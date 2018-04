Simpay má v Česku ještě čas, říkají v T-Mobile

Vývoj mobilních plateb se už nedá zastavit. V Česku funguje už přes dva roky Asociace pro mobilní platby (MPA), ve které jsou sdruženi všichni operátoři a velké banky. Snaží se vytvořit standard, na kterém by u nás, a nejen u nás, mohlo fungovat placení přes mobil.

Bývalý ředitel Eurotelu, Terrence Valeski, v jednom z rozhovorů o budoucnosti mobilního placení a MPA prohlásil, že "existují spousty předpovědí velkého potenciálu m-plateb a m-commerce. Zásadním faktorem pro úspěch těchto předpovědí je, že služby budou přijaty masovým trhem. Mobilní telefon používají dnes již téměř všichni, po spuštění služby bude ale ještě pár let trvat, než dojde k jejímu širokému přijetí."

V této oblasti působí i Evropská komise, která se snaží svést všechny potenciální provozovatele a dodavatele těchto služeb dohromady, aby spolu mohli spolupracovat a vytvořit finální, minimálně evropský standard. MPA se v této iniciativě aktivně angažuje a přispívá do dokumentu nazvaného EU Mobile Payments Blueprint.

Narozdíl od ostatních operátorů, kteří se v MPA angažují, dorazil do českého T-Mobile mezinárodní projekt Simpay. Jak jsme již psali dříve, Simpay je dílko velkých světových operátorů, které má ambice stát se stejným platebním velikánem jako VISA nebo MASTERCARD. Proto jsme oslovili Martinu Kemrovou a Tomáše Poláka z T-Mobile, abychom se jich zeptali na pár otázek ohledně mobilních plateb, MPA a Simpay v Česku.

Zkuste nějak popsat současnou situaci m-commerce v Česku.

Jedinou komerčně rozšířenou službu v oblasti m-commerce v této chvíli provozuje pouze T-Mobile pod názvem m-platba. V současné době ve spolupráci s 10 partnery, internetovými obchodníky, mezi nimiž je například Annonce - lídr v oblasti inzerce. Kompletní přehled všech spolupracujících firem najdete na našich stránkách (zde). Z důvodu zvýšení DPH v únoru 2004 jsme ukončili spolupráce s firmou Cola a Aral.

Jaké jsou trendy v nehlasových službách? Co třeba spojování operátorů s hudebními vydavatelstvími a jinými subjekty?

Trendem je vzájemná spolupráce mezi operátory na vytvoření jedné ideální platformy, jednoho řešení a to jak v rámci daného státu, tak i v celosvětovém měřítku. Specifikem České republiky je spolupráce všech mobilních operátorů s pěti největšími bankovními domy. Obecně je cílem umožnit zákazníkovi používat službu na co nejvíce místech, a to jak doma, tak i v zahraničí. A samozřejmě i přinést obchodníkům co největší potenciál v rámci jednoho technického řešení.

Co se řeší a jaké výsledky má MPA (Mobile Payment Association), ve které jsou zainteresováni všichni operátoři a největší české banky?

Cílem MPA je stimulovat na českém trhu využití mobilních technologií pro finanční služby. Finančními službami rozumíme mobilní bankovnictví, mobilní platby a jakékoliv jiné transakce. Jako příklad lze uvést dobíjení prostřednictvím Internet bankingu.

V jake fázi realizace je projekt Simpay v ČR? Kdy bude v provozu?

T-Mobile CZ nyní studuje možnosti využití SimPay v ČR. Na základě kladných ohlasů, které doufejme přijdou, budeme tento systém implementovat do českého prostředí.

Kolik lidí na tom pracuje? Jaké jsou problémy se zaváděním?

Na zavedení této služby byl sestaven speciální mezinárodní tým pod vedením T-Mobile International.

Podporují zákony této země a EU tento druh podnikání?

Ano, podporují. Je v souladu i s direktivou EU.

Co bude všechno nabízet?

Simpay je univerzální platební nástroj, který umožnuje platby za široké spektrum služeb a produktů, například elektroniku, parfémy, hry, letenky, hudba, knihy, atd…

Co k tomu bude potřebovat uživatel?

Samozřejmě mobilní telefon a registraci v systému Simpay. V případě platby kartou i platební kartu.



Roland Mahler, řekl pro Týden, že jednáte s pěti největšími českými bankami a operátory o mobilním platebním systému. Je to Simpay nebo to bude ještě něco jiného?

V tomto případě šlo o o MPA. Simpay jde mimo aktivity této asociace.



Platili byste radši mobilem nebo tomuto systému ještě nevěříte?