Síť O2 je ode dneška chytrá, 3G pokryje do konce října dalších 37 měst

Nově Telefónica pokrývá svou UMTS sítí Chrudim, Havlíčkův Brod, Mladou Boleslav, Most, Tábor a Třinec. Do konce srpna pak přibudou ještě Mělník, Sokolov a Vsetín.

Do konce září společnost spustí rychlý mobilní internet v dalších osmnácti městech. Jsou to Benešov, Břeclav, Česká Lípa, Český Krumlov, Domažlice, Hodonín, Jičín, Jindřichův Hradec, Karviná a okolí, Klatovy, Louny, Opava, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Uherské Hradiště, Vyškov a Znojmo.

Vlna rozšiřování 3G tím však nekončí. Do konce října se UMTS dočkají zákazníci v Blansku, Chomutově, Chebu, Příbrami, Rakovníku, Přerově, Kroměříži, Prostějově, Svitavách a Třebíči. S dnešními šesti nově pokrytými městy to znamená, že se 3G rozšíří do konce října do dalších 37 měst. Celkově jich tak bude mít O2 pokryto 69. To představuje 40 % populace. O2 také vylepšuje pokrytí technologií EDGE. Již nyní jí pokrývá asi 75 % obyvatelstva, brzy bude EDGE dostupné v celé síti operátora.

Zároveň s plány na rozšíření pokrytí také Telefónica představila svou novou kampaň, kterou bude propagovat mobilní internet. Mobilní síť O2 vhodná pro datový provoz dostane označení Chytrá síť. S tímto označením se setkáme v celé nové reklamní kampani, která bude zdůrazňovat, že notebooky nebo chytré telefony uživatel naplno využije právě v této Chytré síti. Kampaň odstartuje příští pondělí, tedy 23. srpna.