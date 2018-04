SisView 0.90 - bomba z Čech!

Autorem plug-inu SisView pro Windows Commander je Dalibor Jelínek a určitě vás potěší, že plug-in je k dispozici zdarma. Jak už bylo řečeno v úvodní anotaci článku, slouží SisView k prohlížení a rozbalování instalačních SIS archivů používaných u programů psaných pro EPOC32.Instalace plug-inu je velmi jednoduchá - v preferencích Windows Commanderu zvolíte sekci "Archivátory" (nebo analogickou sekci s anglickým pojmenováním), v ní vyberete položku "Konfigurace knihoven DLL", nadefinujete příponu "SIS" a k ní přiřadíte cestu k plug-inu SisView. Poté budou všechny SIS archivy ve Windows Commanderu zobrazovány se standardní ikonkou archivů a můžete je podobně jako ZIP archivy prohlížet a podle manuálu k plug-inu i rozbalovat například s pomocí klasické funkce Copy.Adresář "Information" obsahuje některé důležité informace, jako je UID a verzi aplikace, počet instalovaných souborů, kontrolní součty hlavičky a celého archivu, defaultní disk a další užitečné informace používané při instalaci souborů, v dalších adresářích určujících jazykové verze a cestu k disku pak najdete samotné soubory s jejich cestou, případně OPX komponenty.Podle autora lze soubory i rozbalovat, ať jsem se ale snažil, jak jsem se snažil, na mojí konfiguraci s Windows Commanderem 4.51/4.53 a Windows 98SE skončil pokus o rozbalení jakéhokoliv souboru hlášením o nedostatku místa na disku. Protože by podle autora soubory jít rozbalovat měly a navíc se stále jedná o betaverzi, nezbývá než počkat na odladění plug-inu, snad bude vše fungovat k plné spokojenosti co nejdříve.SisView je natolik lukrativní a mezi EPOC32 aplikacemi natolik ojedinělý program, že jsme jeho autora kontaktovali s žádostí o krátký rozhovor, který vám tímto přinášíme:Bude mi 27 let, to to letí a technicky vzato stále studuji matfyz, protože termín ke složení státnice vyprší až za několik dní. A mám již přislíbeno opětovné přijmutí do prváku a dostanu tak snad šanci studium na druhý pokus úspěšně dokončit. Jinak jsem zaměstnán v soukromé firmě, která se specializuje na pre-press a digitální tisk. Záliby: sci-fi, muzika (koncert ACDC byl opravdu skvělej) a začínám s potápěním (hlavně proto, že pod vodou nefunguje mobilní telefon).Na programování používám PCčko a Cčko. Zkoušel jsem programovat přímo na Psionu 5mx, ale toho jsem brzo nechal, protože je to dost nepohodlné a jazyk OPL je příšerný bastard. Psiona mám rád, ale nejsem fanatik. Přecházel jsem na něj po dlouhých úvahách z HP 200LX a musím říci, že se mi po spoustě věcí z 200LX stýská. Je sice zřejmě pravda, ze EPOC je velmi dobrý OS, ale na druhou stranu to vypadá, že programátorům došly síly (nebo peníze) při tvorbě základních aplikací. Aplikace Contacts, kalkulačku a samotný shell považuju za hoooodně odfláklé. Momentálně čekám, kdy konečně přijde nástupce 5mx s lepším barevným displejem, možností přehrávat MP3, vestavěným telefonem a modrozubým handsfree.

Jak jste se dostal k tvorbě programů pro Psion a jak vznikl nápad (ve vaně, v baru atd. :-))))) stvořit něco tak užitečného, jako je SISView?

K napsání SisView jsem byl donucen poté, co mě začalo děsně otravovat, že člověk musí celý instalační balík nainstalovat, aby se dozvěděl, co v něm vlastně je. Setkal jsem se již s několika SISy pochybného původu, které o sobě tvrdily, že jsou něčím jiným, než skutečně byly. A když jsem naletěl poněkolikáté a na internetu jsem nenašel žádný software, tak jsem si ho prostě napsal. Mám v hlavě ještě pár dalších drobných utilitek, ale bohužel nejvíc ze všeho mi chybí čas.



Jaké programy na Psionu nejčastěji používáte a jaké aplikace jsou vaše nejoblíbenější?

Jaké aplikace mám nejradši? Ty, které jsem si koupil, i když cenu aplikací na Psiona povazuji v 90 % za nehoráznou. Moji favorité:

- Street a Route Planner ve spojeni s GPS Garmin III+ (nebaví mě bloudit v noci po městech v cizině)

- Slovník S5dict a Collins Cobuild Dictionary (člověk se pořád učí nová slova) - SafePlace (kdo si má všechna ta hesla pamatovat?)

- ConvertPro (ošklivá, ale chytrá aplikace na převod jednotek)

- Q-Calc (konečně pořádná kalkulačka)

- PsiNMEA (pro komunikaci s GPS a práci s vlastními mapami)



Díky za rozhovor a nezbývá než doufat, že si najdete ještě více času na tvorbu tak zajímavých a užitečných aplikací pro EPOC32, jakou SisView bezesporu je, a že o vás jako o programátorovi ještě uslyšíme ...