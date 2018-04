Siri? Něco podobného má WP 7 už rok, vzteká se Microsoft

Anglicky mluvící asistentka Siri bryskně zapíše plánovanou schůzku do kalendáře, napíše SMS nebo vytočí zadaný kontakt. Poslouchá téměř na slovo a navíc na řadu otázek dokáže vtipně reagovat.

Craig Mundie z Microsoftu ale nesdílí nadšení z umělé inteligence Siri a humbuku okolo nerozumí. V nedávném rozhovoru pro Forbes uvedl, že hlasové ovládání Tellme, které systém Windows Phone 7 nabízí přes rok, je služba technologicky velmi podobná.

Také Tellme podle něj dokáže přepisovat mluvený text do formy SMS a tu pak odeslat na zvolené číslo. K vyhledávání neznámých termínů pak slouží vyhledávač Bing. Přiznává ale, že by se Microsoft měl od Applu přiučit marketingu, schopnosti lépe prodat své produkty s služby.

"Mnoho lidí bylo příchodem iPhonu 4S zklamáno, nepřišel zcela nový telefon, který byl očekáván. Siri byl pro Apple jediným nástrojem, jak tuto skutečnost obratně zastřít", myslí si Craig Mundie.

A není jediným vysoce postaveným zástupcem konkurenčních platforem, který bagatelizoval hlasovou asistentku Siri. Andy Rubin z Googlu tvrdí, že telefon je nástroj ke komunikaci, ovšem komunikovat by se nemělo se samotným přístrojem, ale s člověkem na druhé straně.

Představa hlasového ovládání iPhonu může být leckdy komická. Navíc drtivou většinu úkolů zvládne uživatel iPhonu, má-li volné obě ruce, rychleji sám textově než za pomocí virtuální sekretářky.

Tellme slyší hlouposti

To ale nic nemění na faktu, že řešení Applu je aktuálně nejpropracovanějším hlasovým asistentem, který chytré telefony nabízí. Přiložené video je jasnou ukázkou, že Tellme na Siri zatím hodně ztrácí.

Prvním požadavkem je vytvoření schůzky na zítřejší den v 10 hodin dopoledne. Apple iPhone se Siri na palubě příkaz rozpozná a upozorní, že v kalendáři už je v tomto čase v plánu jiné setkání. Tellme místo toho rozpoznalo větu "Create a meeting tomorrow at teen anal", kterou raději ponecháme bez překladu, a zkouší hledat skrze Bing.

Ani příkaz "Send a text to Simone" nečiní Siri žádný problém, kdežto Tellme chybně válčí s nic neříkajícím "Stain detector simo" (první dvě slova znamenají vyhledávač skvrn) a opět si zve na pomoc Bing.

Služba Microsoftu neuspěje ani při zjišťování aktuálního času v Perthu, příkaz "What time is it in Perth?", tak opět zůstává nezodpovězen, kdežto Siri obratně hlásí, že obyvatelé Perthu mají zrovna pátou odpolední.