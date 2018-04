Širokoúhlá navigace s Bluetooth za výbornou cenu - Clarion MAP670

Navigace pomocí GPS se stává čím dál tím dostupnější. Využívat ji můžete na svém mobilním telefonu, PDA nebo na zařízení přímo k tomu určeném. Poslední dobou se těší velké popularitě řešení typu All-in-one.

A právě takové je dnes testované zařízení Clarion MAP670. Novinka zaujme velkým širokoúhlým displejem a relativně kompaktními rozměry díky své tloušťce pouhých 20 mm.

Kapitoly recenze

Stručná charakteristika:

Navigační zařízení větších rozměrů s velkým přehledným displejem a podporou Bluetooth a dynamické navigace.

Vedle samotné navigace získáte navíc plnohodnotné handsfree, Clarion MAP670 totiž komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. Nechybí ani podpora dopravního zpravodajství RDS-TMC včetně vestavěného přijímače.

Konstrukce a design - tenká krabička

Navigace Clarion MAP670 má rozměry 132 x 90 x 20 mm. Nejde tak o žádného kolibříka a v kapse ji schováte jen těžko. K miniaturním navigacím neřadí tuto novinku ani hmotnost 200 g, která je však vzhledem k rozměrům zcela akceptovatelná. Výhodou větších rozměrů je však větší a přehlednější displej a v neposlední řadě také snadnější ovládání.

Design přístroje je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Přední strana obsahuje velký rozměrný displej ohraničený černým plastovým rámečkem, který je vsazen do stříbrného těla přístroje. Nejvýraznějším designovým prvkem tak zůstává velký displej v kombinaci s dvoubarevným provedením krytu. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, navigaci by však možná více slušel ostřeji řezaný design, známý například z navigací Garmin řady Nüvi.

Ovládání - jedno tlačítko a displej

Ovládání navigace je opravdu velmi snadné, a to především díky použití širokoúhlého dotykového displeje s úhlopříčkou 4,3 palce a poměrem stran 16:9. Ten je aktivní, typu TFT, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Nabídne antireflexní úpravu, zobrazí 65 000 barev a svými rozměry 97 x 55 mm zabírá většinu přední strany přístroje.

Tlačítko najdeme na modelu jen jedno, pokud tedy pomineme to, které slouží k uvedení do provozu. Tlačítko je umístěno na pravém boku a již symbol na něm prozradí, že má souvislost s navigací. Při stisku tohoto tlačítka se vždy vrátíte do režimu navigace. Svůj význam má však také během samotné navigace. Pomocí něj můžete jediným stiskem zobrazit, případně skrýt doplňkové informace k samotné navigaci.

Levý bok je zcela hladký, na protější straně potom nalezneme již zmíněnou dvojici tlačítek. Tlačítko reset, mini USB konektor a klasický 3,5mm jack si pak své místo našly na spodní straně. Konektor 3,5 mm je určen pro připojení sluchátek. Jednou z mnoha funkcí tohoto zařízení je totiž již zmíněný MP3 přehrávač. Na zadní straně se usídlil konektor pro připojení externí GPS antény a své místo si zde našla také mřížka hlasitého reproduktoru.¨

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na čtyři a půl hodiny provozu. V praktickém testu jsme se však dostali na sotva poloviční hodnotu. I to je ovšem dostačující, v základním balení najdete samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se Clarion spojí pomocí dodávaného USB kabelu. Oproti některým jiným navigacím se však nezobrazí jako další pevný disk.

Navigace a mapové podklady - převlečené iGo

O to hlavní, tedy navigaci, se u Clarionu stará aplikace Mobile Map. Jde vlastně jen o upravenou verzi známého navigačního programu iGo 2006 určeného pro kapesní počítače Windows Mobile. Také Clarion MAP670 je postaveno na operačním systému Windows, konkrétně verzi Microsoft Windows CE .Net 5.0. Jako kapesní počítač však použít nelze. Aplikace se spouští samy po spuštění zařízení.

Pokrytí není špatné, kompletní mapovou výbavu však nečekejte. Clarion MAP670 se nabízí v několika verzích, ze kterých nás asi nejvíce zajímá ta s označením MAP670 EEU. Zde nechybí mapy České republiky, Maďarska, Slovensko, Turecka, Řecka a Polska, a také hlavní evropské trasy. Navigace je nabízena celkem v sedmi verzích dle map, Českou republiku však najdete jen u námi testované EEU.

Produktová řada Clarion a pokrytí map:

MAP370: jednoduchá navigace se 4:3 displejem bez Bluetooth a TMC, mapové podklady identické s 670EEU

MAP670EEU: Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Turecko, Řecko + hlavní evropské trasy (a méně podrobné mapy dalších států východní evropy: Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Makedonie, Bosna a Herzegovina, Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, průjezdní trasy Ruska)

MAP770: rozšířené mapové podklady - celá Evropa

Připevnit a najít cíl

Držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne velmi pevné uchycení, a tak se zařízení ani při větších nerovnostech nepohne. Držák by mohl být jen trochu delší, u vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit. Drobnou nevýhodou je také nemožnost nastavení ve všech třech směrech. Umožněn je pouze náklon a pootočení do stran.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne Clarion několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy v pořadí stát, město, ulice a číslo popisné. Pokud nenajdete ulici na první pokus, nenechte se odradit. Záměna názvů, jako například "K Výtopně" za "Výtopně" je zcela běžná.

Do paměti přístroje můžete uložit také dvě své oblíbené pozice. Původně jsou označeny jako domů a práce, jejich název však můžete libovolně měnit. Pro zadání oblíbených pozic můžete využít zadání adresy, použít historii, přesně zadat souřadnice a nebo využít jeden ze zájmových bodů.

Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě. Ta se zobrazí půdorysně a je orientována severem nahoru. Po mapě se dá libovolně posouvat a také měnit přiblížení. Ve spodní části displeje se potom zobrazí poměrové měřítko v rozsahu 20 m až 500 km. Při největším oddálení je před vámi severní polokoule při pohledu z vesmíru.

Často využívanou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. Postup je podobný jako u oblíbených pozic. Klepnutím na tlačítko "Čerpací stanice" se otevře přehled nejbližších čerpacích stanic. Pokud hledáte nějaké konkrétní místo, je možné zadat část názvu.

V dnešní době velmi praktickou pomůckou je možnost zadání přesné zeměpisné souřadnice, kterou Clarion také nabízí. Nezřídka totiž narazíte u hledání nějaké adresy na přesnou GPS polohu daného místa.

Vyjíždíme a Clarion naviguje

Po nalezení cíle stačí jen klepnout na tlačítko, zařízení vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet je velmi rychlý, s nalezením satelitů jsme problémy takřka neměli. Pokud však ano, vždy stačilo zadat cíl cesty znovu a proces opakovat.

V nastavení je možné si vybrat ze dvou různých pohledů na mapu. Nejpřirozenější je určitě 3D pohled pod položkou navigace z ptačí perspektivy. Další možností je půdorysný pohled označovaný jako mapa. V obou zobrazeních můžete také rychle přepínat mezi natočením mapy ve směru jízdy, severem nahoru a také leteckým pohledem, který ukáže mapu v půdorysu z dostatečně velké vzdálenosti, abyste viděli například celé město. Tlačítky na displeji je možné libovolně nastavovat přiblížení, u 3D zobrazení pak nechybí nastavení sklonu.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny silnice, vodní plochy, lesy, parky a také dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí zelenou barvou, Clarion však umožňuje také jednoduchou změnu barev pomocí předdefinovaných schémat. V levé části displeje je možné zobrazit šedivý proužek, ve kterém je trojice informačních okének. Ta jsou libovolně nastavitelná a mohou zobrazovat vzdálenost a čas k nejbližšímu průjezdu, vzdálenost a čas do příští změny směru, rychlost, omezení rychlosti a samozřejmě vzdálenost a čas do cíle.

Hlasová navigace je možná v mnoha jazycích. Česká navigace je dobrá, mužská verze s označením Jan s hlubokým hlasem působí přirozeně, ženský hlas Zuzana je však na poslech příjemnější. Navigace nahlásí změnu směru, typ změny a poté řekne, po jaké vzdálenosti situace nastane. Povely ke změně směru jízdy se ozvou dvakrát až třikrát před každou operací, před samotnou křižovatkou již přístroj mlčí. Hlasová navigace patří spíše k průměru.

Program Mobile Map se od navigačního programu iGo 2006 v něčem přeci jen liší. Hlavním rozdílem je podpora dynamické navigace pomocí informací získaných prostřednictvím kanálu RDS-TMC, které Clarion zohledňuje v mapách a následné navigaci. Přijímač není nutné dokoupit, je integrován přímo v zařízení.

Podpora Bluetooth - handsfree už nepotřebujete

Další velmi praktickou funkcí navigace Clarion je podpora bezdrátového přenosu Bluetooth. Po spárování s mobilním telefonem tak získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které by vás samo o sobě přišlo na nemalé peníze. Vše je navíc integrováno v těle jednoho přístroje.

Aplikace pro ovládání telefonních funkcí je na dobré úrovni, výhodou je také jednoduché ovládání. Příjem hovoru je možný i během navigace, kdy dojde ke ztlumení hlasových povelů po dobu hovoru. S reprodukcí zvuku a zpracováním hlasu jsme neměli žádný problém. Na displeji navigace můžete zadat přímo telefonní číslo, nebo vybrat jedno ze seznamu volání.

Další funkce - MP3 přehrávač potěší

Clarion MAP670 není jen navigace a handsfree, spojuje v sobě i další více či méně praktická zařízení. Potěšil nás MP3 přehrávač, který nabídne jednoduché ovládání a možnost poslechu i během navigace. Hudební soubory je možné umístit na paměťovou kartu formátu MMC/SD. Zvuk z malého reproduktoru nijak neoslní, pro kvalitnější poslech je tedy nutné připojit sluchátka.

Prohlížeč obrázků také potěší, digitální fotografie z vašeho fotoaparátu si můžete prohlédnout na výrazně větším displeji. Další funkce již Clarion nenabízí. Po pravdě řečeno, různé cestovní průvodce a další aplikace, se kterými se setkáváme u různých navigačních přístrojů, stejně nemají takové využití.

Co říci závěrem