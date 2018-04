Simple SMS aneb SMS v PDA snadno a rychle

Jak již nadpis napovídá, v následující recenzi půjde o SMS manager, který ačkoliv má v názvu anglické slovo v překladu znamenající jednoduchost, jediné, s čím se dá u tohoto užitečného prográmku toto slovo spojit, je jeho ovládání. Jinak je totiž program plný řady užitečných funkcí, které vám usnadní práci s vašimi SMS zprávami.

Instalace

Instalace programu je stejná, jako u většiny programů pro PocketPC a probíhá přes synchronizační program ActiveSync. Zabalený instalační soubor zabírá asi 140kB a už z toho je patrné, jak náročný je asi program na paměť vašeho PDA. Po kliknutí na právě vytvořenou ikonu, sloužící ke spuštění programu, se přede mnou otevřelo okno, které sice nebylo nijak zvlášť graficky zpracováno, nicméně i to asi napomáhalo přehlednosti a již z prvního pohledu bylo jasné, která část obrazovky k čemu slouží.

Nastavení

Jako první jsem zamířil do nastavení programu, které se dělí na dvě základní části, a to General a SMS. V prvním okně (General) pak můžete nastavit 5 základních možností, tykajících se samotného programu.

První možností je to, jakým způsobem se mají řadit jména lidí při výběru telefonních čísel z adresáře (zda se mají řadit podle jména nebo podle příjmení). Další možností je to, zda se mají zobrazovat u jmen všechna telefonní čísla, nebo jen ty, co máte v adresáři uložené v kolonce čísel na mobilní telefon. Já osobně jsem si vybral možnost zobrazování všech čísel, protože u některých lidí mám více čísel na mobil a ty pak mám uložené např. v kolonce pracovního telefonu, což způsobilo to, že se mi v seznamu neobjevovaly. Pokud ale nejste stejný případ jako já, pak doporučuji tuto možnost vypnout. Zvýšíte tím přehlednost a tím i rychlost vyhledávání, jelikož se vám již do seznamu nebudou plést čísla na pevné linky. Dalšími možnostmi jsou např. vypnutí zvuků v programu a nastavení komunikačního portu. A u druhé možnosti bych se rád pozastavil. Ve verzi, kterou jsem měl možnost zkoušet, byly na výběr čtyři varianty připojení, od sériového kabelu, přes infraport až po USB. Každopádně na webu výrobce tohoto prográmku jsem zahlédl informaci, že nová verze by měla podporovat i komunikaci přes Bluetooth, což je dobrá zpráva např. pro vlastníky nových iPAQů. Ještě jednu možnost nastavení bych nerad zapomněl zmínit. Jedná se o položku Remove (x) from contact numbers. Původně jsem nedokázal přesně přeložit a pochopit, co znamená (x), a tak jsem musel zkusit, k čemu funkce slouží. Ihned po nahlédnutí do seznamu čísel mi ale bylo jasné, o co se jedná. Pokud máte tuto volbu aktivní, ze všech čísel v seznamu vám zmizí předčíslí. A to je v zemi, kde máme několik různých mobilních operátorů a každý z nich má několik předvoleb, poněkud nežádoucí. Proto doporučuji tuto volbu zrušit. To by bylo z tohoto okna vše.

V druhém okně nastavení (SMS), byste pro správnou funkci programu měli nastavit číslo SMS centra vašeho operátora a nebo označit políčko potvrzující volbu automatického zjištění SMS centra z vašeho telefonu. Druhá varianta je výhodnější např. tehdy, pokud jako já občas přehazujete SIM karty v telefonu. No a vzhledem k tomu, že většinou je každá od jiného operátora, má i jiné číslo SMS centra. I další možnosti v tomto okně se týkají SMS zpráv. Můžete zde nastavovat vlastnosti odeslaných zpráv, jako např. dobu platnosti zprávy, to zda vám má být doručeno potvrzení o doručení, nebo to zda na vaši SMS zprávu požadujete odpověď. Poslední možností v tomto okně je to, zda má být zpráva po načtení z vašeho mobilu do PDA vymazána ze SIM karty (nebo z paměti telefonu - podle toho, co používáte). Tato funkce je pro vás důležitá tehdy, pokud používáte program Simple SMS k tomu, abyste odpovídali na SMS zprávy doručené na váš mobilní telefon. Ale o tom více až později. To by bylo z nastavení asi vše, a tak můžeme přejít k samotné práci s programem.

Omezení demoverze

Já osobně jsem měl možnost testovat jen demoverzi programu. Ta však byla omezena jen jednou věcí, a to tím, že bylo možné napsat v SMS jen 25 znaků. Jinak byl program plně funkční, a tak jsem měl možnost vyzkoušet veškeré užitečné funkce, které nabízí ostrá verze.

Okno New SMS

V horní polovině obrazovky, která se před vámi objeví ihned po prvním spuštění, je umístěno okno sloužící ke zobrazení textu vámi aktuálně psané SMS zprávy. Nad tímto oknem je umístěn stavový řádek, ve kterém můžete vidět, kolik znaků vám zbývá do napsání 160 znaků, které se vejdou do jedné SMS zprávy. Hned vedle tohoto údaje (za lomítkem) je napsána číslice 1, z čehož soudím, že program umožňuje rozdělení psaného textu do více SMS zpráv. Do kolika ale již kvůli zmiňovanému omezení demoverze nejsem schopen říci. Střední část obrazovky slouží k výběru telefonního čísla, na které má být SMS zpráva odeslána. V pravé části si pak můžeme vybrat, jaké typy čísel mají být v seznamu čísel zobrazeny (všechny, osobní a nebo pracovní), což nám také může usnadnit následující hledání v seznamu čísel. Ty si můžeme vybrat o řádek níže.

Seznam čísel

Po kliknutí na šipečku v pravé části, se rozvine okno seznamu, které svou velikostí zakryje celé okno, do kterého jsme před chvílí psali text naší SMS zprávy. Výpis jmen a čísel je vcelku přehledný (čísla jsou použity z adresáře PDA) a dají se mu vytknout snad jen dvě věci. První je to, že pokud máte v seznamu někoho s delším jménem (a to je v nejhorším případě dlouhé tak akorát na šířku obrazovky), tak se jeho telefonní číslo, klasicky zobrazované napravo od jména, schová za roh obrazovky a my z něj vidíme buďto jen malou část, nebo, v horším případě, jej nevidíme vůbec. Čekal bych, že by se v takovém případě měla zobrazit vodorovná posuvná lišta, ale na tu jsem bohužel čekal marně. Za normálních okolností by to u člověka, u kterého máte uloženo jen jedno telefonní číslo, nevadilo. Zkuste si ale představit, že máte v seznamu u někoho s tak dlouhým jménem uložených třeba 5 telefonních čísel. Co pak? No pak vám asi nezbude, než si tipnout, které by to asi tak mohlo být. A pokud se spletete, pak to zkusit znovu s nějakým jiným tipem. Jediné štěstí je pak to, že výběr ze seznamu, po jeho opětovném otevření, pokračuje tam, kde jste naposledy skončili (od naposledy zvoleného jména a čísla).

Druhá věc, kterou bych asi vytkl seznamu čísel, je to, že pokud chci ze seznamu vybrat více čísel najednou, jdoucích hned za sebou, není možné je vzít všechny do bloku, ale je potřeba je brát jedno po druhém. A to je docela škoda, protože na vánoce, kdy posílám všem svým známým a přátelům SMSky s přáním, bych vzal prostě všechna čísla do bloku a byl by klid. Takhle bych musel brát jedno číslo po druhé, a to už se svou rychlostí (nebo spíše pomalostí) téměř vyrovná odesílání SMS zprávy více příjemcům přímo z mého telefonu a nepotřebuji na to pak mít speciální prográmek v mém PDA. Ale pojďme dál. Po té co si vybereme číslo (nebo čísla) na které chceme zprávu odeslat a přidáme je pomocí kliknutí na ikonu Add do seznamu příjemců, nacházejícího se ve spodní části obrazovky, máme prakticky dvě možnosti, co dělat dál. První je to, že SMSku hned odešleme, a nebo si ji uložíme do okna Outbox (neboli k odeslání) a pak je můžeme odeslat spolu s ostatními zprávami najednou.

Okno Outbox

V tomto okně, jak již jsem řekl, se nachází seznam zpráv určených k pozdějšímu odeslání. Obrazovka je zde rozdělena na dvě části. Ve spodní části je zobrazen seznam jmen lidí, kterým jsou určeny vaše SMS zprávy a v horní části je text zprávy. Jména v seznamu jsou tříděna přehledně podle doby napsání zprávy a podrobné časové údaje, zobrazené u každé zprávy (měsíc, den, hodina a minuta poslední editace), napomáhají přehlednému vyhledávání. Zde máte čtyři možnosti, co se zprávami udělat. První je ta, že všechny najednou odešlete. Druhá možnost je odeslání jen těch zpráv, které jste ve spodním okně označili. Bohudík zde je již narozdíl od seznamu čísel, možnost vybrat více položek najednou, tím že je dáte do bloku a tak nemusíte SMSky odesílat jednu po druhé. Třetí možností je vymazání jedné, nebo všech označených zpráv. Zde také využijete možnost označení do bloku. Poslední možností je editace textu zprávy, jejímž zvolením se opět přenesete do okna New SMS, o kterém jsem již psal.

Okno Sent SMS

Posledním oknem týkajícím se odesílání SMSek je okno Sent SMS. Jak již sám název napovídá, nepůjde v tomto okně o nic jiného, než o seznam již odeslaných zpráv. Stejně jako v předchozím okně, i zde, máte čtyři možnosti práce s vašimi již odeslanými SMSkami. První tři není potřeba nějak déle rozebírat. Funkce Delete je asi každému jasná (pro anglicky nemluvící … Delete = vymazat). Druhá funkce je Resend. Po jejím zvolení se již odeslaná SMSka opětovně odešle na již v minulosti zvolené číslo. Pokud chcete SMSku odeslat na číslo jiné, než na které byla odeslána dříve, musíte zvolit funkci třetí, čímž je Copy to Outbox. Tím ale vaše cesta k zadání jiného čísla nekončí. Jakmile se ocitnete v okně Outbox, musíte opět do menu a zvolit funkci Edit, čímž se konečně dostanete do okna New SMS, kde již si můžete vybrat jiné telefonní číslo. Je ale docela škoda, že to musí být takhle zdlouhavé. Kdyby programátory napadlo do menu v okně Sent SMS přidat funkci Edit, které by vás přímo přesunula do okna New SMS, vůbec nic by se nestalo. A dostali jsme se k poslední funkci Export. Když jsem funkci v menu zahlédl poprvé, myslel jsem si, že se používá k přesunutí SMSky z PDA do mobilního telefonu. Zkusil jsem funkci použít, protože mne zajímalo, kde se v telefonu zpráva po přesunutí objeví. Po kliknutí jsem ale pochopil, že jsem se hodně mýlil. Otevřelo se totiž okno, které sloužilo k uložení SMSky do textového dokumentu s koncovkou *.txt. To, ačkoliv jsem původně očekával něco jiného, mne mile překvapilo a myslím, že se tato funkce může hodit.

Okno Inbox

A tak jsme se dostali až k poslednímu oknu programu, sloužícímu mimo jiné k importování SMS zpráv z vašeho telefonu. V něm máte pět možností volby. První je funkce Receive, která nahraje příchozí zprávy z Vašeho telefonu, a to jak z paměti telefonu, tak ze SIM karty. Dalšími funkcemi jsou funkce Reply (odpověď) a Forward (přeposlání). Po zvolení kterékoliv z těchto dvou funkcí, vás program přenese do okna New SMS s jedním malým rozdílem. Pokud zvolíte funkci Forward, do okna sloužícího na vkládání textu zprávy se vám zkopíruje text originální zprávy, a k té pak můžete třeba něco dopsat, a nebo i bez editace okamžitě odeslat na vámi vybrané číslo. U demoverze jsem si všiml jedné zajímavé věci, a to pokud zvolíte právě funkci Forward, tak ačkoliv demoverze umožňuje do nové zprávy napsat jen 25 znaků, v tomto případě se přenese obsah celé zprávy. A že jsem člověk od přírody zvědavý, napadla mne myšlenka obejít ochranu vkládání maximálně 25 znaků tím, že vezmu text z nějakého dokumentu jednoduše do bloku a pak jej do zprávy prostě a jednoduše vložím. Bohužel s takovými jako jsem já programátoři počítali a tak se text po vložení prostě ořezal a přeneslo se z něj jen prvních 25 znaků . S posledními dvěmi funkcemi jsme se již setkali v minulých oknech, a tak není potřeba je více rozvádět. Jsou to funkce Delete sloužící k vymazáni zprávy (nebo zpráv) a funkce Export sloužící k uložení zprávy do textového dokumentu. To by bylo z tohoto okna vše.

Závěrečné shrnutí

A tím jsme se dostali až k samotnému závěru. Kdybych to měl všechno shrnout, tak by se o programu ve stručnosti dalo říct asi toto. Program Simple SMS je manažer SMS zpráv, který v sobě splňuje řadu užitečných funkcí, které díky vzájemné provázanosti, velmi usnadňují a urychlují práci s Vašimi SMSkami. Program má sice pár mušek, které by se ale daly jednoduše v dalších verzích odstranit, a pak by programu asi nechybělo nic (alespoň o čem bych věděl) k dokonalosti. Pokud se v nové verzi objeví slibovaná podpora standardu Bluetooth, čímž odpadne neustálé navazování spojení přes InfraPort, bude program velmi šikovným pomocníkem, který vám bude vždy po ruce. A pokud si na něj zvyknete, těžko si budete odvykat, pokud byste se s ním měli někdy rozloučit. Cena 19 dolarů není nijak zvláště přehnaná a v porovnání s konkurenčními produkty je více než srovnatelná. V jednoduchosti je opravdu krása, a pokud se ještě spojí s užitečností, může vzniknout šikovný prográmek, jakým je např. Simple SMS.