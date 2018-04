Širokoúhlý displej a dynamická navigace - TomTom One XL

Nová navigace TomTom One XL patří do nižší řady přenosných navigačních přístrojů výrobce a doplňuje tak již prodávaný model One. Oproti němu nabídne novinka výrazně větší displej a podporu dynamické navigace RDS-TMC. Přijímač však bude nutné dokoupit, v základním balení jej budete hledat marně.

Dotykový TFT displej povyrostl na úhlopříčku 11 centimetrů (4,3 palce). Nabídne širokoúhlé rozlišení 480 x 272 bodů a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Novinka se chlubí kompaktními rozměry 119 x 86 x 30 mm a velmi slušnou hmotností 208 gramů. Nechybí ani podpora bezdrátového spojení Bluetooth ve verzi 2.0.

TomTom One XL se na pultech obchodníků objeví již v příštím měsíci, a to ve dvou verzích TomTom One XL Europe a TomTom One XL Regional. Prvně jmenovaná verze nabídne 1 GB vnitřní paměti, na které budou uloženy mapy Evropy. U verze Regional pak budou mapy uloženy na paměťové kartě a budou pokrývat vybrané regiony. Dodavatelem map pro evropskou i regionální verzi bude Tele Atlas.

Cena nové navigace TomTom One XL byla stanovena pro verzi Europe na 11 tisíc korun, u regionální verze by se pak měla dostat pod hranici deseti tisíc korun. Na náš trh se novinka dostane v průběhu května.