Simpsonovi zesměšnili firmu Apple. Podívejte se

Společnost Apple jakoby zůstávala tvůrci rodinky z městečka Springfield zcela netknutá. To se změnilo s uvedením sedmého dílu dvacáté série, kde se scénář do firmy pořádně obul.

Děj se začíná odehrávat v Mapple Store, tedy prodejně společnosti Mapple. Ta nabízí široký sortiment přístrojů - od MyPodů a falešných sluchátek MyPhonies až například k MyPhonům. Jedná se pochopitelně o parodii na hudební přehrávače iPod a populární mobilní telefon iPhone.

Několikaminutová část pořadu, která se doslova naváží do praktik firmy Apple, vyvrcholí živým přenosem šéfa firmy Steva Mobse, tedy postavou představující skutečného ředitele firmy Steva Jobse.

Fanouškům, kteří jsou právě v obchodě a obhlížejí nejnovější "MyProdukty", zde říká: "Zdravím, to jsem já, váš ohromě skvělý vůdce, Steve Mobs. Promlouvám k vám z hlavního ústředí Mapplu hluboko pod hladinou moře. Mám pro vás zprávu, která naprosto změní způsob, kterým pohlížíte na všechno. A tou zprávou je..."

V tom už ale mazaný Bart přepojí mikrofony a aniž by o tom návštěvníci obchodu věděli, pokračuje sám: "Všichni jste paka. Myslíte si, že jste cool, když si koupíte telefon za 500 dolarů, který má na sobě obrázek ovoce? A víte co? Jejich výroba stojí 8 dolarů a každý z nich pomočím. Vydělal jsem na vás jmění, troubové, a všechno jsem investoval do Microsoftu!"

Těžko říct, co tvůrce seriálu naštvalo na společnosti Apple. Jak již ale bylo řečeno, jedna z nejnovějších epizod se stala zároveň jednou z nejdiskutovanějších v historii úspěšného seriálu. Nutno říci, že i přes trefné hlášky zesměšňující společnost Apple je to pro "jablečnou" firmu více než dobrá reklama. Ostatně, posuďte sami.