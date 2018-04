Za nejbezpečnějším smartphonem stojí tvůrce nejhloupější aplikace

Izraelec Moshe Hogeg toho má za sebou docela dost. Je spolutvůrcem aplikace Mobli, do které investoval herec Leonardo DiCaprio nebo tenistka Serena Williamsová. Založil také investiční fondy pro start-upy Singulariteam s čínským a kazašským kapitálem.

Proslavil se však zejména spoluvytvořením aplikace Yo, což je asi nejhloupější aplikace vůbec. Ačkoli tato chatovací aplikace odesílá adresátům pouze „Yo“, tak si získala značnou popularitu (více o aplikaci Yo).

Nyní se Moshe Hogeg vrhl spolu s kazašským partnerem do výroby smartphonu, a to ne jen tak ledajakého. Solarin má být totiž vůbec nejbezpečnějším smartphonem na světě.

Androidí telefon je vybaven 256bitovým šifrováním, pomocí přepínače na zádech se aktivuje zabezpečený mód pro šifrované telefonování a posílání zpráv. V této souvislosti se tak nabízí otázka případného zneužití. Tvůrci nicméně upozorňují, že jejich smartphone není určen teroristům, ale byznysmenům.

Solarin není jen superbezpečný, ale také pořádně luxusní. Za vše hovoří jeho cenovka 9 500 liber, tedy v přepočtu 330 000 korun. Ta v sobě odráží i ruční výrobu, ta je realizována ve Švédsku v bývalé továrně Sony Ericsson.

Vývoj přitom probíhá v Izraeli a sídlo firmy Sirin Labs, která za smartphonem stojí a je financovaná zmíněným investičním fondem, je ve Švýcarsku. To prý kvůli švýcarským zákonům, které zaručují bezpečí. Solarin je možné objednat přes internet anebo přímo ve dvou buticích Sirin Labs. Ty se nacházejí pro změnu v Londýně.

Výbava superbezpečného smartphonu není špatná. Používá sice starší, přesto stále výkonný procesor Snapdragon 810. Displej typu IPS má úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení QHD (1 440 x 2 560 pixelů). Fotoaparát je 23,8megapixelový. Zvuk má být špičkový, telefon má hned tři reproduktory.

A proč Android? Podle Moshe Hogega je bezpečnější než iPhony, respektive systém iOS od Applu. Pokud by se prý tvůrce Androidu, tedy společnost Google, nebo třeba americká vláda snažili do Solarinu vložit zadní vrátka, tým Sirin Labs to odhalí.