Simple Tunes - MP3 přehrávač, který vás zaujme

Dostal se nám do rukou program Simple Tunes od Visual IT, který slouží jako MP3 přehrávač pro vaše kapesní zařízení. Programů pro kapesní počítače, které dokážou přehrávat MP3 soubory, není zase tak mnoho. Dnes se nebude jednat o přehrávač, který je nadupaný funkcemi a různými vychytávkami, právě naopak. Přehrávač nemá mnoho funkcí, ale zato má velmi zajímavý vzhled (imitace kapesního přehrávače MP3), a ještě zajímavější ovládání. Proto si myslím, že stojí za to si o něm říct více.

Ihned po zapnutí aplikace vás mnohé uchvátí vzhled přehrávače. Je tvořen informativním displejem, pod ním se nachází velké kolečko s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Kolečko slouží k pohybu v menu, výběru písniček a změny intenzity hlasitosti. Po stranách rotačního kolečka jsou nahoře tlačítka pro posun písní dopředu nebo dozadu, a dole se nachází tlačítko pro pauzu a druhé pro návrat do menu.

Ovládání přístroje je velmi zajímavé, a to tím, že se ovládá pouze kolečkem a postraními tlačítky. Na displeji se pouze ukazují operace, které děláte. Program je navrhnut podle kapesního přehrávače MP3, a také se tak ovládá. V hlavním menu displeje můžete vybírat z několika položek, první je prohledávání. Po potvrzení této položky můžete hledat složky s MP3 soubory v kapesním počítači. Program pracuje také s paměťovými kartami. Pod další položkou se skrývají naposledy spuštěné MP3 soubory. Také je zde položka s nastavením. Můžete zde nastavit pouze náhodný výběr písní a opakování písně. Máte také na výběr ze dvou skinů programu (můžete vidět na obrázcích).

Program nemusíte ovládat jenom stylusem. Můžete ho ovládat i vlastními prsty. Kolečko i tlačítka jsou dostatečně velké, a ovládání rukou jde opravdu snadno. Ale také můžete program ovládat hardwarovým tlačítkem. Když zmáčknete nahoru a dolů, je to jako by jste točili kolečkem směrem nahoru a dolů. A když zmáčknete tlačítko směrem vpravo, můžete stopnout/zapnout písničku, a směr vlevo slouží k návratu do menu.

Program, ač je velmi jednoduchý, má dvě velmi užitečné funkce. První je HIDE - můžete mít spuštěné písničky a dělat přitom na vašem kapesním zařízení i jiné věci, protože program se schová. Další užitečnou funkcí je, že můžete při přehrávání MP3 souborů vypnout displej a stále poslouchat. Akumulátor vydrží o poznání déle, než při zapnutém displeji.

Pokud nepotřebujete mít u MP3 přehrávače mnoho funkcí, a radši dáte přednost dobrému ovládání, jednoduchosti a pěknému vzhledu, tak je program Simple tunes určen právě vám. Stojí $19.00, a můžete si ho zakoupit ZDE, ale také je k dispozici 3 denní plnohodnotná demoverze.