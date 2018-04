Asistentka Siri odhalena. Namluvila ji zpěvačka Karen z Austrálie

Krátký rozhovor s rodačkou ze státu Queensland, která nyní žije v New Yorku, přinesla australská komerční televize Channel 7 ve svém ranním pořadu Sunrise. Majitelka hlasu Siri, která si přezdívá The GPS Girl, v něm mimo jiné poodhalila roušku tajemství své práce pro firmu Apple. Ta hlasovou asistentku uvedla v páté generaci iPhonu.

Jacobsenová se živí jako profesionální řečnice, zpívá a napsala také knihu s názvem The GPS Girl's Road Map for Your Future. Prozradila, že svým hlasem namluvila pro Siri přibližně 50 hodin záznamu. Bylo totiž nutné zachytit všechny možné kombinace slabik. Denně přitom nemluvila déle jak čtyři hodiny, sdělila před kamerou.

I přes téměř mravenčí práci Applu není ale hlasová asistentka bezchybná a uživatelé se od jejího používání stále častěji odklání. Důvodem jsou potíže Siri s interpretací jejich dotazů a příkazů.

Zajímavostí je, že, ač se o Siri mluví převážně v ženském rodě, má například ve Velké Británii mužský hlas.

Vlastní hlasové asistenty vyvíjí i někteří další výrobci mobilních zařízení. Samsung má ve svém Galaxy S III asistenta S Voice, LG pak koncem letošního prvního pololetí představilo Quick Voice. Vlastního asistenta pro telefony s operačním systémem Android vyvíjí i Google. Uvést jej chce již koncem tohoto roku.