Síť Paegas má nyní kvalitativní problémy

Český telekomunikační úřad potvrdil, že kvalita sítě Paegas není poslední dobou na takové úrovni, aby to odpovídalo licenčním podmínkám. Jak to?

Několik našich čtenářů si poslední dobou stěžovalo na kvalitu sítě Paegas u instance nejvyšší - totiž u ČTÚ. Výhrady nezněly ani tak k pokrytí, jako k jevům, které poslední dobou v síti Paegas na některých lokalitách začaly pomalu všednět. Jde především o mizernou kvalitu hovoru, jeho časté přerušování, výpadky přenášeného signálu. Také slepé volání - tedy vytočení evidentně existujícího čísla a následné potupné mlčení sítě se stalo terčem kritiky.

Přiznám se, že sám v rozmezí posledních tří-čtyř týdnů pozoruji rapidní problémy sítě, o nichž jsem se dlouho domníval, že je způsobuje moje těžce přetěžovaná a obstarožní Nokia 6110. Vypadávání hovorů, ztráta signálu v kanceláři, kde je BTSka Paegasu vzdálena 200 metrů, slepé hovory. To vše se opakovalo na mnoha lokalitách staré Prahy a centra. Následovala výměna několika telefonů, následovaly dotazy čtenářů, proč se nevěnujeme situaci v síti Paegas, kterou mnozí neváhali označit jako kritickou.

Doposud to byl jen laický názor vycházející z prosté zkušenosti, ale nyní se za tyto názory postavil i samotný Český telekomunikační úřad, když několik ze stížností označil za oprávněné. Byli jsme našimi čtenáři informováni o několika lokalitách, kde ČTÚ shledalo stav sítě Paegas neuspokojivý.

Názor některých našich čtenářů je ten, že Paegas v poslední době příliš mnoho sil věnoval různým technickým fíglům a fíčurám, namísto aby se věnoval budování sítě. V zásadě je to samozřejmě nesmysl - oddělení výstavby sítě nefunguje tak, že by do něj odbíhali plánovači z realizace technologických novinek, ale něco pravdy na tom bude - RadioMobil se marketingově upnul k zářnému cíli trumfnout EuroTel - a pokrytí si dnes už do reklamy tolik dát nemůžete.

RadioMobil se tak sice dostal v očích veřejnosti do pozice inovátora a technologického leadra, ale příliš si tím nepomohl. EuroTel si totiž naopak vydobyl jméno firmy, která dělá vše precizně, dobře, byť jako druhý v pořadí - EuroTel se dostal do pozice, kdy může prohlašovat (a také to dělá): "Co děláme, děláme s rozvahou a pořádně".

Smůla by byla, kdyby úsilí Paegasu mělo trumfnout na podceňování problémů kvality sítě. Zde je potřeba připomenout nedávnou situaci během loňského roku, kdy se složila síť EuroTelu. EuroTel vyvodil důsledné ponaučení a nyní se jeho síť statečně drží i v náporu zákazníků - a že nárůst klientely je slušný. Paegas oproti tomu pracuje v cyklech - vloni touto dobou Paegas hasil licenční požár, kdy mu hrozilo, že nesplní podmínky licence právě díky pokrytí a nezvládnuté výstavbě sítě. BTSky se montovaly do poslední vteřiny - a Paegas spasil růžovoučkou kůži.

Nejčastější omluva Paegasu na stávající problémy sítě, které jsou způsobeny její nynější poddimenzovaností v některých lokalitách, samozřejmě směřuje k problematice montáže mikrovlných spojení. Na druhou stranu, EuroTel také svoje BTSky propojuje mikrovlnami, nikoliv telepatií - problémy tedy musí řešit stejné a zvládá je.

Je jistě nesmyslné, považovat síť Paegas za starý šrot - uživatelé v určitých lokalitách jsou nepokojeni, jiní naopak jsou na tom lépe než u EuroTelu. Přesto: právě v klíčových lokalitách Prahy a v oblastech velkých měst a měst okolo 5000 obyvatel, které se již dva roky růžovějí na mapě s poznámkou "předpokládané pokrytí do konce roku". je situace apelování hodná. EuroTel tu je více méně stabilní a mnoho lidí může uvažovat nad tím, jaký vztah má kvalita k výši jeho účtu za GSM telefon.

Snad bude hrozba ČTÚ tou správnou pobídkou RadioMobilu k zlepšení sítě Paegas, když už to nedokázaly davy stížností proudící na infolinku a odpálkované standardní odpovědí "situace v lokalitě je předmětem momentálního posilování kapacit...".