvence 1800 MHz i mimo velká města.

Bude zajímavé sledovat, jak se počty základnových stanic budou dále vyvíjet. Nejtěžší úkol leží před Českým Mobilem. Ten totiž plánuje do konce roku výrazně zvýšit počet zákazníků, což pro něj bude znamenat ještě větší zatížení sítě. A to znamená problém i pro Oskarovy ústředny (MSC), které má v tuto chvíli čtyři (oproti více než dvaceti MSC u každého z konkurentů). „Do konce roku plánujeme zvýšit počet základnových stanic,“ řekl pro Mobil.cz tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský. Naproti tomu příklad Eurotelu ukazuje, že i s menším počtem základnových stanic se dá dosáhnout velmi dobrého pokrytí signálem a RadioMobil je příkladem toho, že jen sám o sobě největší počet BTS nestačí.