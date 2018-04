V jeho baru hledají prostitutky. Může za to hlasová asistentka Applu

Vyhledávání pomocí hlasových příkazů asistentky Siri v produktech Applu má kuriózní chybu. Pokud se totiž v anglickém jazyce člověk zeptá na to, kde by mohl najít prostitutky, či takovou službu formuluje podobným způsobem, pošle ho do baru. Asistentka si totiž vše vykládá jako výraz „escorts“ (česky eskortní služba) a následně jej zamění s výrazem „esports“ (česky elektronické sporty). Siri poté vždy nabídne výsledek v podobě baru, který má videoherní tématiku a ve kterém se pořádají právě ony turnaje v elektronických sportech - hrách.

Majitel kanadského Meltdown baru Alvin Acyapan uvedl, že zhruba už od poloviny loňského roku mu často v pozdních hodinách do podniku volají lidé a vyptávají se na služby zcela jiné, než nabízí herní bar. Při každém dotazu v Torontu a okolí totiž Siri zobrazí právě kontaktní informace na Acyapanův bar.

Majitel prozatím bere celou situaci s humorem, ale už zažádal Apple, aby chybu napravil. Zatím se mu ovšem nedostalo odpovědi. Podobný problém hlásí i testy ze Spojených států, kde uživatelům při podobném vyhledávání Siri také nabízí nejbližší bar zaměřující se na elektronické sporty.

Podle jakého klíče Siri zobrazuje výsledky, není veřejně známé, a proto není jisté, zda je chyba skutečně v nahodilé záměně dvou slov, špatném odposlechu mluveného slova nebo je problém v databázi asistentky či ještě někde úplně jinde. Jediným řešením je v takovém případě zkrátka kontaktovat Apple a doufat, že chybu opraví.