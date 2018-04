Síť Českého mobilu již funguje!

Minulý týden zprovoznili dodavatelé sítě Českého mobilu pokrytí sítě nad Prahou a některými dalšími českými městy (například České Budějovice). Pokud si tedy majitelé dualbandových telefonů dají vypsat seznam dostupných sítí, měli by v ideálním případě najít tři české sítě - kromě EuroTel a Paegas jim přibyla také síť CZ-03, tedy zástupné jméno na doposud marketingově nepojmenovanou síť Českého mobilu.

Pokrytí sítě zatím v žádném případě není dokonalé a je vidět, že jde o síť v ranném stádiu. Signál se ztrácí v budovách, mezi domy a v ulicích a zatím ani nepokrývá celou Prahu, již nyní ale v Praze představuje poměrně solidní základ pro budoucí pokrytí. Zatím to vypadá, že v Praze je několik desítek (rozhodně ale ne mnoho desítek) funkčních základnových stanic, které jsou již "ve vzduchu".

Do sítě Českého mobilu zatím není možné se přihlásit a tak není tedy ani možné udělat nějaký seriosnější odhad počtu funkčních buněk a provozovaných kanálů. Majitelé servisního menu na dualband telefonech Nokia si ale mohou v servisním menu 19 nastavit zobrazování jen zablokovaných buněk a studovat, kolik kanálů se jim kde podaří odchytit.

Jak to s výstavbou vypadá? Siemens nám minulý týden potvrdil, že hodlá svůj závazek 200 základnových stanic do termínu 8. ledna 2000 stihnout, jen "bude potřeba stavět i o vánocích, s čímž jsme původně nepočítali". Zda tomuto tempu bude stačit i Ericsson zatím nevíme, pokud ano, tak by mohl mít Český mobil k uvedenému datu přes 400 základnových stanic, což by mu pro základní pokrytí 37% s oběma očima zavřenýma mohlo stačit. To by ale znamenalo hezký rekord ve výstavbě a jistěže by to také vylepšilo pozici Siemensu v dalších bojích o dodávky jiným operátorům, jež čas tlačí. Ačkoliv - kde jinde, než v České republice, kde je Siemens dobře zabydlen, by si měla tato firma vysloužit ostruhy za rychlost?

Momentální příčinu rychlého postupu lze spatřovat v několika klíčových momentech: především se Českému mobilu podařilo dosáhnout rámcové dohody s SPT Telecom o propojovacích trasách, za další pak společnost dostala licenci pro mikrovlnné spoje na 38 GHz. Tím se do značné míry ulehčilo tomu nejhoršímu - papírování.

Ještě devatenáct dní zbývá Českému mobilu do doby, kdy by měl ukázat, jak si poradil s pokrytím 37 procent obyvatelstva. Zda tahle doba bude dostatečná pro zprovoznění cca. 350 základnových stanic, se bezpečně uvidí v lednu. Není také dosud jasné, kdy bude síť spuštěna do komerčního provozu - zatím to ale vypadá tak, že nejsme sami, kdo v tom nemá jasno.