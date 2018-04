Výpadek způsobil noční update softwaru v systémech T-Mobilu. V současné době by již měla být závada odstraněna a všechny služby plně funkční.

Výpadek se projevoval tak, že na mobilní čísla zákazníků využívajících VPN se sice bylo možné dovolat, ale oni sami nemohli hovor uskutečnit. Zákaznická linka byla brzy po projevení se závady zahlcena stížnostmi a dotazy na to, co se stalo. Zhruba od 10:15 by už ale vše mělo fungovat normálně.